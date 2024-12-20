2024: итоги
Каким мир запомнит 2024 год: 24 фотографии
Delfi выбрал 24 фотографии, сделанные в 2024-м: таким мы запомним этот год. Миллионы людей по всему миру ходили на выборы, следили за войнами в Украине и на Ближнем Востоке, смотрели Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу. Трамп возвращается в Белый дом, режим Асада пал, Навальный погиб, а у НАТО впервые за десять лет сменился генсек.
2 января, Харьков, Украина. Новогодняя елка в квартире, пострадавшей в ходе российского удара. Фото: AFP/Scanpix/LETA
2 марта, Москва, Россия. Девушка плачет у могилы Алексея Навального на следующий день после его похорон. Политик погиб 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет. Соратники Навального убеждены, что его убили по указанию властей. Фото: EPA/Scanpix/LETA
23 марта, Красногорск, Россия. Полицейский на фоне концертного зала Crocus City Hall, частично разрушенного в ходе теракта. Жертвами атаки на концертный зал, которую организовали боевики из организации, близкой к "Исламскому государству", стали 145 человек, более 550 были ранены. Фото: AFP/Scanpix/LETA
17 апреля, Брюссель, Бельгия. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в штаб-квартире альянса. Осенью Рютте сменил Столтенберга, занимавшего свой пост десять лет. Фото: AFP/Scanpix/LETA
23 апреля, сектор Газа. Местные жители бегут за гуманитарной помощью, сброшенной с воздуха. В этом году Международный уголовный суд объявил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в розыск по обвинению в совершении военных преступлений, а крупнейшие правозащитные организации обвинили Израиль в совершении геноцида. Фото: AFP/Scanpix/LETA
11 мая, Мальмё, Швеция. Немо из Швейцарии выступает в финале "Евровидения". Они стали первой в истории небинарной персоной, победившей в конкурсе. Фото: dpa/Scanpix/LETA
25 июня, Часов Яр, Украина. Украинский военный играет на фортепиано в разрушенном здании. Часов Яр расположен недалеко от Бахмута, российские военные пытаются взять город на протяжении многих месяцев. Фото: EPA/Scanpix/LETA
8 июля, Киев, Украина. Пациенты детской больницы "Охматдет" вскоре после удара российской ракеты по одному из корпусов. В тот день жертвами массированной атаки по разным городам Украины стали 47 человек. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
13 июля, Батлер, США. Политик Дональд Трамп вскидывает руку после того, как в него несколько раз выстрелили на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик был легко ранен в ухо. Стрелявший также убил одного и ранил трех посетителей митинга, после чего был застрелен полицией. Фото: AP/Scanpix/LETA
14 июля, Берлин, Германия. Футболисты сборной Испании празднуют победу над сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
18 июля, Страсбург, Франция. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен реагирует на результаты голосования о ее переизбрании на второй срок. Фото: EPA/Scanpix/LETA
26 июля, Париж, Франция. Церемония открытия Олимпиады прошла не на стадионе, а на Сене. Часть соревнований также провели на специально оборудованных площадках на территории городских достопримечательностей. Фото: AP/Scanpix/LETA
1 августа, военная база Эндрюс, США. Элла Милман встречает своего сына, журналиста Эвана Гершковича, освобожденного в ходе масштабного обмена заключенными. В России репортера The Wall Street Journal незадолго до этого приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Всего в обмене участвовали 24 человека. Фото: AP/Scanpix/LETA
10 августа, Париж, Франция. Соревнования по пляжному волейболу в рамках Олимпиады прошли у Эйфелевой башни. Фото: Zuma Press/Scanpix/LETA
16 августа, Суджа, Россия. Памятник Ленину, поврежденный в ходе вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области. Фото: AFP/Scanpix/LETA
27 сентября, Донбасс, Украина. Кот рядом с артиллерийскими снарядами на позиции украинских военных в окрестностях Часова Яра. Фото: AP/Scanpix/LETA
7 октября, Реим, Израиль. Военные молятся у мемориала на месте проведения фестиваля Super Nova. За год до этого боевики ХАМАС, вторгшиеся на территорию Израиля, убили там 364 человека, всего по всей стране — около 1200. Еще более 200 человек были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. Фото: EPA/Scanpix/LETA
19 октября, Бейрут, Ливан. Последствия израильского авиаудара. В течение осени израильские военные уничтожили большинство руководителей группировки "Хезболла", регулярно обстреливавшей север страны. Фото: AFP/Scanpix/LETA
31 октября, Валенсия, Испания. Улицы города после проливных дождей, обрушившихся на юг Испании и приведших к наводнению. Жертвами стихии стали более 230 человек. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
6 ноября, Вашингтон, США. Вице-президент Камала Харрис выступает перед сторонниками на следующий день после выборов главы государства. Вступив в гонку вместо Джо Байдена за 100 дней до голосования, кандидатка от демократов смогла навязать борьбу Дональду Трампу, но всё-таки уступила оппоненту-республиканцу. Фото: AFP/Scanpix/LETA
19 ноября, Малага, Испания. Рафаэль Надаль после своего последнего матча в карьере, сыгранного на Кубке Дэвиса. За два десятилетия в профессиональном спорте он стал одним из самых титулованных теннисистов в истории. Фото: Zuma Press/Scanpix/LETA
4 декабря, Тбилиси, Грузия. Столкновение между протестующими и полицейскими в ходе митинга против решения властей отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Фото: AFP/Scanpix/LETA
7 декабря, Париж, Франция. Гости церемонии открытия Собора Парижской Богоматери аплодируют пожарным, тушившим пожар в храме в 2019 году, и реставраторам, участвовавшим в его восстановлении. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
13 декабря, Алеппо, Сирия. Местные жители празднуют падение режима Башара Асада, чья семья правила страной полвека. Свергнутый президент бежал в Россию, когда повстанцы во главе с исламистами за несколько дней дошли с севера Сирии до Дамаска. Фото: AFP/Scanpix/LETA