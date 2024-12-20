Фоторепортаж Delfi. Автомат, спортзал, сауна: как служат призывники и добровольцы латвийской армии
Мы побывали на военной базе в Адажи
Текст: Полина Шилина. Фото: Марис Морканс
С 2023 года на Адажской военной база в Кадаге служат не только солдаты Национальных вооруженных сил (НВС) и многонациональной бригады НАТО в Латвии, но и для добровольцы и призывники Службы государственной обороны (СГО). Delfi отправился в Кадагу, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях они живут, тренируются и осваивают новые навыки.
На въезде на базу нас встречает та самая "милитаризованная скульптурная композиция", которая осенью оказалась в центре скандала. На нее потратили около 183 000 евро, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") распорядился начать служебную проверку.
На территории Адажской военной базы размещены не только призывники (Служба государственной обороны, СГО), но и военнослужащие Национальных вооруженных сил и многонациональной бригады НАТО в Латвии. Сейчас в состав бригады входят более 3500 солдат из 13 стран: Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Канады, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании. В будущем к ним присоединятся и солдаты из Швеции.
Казармы на территории базы в Кадаге выглядят одинаково: все они напоминают типовые многоквартирные дома. Разница лишь в цвете. Казармы солдат СГО - серо-коричневые.
Delfi побывал в помещениях, где располагаются Батальон боевой поддержки механизированной пехотной бригады и Артиллерийский дивизион механизированной пехотной бригады.
На входе в казарму - своего рода "душевая". Здесь призывники и добровольцы смывают грязь после тренировок или учений: моют ботинки, рюкзаки. И велосипеды.
Коридор на одном из этажей казармы. Здесь расположены помещения, в которых спят солдаты, а также туалеты, комнаты для сушки вещей, учебные кабинеты.
В коридоре - портреты президента Латвии Эдгара Ринкевича, командующего НВС Леонида Калниньша (мы снимали репортаж, когда он еще был на посту, 19 декабря командующим стал Каспарс Пуданс), министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") и офицеров бригады.
На втором этаже можно найти вот такой снаряд для самоходной гаубицы М109. Весит он 42 килограмма: каждый желающий может попробовать свои силы и поднять его.
Так выглядят спальные комнаты солдат Службы гособороны. Каждая комната рассчитана на 12 человек: это шесть двухъярусных кроватей. Постель солдаты застилают строго по правилам. Через полгода службы им дают некоторые поблажки. Например, подушка может быть не идеально ровной - как на этом фото.
Призывники и добровольцы обеспечены трехразовым питанием (поставщик - сеть Lido). При этом у них в казарме тоже есть кухня. Тут можно подогреть еду, которую привозят из дома, а также пользоваться холодильниками.
Солдаты Службы гособороны могут пользоваться саунами. Причем отдельные сауны пристроены к мужским и женским санузлам.
Перед Рождеством солдаты СГО из разных батальонов соревнуются между собой, украшая елки. Все желающие могут принять участие в голосовании и определить победителя. На фото елка, которую сделали призывники и добровольцы СГО из Артиллерийского дивизиона.
Это тоже елка. Проголосовать за нее солдаты могут при помощи смартфона: навести камеру на QR-код.
В августе 2020 года на территории базы открылся Спортивный комплекс НВС. Он огромный: здесь есть спортзалы для баскетбола и флорбола/гандбола, для борьбы и бокса, для занятий легкой атлетикой и скалолазанием. Конечно, есть и тренажерные залы. На первом этаже - зал с настольным футболом и теннисом,
Снаружи - стадион для легкой атлетики и футбольное поле с покрытием из искусственной травы, площадки для пляжного волейбола, баскетбола/стритбола, теннисные корты и площадка для спортивных упражнений.
Общая стоимость проекта - 19,3 миллиона евро. На территории и в помещениях спортивного комлекса регулярно проводятся чемпионаты и соревнования.
Комплексом пользуются не только призывники и добровольцы Службы гособороны, но и солдаты стран-союзников по НАТО и военнослужащие НВС.
Отработка артиллерийских и других боевых навыков идет на Адажском полигоне. Стрельба там слышна каждый день.
Солдаты СГО тренируются под руководством инструкторов. Отрабатывают навыки реальной стрельбы, а также имитируют стрельбу ("сухие" упражнения).
Отработка навыков стрельбы включает в себя стрельбу по движущимся целям. Они установлены на территории полигона и управляются с помощью компьютерной программы.
Это первый материал из серии Delfi о том, как служат призывники в латвийской армии. Мы поговорили с молодыми солдатами и скоро опубликуем их истории.