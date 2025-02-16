О том, что в раздавленном вагоне ехали курсанты, помнит и прожившая всю жизнь недалеко от станции "Югла" Дарья Белова. "Говорили, что там ехали курсанты то ли военного училища им. Бирюзова, то ли училища им. Алксниса, и героически себя проявили. Брат, как и все старшеклассники, бегал туда, а потом рассказывал родителям жуткие подробности. Меня выгоняли из комнаты, но что-то я подслушала. Там была "смятка" - хорошо помню это слово. У меня перед глазами стоят эти вагоны. После этого, когда мы куда-нибудь ехали на поезде, папа всегда говорил, что надо брать билеты в вагоны в середине состава. Я так с тех пор и поступаю".



"На самом деле курсантов не было. Были семь молодых капитанов и лейтенантов, которые погибли. Но нет свидетельств того, что они были из одного подразделения или ехали вместе, - поясняет Фрейберга. - Миф также состоял в том, что их было более двадцати. Но тогда мы бы это увидели по одинаковому году рождения. Но такого не было: жертвы очень разные, разных должностей и профессий, разного возраста, ехали из разных мест. К сожалению, самому маленькому погибшему было всего четыре года".



В 1998 году в газете Sestdiena вышла статья о железнодорожных катастрофах. В ней говорилось о том, что не сохранилось никаких документов и свидетельств о катастрофе и что о ней можно узнать только у соседей, который жили рядом. "Это тоже миф. Материалов, конечно, не так много, но они достаточно исчерпывающие", - говорит Фрейберга.



Нет никаких общих захоронений, здесь тоже нет никакой мистики. "В материалах дела сказано, что железная дорога возмещает приезд родственников в Ригу, транспортировку останков и покрывает расходы на похороны. Информации о выплате каких-либо других компенсаций в материалах дела нет", - отмечает сотрудница музея.

