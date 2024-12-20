Каким мир запомнит 2024 год: 24 фотографии

Delfi выбрал 24 фотографии, сделанные в 2024-м: таким мы запомним этот год. Миллионы людей по всему миру ходили на выборы, следили за войнами в Украине и на Ближнем Востоке, смотрели Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу. Трамп возвращается в Белый дом, режим Асада пал, Навальный погиб, а у НАТО впервые за десять лет сменился генсек.