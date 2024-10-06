Друзей Кремля в Риге ждут несколько площадок: случаи Wondersala и First

В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он, "по сути, продает наркотики в социальных сетях". Месяц спустя директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что Моргенштерн получает иностранное финансирование и поэтому включает в в свои песни определенные темы.



Моргенштерн покинул Россию еще до начала войны, в конце 2021 года: он переехал в Дубай. В том же году украинские спецслужбы внесли его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Сейчас Моргенштерна нет в базе данных "Миротворец", где украинские активисты собирают список людей, которые причастны к агрессии России против Украины.



В марте 2022 года Моргенштерн опубликовал клип на песню "12", в котором осудил войну в целом. В мае Россия внесла его в список "иностранных агентов". В 2023-м он выпустил клип "Чёрный русский". Снятое в Узбекистане видео прославляет русских бандитов и использует криминальную эстетику.



Осенью того же года он дал интервью Ксении Собчак - "официальному оппоненту" Путина, но по сути - российской пропагандистке. Он признался, что хотел бы вернуться в Россию, но боится. "Я не понимаю, как они там ко мне относятся", - сказал Моргенштерн. С одной стороны, у него была бы возможность вернуться домой и играть концерты, с другой - он понимает, что концерт в России стал бы политическим актом. Пока Моргенштерн не вернулся, он продолжает выступать в разных странах. Этой осенью - в Лондоне, Праге, Барселоне, Штутгарте. И в Риге - 7 сентября, в развлекательном центре Wondersalа.