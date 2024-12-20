Фоторепортаж Delfi. Автомат, спортзал, сауна: как служат призывники и добровольцы латвийской армии

В августе 2020 года на территории базы открылся Спортивный комплекс НВС. Он огромный: здесь есть спортзалы для баскетбола и флорбола/гандбола, для борьбы и бокса, для занятий легкой атлетикой и скалолазанием. Конечно, есть и тренажерные залы. На первом этаже - зал с настольным футболом и теннисом,