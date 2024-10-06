Друзей Кремля в Риге ждут несколько площадок: случаи Wondersala и First
- Артурс СкутелисЖурналист Delfi
Выступления российских музыкантов в Латвии время от времени вызывают жаркие споры - особенно если какой-то артист не обозначил своего отношения к режиму Путина и российскому вторжению в Украину. Война меняет порядок вещей не только там, где идут реальные бои, но и в странах, которые поддерживают одну из воюющих сторон. То, что Латвия поддерживает Украину, было очевидна с первого дня войны.
С момента оккупации Крыма прошло 10 лет, с начала полномасштабного вторжения России в Украину - два с половиной года. "Экспорт" лояльных Кремлю или молчащих о политике музыкантов уже должен быть неприемлемым и невозможным. Но на практике это не так. В клубе First, на Wondersala и в других местах регулярно планируются концерты, которые заставляет задуматься: почему что-то подобное разрешено в Латвии?
"Мягкая сила" Италии - это миланская мода, а качество баварских автомобилей - Германии. Точно так же и русская культура может служить для России полезным инструментом как внутри страны, так и за рубежом - например, в Латвии (если ей откроют двери). Музыка - лишь частичка общей картины культуры, но недооценивать ее потенциальное влияние нельзя. Песня - это не просто песня, а концерт - не просто концерт. Это еще и язык, и общение, и демонстрация норм поведения и ценностей. Музыка может быть чрезвычайно мощным средством пропаганды, которое. В случае с Кремлем она помогает распространять послания, выгодные режиму Путина.
"Мягкая сила" Италии - это миланская мода, а качество баварских автомобилей - Германии. Точно так же и русская культура может служить для России полезным инструментом как внутри страны, так и за рубежом - например, в Латвии (если ей откроют двери). Музыка - лишь частичка общей картины культуры, но недооценивать ее потенциальное влияние нельзя. Песня - это не просто песня, а концерт - не просто концерт. Это еще и язык, и общение, и демонстрация норм поведения и ценностей. Музыка может быть чрезвычайно мощным средством пропаганды, которое. В случае с Кремлем она помогает распространять послания, выгодные режиму Путина.
Концерт певца Иракли был отменен после того, как министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла его в список нежелательных персон. Фото: DELFI
Позиция российских музыкантов во время войны
После начала кровавого вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российских музыкантов можно разделить на три большие группы. В первую входят артисты, которые поддержали Украину, выступили против войны и уехали из страны. Среди них - рэпер Noize MC, легендарные Борис Гребенщиков и Алла Пугачева, выпускник Оксфордского университета Oxxxymiron и другие.
Noize MC - актпвный критик Путина на протяжении многих лет. В 2022 году он выпустил песню "Кооператив "Лебединое озеро"", которая стала одним из гимнов сопротивления Кремлю.
“То, что происходит - чистое безумие. Люди, которые начали эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Борис Гребенщиков после начала вторжения России в Украину. Пресс-фото
После вторжения России в Украину Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль, сейчас они живут в Латвии. Фото DELFI
24 февраля 2022 года Oxxxymiron записал видеообращение к зрителям, в котором назвал происходящее войной, а не "спецоперацией", осудил происходящее и отменил несколько распроданных концертов в России. Позже он собирал помощь для украинских беженцев в рамках серии акций "Русские против войны" и записал один из антикремлевских гимнов - песню "Ойда".
Вторая группа не только открыто поддерживает Кремль и путинский режим, но и участвует в различных пропагандистских мероприятиях. Один из самых известных - певец Шаман, карьера которого после 24 февраля 2022 года пережила стремительный взлет вскоре. Телеканал "Россия 24", один из пропагандистских рупоров России, назвал его "голосом национальной гордости".
Еще один сторонник Путина - 73-летний Олег Газманов. В 2014 году он был одним из тех, ко подписал коллективное заявление в поддержку оккупации Крыма. Год спустя Газманов записал песню "Вперед, Россия!" которую из-за содержания несколько раз блокировали на платформе YouTube. В 2022 году Газманов полностью поддержал вторжение России в Украину. Он выступал на публичных пропагандистских концертах - например, на акции "Слава защитникам Отечества!" на стадионе "Лужники" в Москве. Вместе с ним в концерте участвовали группа "Любэ", Григорий Лепс и Шаман. Еще в июле 2014 года тогдашний министр иностранных дел Латвии Эдгары Ринкевичс внес Газманова в латвийский список нежелательных лиц.
Еще один сторонник Путина - 73-летний Олег Газманов. В 2014 году он был одним из тех, ко подписал коллективное заявление в поддержку оккупации Крыма. Год спустя Газманов записал песню "Вперед, Россия!" которую из-за содержания несколько раз блокировали на платформе YouTube. В 2022 году Газманов полностью поддержал вторжение России в Украину. Он выступал на публичных пропагандистских концертах - например, на акции "Слава защитникам Отечества!" на стадионе "Лужники" в Москве. Вместе с ним в концерте участвовали группа "Любэ", Григорий Лепс и Шаман. Еще в июле 2014 года тогдашний министр иностранных дел Латвии Эдгары Ринкевичс внес Газманова в латвийский список нежелательных лиц.
На тот моменит в список попали также певцы Иосиф Кобзон (ныне покойный) и Валерия.
Награждение Олега Газманова орденом "За заслуги перед отечеством". 26 декабря 2012 года. Фото РИА Новости / Scanpix
Список сторонников войны в России очень длинный. В него входят не только поп-музыканты, но и представители оперной и академической музыки, например дирижер Валерий Гергиев. Он поддержал оккупацию Крыма, выступал в Сирии на концерте в поддержку российских войск, участвовал в различных пропагандистских мероприятиях и передачах. По данным Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, Кремль щедро заплатил за Гергиеву за его лояльность и позицию. ФБК окрестил Гергиева "путинским дирижером войны".
В начале июля этого года стриминговый сервис Spotify и видеоплатформа YouTube удалили контент нескольких российских исполнителей, выступающих за войну. Например, в YouTube теперь нельзя посмотреть пропагандистский хит Шамана "Я - русский" (он набрал более 45 миллионов просмотров).
В начале июля этого года стриминговый сервис Spotify и видеоплатформа YouTube удалили контент нескольких российских исполнителей, выступающих за войну. Например, в YouTube теперь нельзя посмотреть пропагандистский хит Шамана "Я - русский" (он набрал более 45 миллионов просмотров).
Shaman на концерте в честь Дня флага России. Москва, Красная площадь, 22 августа 2024 года. Фото AFP/Scanpix
Сидеть на двух креслах
В третью группу входят вроде бы нейтральные музыканты: они либо ничего не говорят о политике, либо пытаются усидеть на двух стульях. Пример - блогер и певица Instasamka, которая несколько раз безуспешно пыталась выступить в Риге, пока в апреле 2023 года ей не запретили въезд в Латвию.
Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu iekļaut Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā Krievijas Federācijas pilsoni Darju Zotejevu, nosakot liegumu ieceļot Latvijas Republikā uz nenoteiktu laiku— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 14, 2023
Другой пример - скандальный рэпер Моргенштерн. Его музыка - это смесь западных шаблонов хип-хопа и поп-музыки, простые, банальные и провокационные тексты и образы плохих парней. К 24 февраля 2022 года он стал одним из самых популярных персонажей шоу-бизнеса в России.
В конце 2017 года Моргенштерн опубликовал "предвыборное видео" на песню "MORGENSTERN 20!8". Ее можно трактовать как агитацию в преддверии российских президентских выборов 2018 года. Моргенштерн публично отрицал, что Кремль заплатил ему за эту песню.
В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он, "по сути, продает наркотики в социальных сетях". Месяц спустя директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что Моргенштерн получает иностранное финансирование и поэтому включает в в свои песни определенные темы.
Моргенштерн покинул Россию еще до начала войны, в конце 2021 года: он переехал в Дубай. В том же году украинские спецслужбы внесли его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Сейчас Моргенштерна нет в базе данных "Миротворец", где украинские активисты собирают список людей, которые причастны к агрессии России против Украины.
В марте 2022 года Моргенштерн опубликовал клип на песню "12", в котором осудил войну в целом. В мае Россия внесла его в список "иностранных агентов". В 2023-м он выпустил клип "Чёрный русский". Снятое в Узбекистане видео прославляет русских бандитов и использует криминальную эстетику.
Осенью того же года он дал интервью Ксении Собчак - "официальному оппоненту" Путина, но по сути - российской пропагандистке. Он признался, что хотел бы вернуться в Россию, но боится. "Я не понимаю, как они там ко мне относятся", - сказал Моргенштерн. С одной стороны, у него была бы возможность вернуться домой и играть концерты, с другой - он понимает, что концерт в России стал бы политическим актом. Пока Моргенштерн не вернулся, он продолжает выступать в разных странах. Этой осенью - в Лондоне, Праге, Барселоне, Штутгарте. И в Риге - 7 сентября, в развлекательном центре Wondersalа.
Моргенштерн покинул Россию еще до начала войны, в конце 2021 года: он переехал в Дубай. В том же году украинские спецслужбы внесли его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Сейчас Моргенштерна нет в базе данных "Миротворец", где украинские активисты собирают список людей, которые причастны к агрессии России против Украины.
В марте 2022 года Моргенштерн опубликовал клип на песню "12", в котором осудил войну в целом. В мае Россия внесла его в список "иностранных агентов". В 2023-м он выпустил клип "Чёрный русский". Снятое в Узбекистане видео прославляет русских бандитов и использует криминальную эстетику.
Осенью того же года он дал интервью Ксении Собчак - "официальному оппоненту" Путина, но по сути - российской пропагандистке. Он признался, что хотел бы вернуться в Россию, но боится. "Я не понимаю, как они там ко мне относятся", - сказал Моргенштерн. С одной стороны, у него была бы возможность вернуться домой и играть концерты, с другой - он понимает, что концерт в России стал бы политическим актом. Пока Моргенштерн не вернулся, он продолжает выступать в разных странах. Этой осенью - в Лондоне, Праге, Барселоне, Штутгарте. И в Риге - 7 сентября, в развлекательном центре Wondersalа.
Концерт Моргенштерна в Риге на Wondersalā, июнь 2023 года.
Foto: DELFI
Foto: DELFI
В разговоре с Собчак Моргенштерн оценил певца российской пропаганды Шамана. В ответ на замечание, что просмотры песен Шамана снижаются, Моргенштерн в шутку предложил: нужно поэкспериментировать - например, спеть что-нибудь в пользу другой (не российской) стороны, сделать что-нибудь провокационное. Это хорошо демонстрирует подход Моргенштерна к музыкальной и развлекательной индустрии: ключевые элементы его публичного образа - шоу, эпатаж и скандалы.
Говоря о выступлениях российских артистов в Латвии, важно не забывать и о финансовом аспекте - налогах. Какова бы ни была позиция музыканта по отношению к войне в Украине и режиму Путина, если он платит налоги в России с гонорара за выступление в Латвии, он по сути спонсирует военную машину.
Говоря о выступлениях российских артистов в Латвии, важно не забывать и о финансовом аспекте - налогах. Какова бы ни была позиция музыканта по отношению к войне в Украине и режиму Путина, если он платит налоги в России с гонорара за выступление в Латвии, он по сути спонсирует военную машину.
Отношение Латвии: четкая позиция и список персон нон грата
Российские музыканты, которые не скрывают, что поддерживают путинский режим, пытаются давать концерты и в Латвии. Такие попытки регулярно происходят в Риге, где велика доля русского населения. Как правило, такие мероприятия отменяются (нередко - в последний момент), но это не останавливает их от попыток протиснуться на латвийскую сцену. Чаще всего это касается нескольких площадок.
Отмененные концерты российских исполнителей в Латвии
Zivert
13 июля 2024 года
20 апреля 2024 года
Миша Марвин
Иракли
2 августа 2024 года
ОТМЕНА
Диджей
Денис Рублев
Денис Рублев
2 августа 2024 года
22 апреля 2023 года
Instasamka и Moneyken
На сайте Wondersala в качестве контактного лица указано SIA Emboite, зарегистрированное в Риге. Его владельцем, бенефициаром и членом правления является Анжела Угоринко. Delfi не удалось связаться ни с одним из представителей компании Emboite.
Клуб First публично не сообщает о своем юридическом статусе, но доменное имя firstclub.lv зарегистрировано на SIA RARERA. Его адрес - Рига, улица Андрейостас 5 k-3. Там же расположен клуб First. По данным Lursoft, SIA RARERA занимается предоставлением услуг общественного питания, его единственный владелец и бенефициар - Дмитрий Трушин. Представители на момент написания статьи не дали никаких комментариев.
И в Wondersala, и в First Club проходят мероприятия с участием, например, украинского исполнителя Андрея Данилко (Верка Сердючка), группы «Каста» и других открытых противников режима Путина, поддерживающих Украину.
Одним тех, кому запретили въезд в Латвию и, соответственно, выступление, стал российский диджей Денис Рублев. Его выступление было запланировано на 2 августа 2024 года в клубе First. Рублев поддерживал российскую агрессию против Украины и выступал в оккупированном Крыму в июне, однако концерт в Риге был отменен только в день мероприятия - за несколько часов до начала, когда Рублева внесли в список нежелательных для Латвии лиц.
Клуб First публично не сообщает о своем юридическом статусе, но доменное имя firstclub.lv зарегистрировано на SIA RARERA. Его адрес - Рига, улица Андрейостас 5 k-3. Там же расположен клуб First. По данным Lursoft, SIA RARERA занимается предоставлением услуг общественного питания, его единственный владелец и бенефициар - Дмитрий Трушин. Представители на момент написания статьи не дали никаких комментариев.
И в Wondersala, и в First Club проходят мероприятия с участием, например, украинского исполнителя Андрея Данилко (Верка Сердючка), группы «Каста» и других открытых противников режима Путина, поддерживающих Украину.
Одним тех, кому запретили въезд в Латвию и, соответственно, выступление, стал российский диджей Денис Рублев. Его выступление было запланировано на 2 августа 2024 года в клубе First. Рублев поддерживал российскую агрессию против Украины и выступал в оккупированном Крыму в июне, однако концерт в Риге был отменен только в день мероприятия - за несколько часов до начала, когда Рублева внесли в список нежелательных для Латвии лиц.
2. augustā ir pieņemts lēmums atbilstoši Imigrācijas likuma 61. panta otrajai daļai Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā iekļaut Krievijas Federācijas pilsoni Denisu Rubļovu. Liegums ieceļot Latvijā personai tiek noteikts uz nenoteiktu laiku.— Ārlietu ministrija ???????? | #atbalstuUkrainu ???????? (@Arlietas) August 2, 2024
➡️ https://t.co/de4kGY1voy pic.twitter.com/UdvRfIAn8U
Что можно сделать, чтобы латвийские города не становились плацдармом для российских певцов-пропагандистов? Организаторы концертов, причем одни и те же, зачастую не могут "выполнить домашнее задание" - отфильтовать сторонников Путина от других исполнителей. В итоге это вызывает острую реакцию в соцсетях, особенно на платформе X.
Важно понимать, что подобные случаи могут быть довольно сложными. Возмущение, например, в адрес местных властей, не всегда принесет немедленное решение. По словам представителей Рижской думы (РД), самоуправление утверждает концерты, которые проводятся в общественных местах. Если музыкант находится в нашей стране на законных основаниях и концерт проводится легально, то самоуправление не может вводить ограничения.
"Возможности Рижской думы повлиять на выступление артиста или любого другого лица в городе ограничены - если это не организованное самоуправлением мероприятие или мероприятие, требующее разрешения самоуправления", - пояснила Delfi председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина. - Выступление любого иностранного артиста в городе, особенно из стран, не входящих в ЕС, возможно только при наличии действующей въездной визы или вида на жительство в Латвии".
Самый надежный способ помешать стороннику Путина выступить в Латвии - внести его в список нежелательных лиц, который составляется Министерством иностранных дел и Службой государственной безопасности (СГБ).
В переписке с Delfi представители СГБ подтверждают, что после вторжения России в Украину служба стала уделять повышенное внимание российским и белорусским гражданам любой профессии, а также другим иностранцам, желающим въехать в Латвию.
Важно понимать, что подобные случаи могут быть довольно сложными. Возмущение, например, в адрес местных властей, не всегда принесет немедленное решение. По словам представителей Рижской думы (РД), самоуправление утверждает концерты, которые проводятся в общественных местах. Если музыкант находится в нашей стране на законных основаниях и концерт проводится легально, то самоуправление не может вводить ограничения.
"Возможности Рижской думы повлиять на выступление артиста или любого другого лица в городе ограничены - если это не организованное самоуправлением мероприятие или мероприятие, требующее разрешения самоуправления", - пояснила Delfi председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина. - Выступление любого иностранного артиста в городе, особенно из стран, не входящих в ЕС, возможно только при наличии действующей въездной визы или вида на жительство в Латвии".
Самый надежный способ помешать стороннику Путина выступить в Латвии - внести его в список нежелательных лиц, который составляется Министерством иностранных дел и Службой государственной безопасности (СГБ).
В переписке с Delfi представители СГБ подтверждают, что после вторжения России в Украину служба стала уделять повышенное внимание российским и белорусским гражданам любой профессии, а также другим иностранцам, желающим въехать в Латвию.
Здание СГБ, 2024 год.
Пресс-фото
Пресс-фото
СГБ подчеркивает, что выступление в Латвии музыкантов, поддерживающих российскую агрессию, не отвечает интересам национальной безопасности страны "Приезд таких музыкантов в Латвию может способствовать усилению межэтнической напряженности в латвийском обществе, а также создать на международном уровне ложное впечатление о позиции Латвии по отношению к государству-агрессору России, - считают представители СГБ. - Существует также риск, что во время мероприятий такие музыканты могут пытаться распространять сообщения, соответствующие интересам государства-агрессора России".
СГБ тесно сотрудничает с МИДом и готовит свою оценку и рекомендации по поводу того, следует ли включать того или иного исполнителя в латвийский список нежелательных лиц. Подобным образом нескольким пророссийским музыкантам уже было отказано во въезде в страну.
СГБ тесно сотрудничает с МИДом и готовит свою оценку и рекомендации по поводу того, следует ли включать того или иного исполнителя в латвийский список нежелательных лиц. Подобным образом нескольким пророссийским музыкантам уже было отказано во въезде в страну.
Причины, по которым Министерство иностранных дел может рекомендовать включить иностранных музыкантов в список нежелательных для Латвии лиц
- публичная поддержка развернутой Россией войне в Украине
- участие в кампании в поддержку Путина
- участие в кампании в поддержку Путина
СГБ отмечает, что, по мнению службы, те музыканты, которые "продолжают выступать на территории России или на оккупированных ею территориях Украины, включая Крым, тем самым публично выражают свою поддержку преступлениям, совершенным Россией в Украине".
СГБ отмечает, что уже провела превентивные переговоры с несколькими организаторами мероприятий, призывая более тщательно оценивать потенциальных приглашенных артистов В случае, если есть сомнения по поводу позиции артиста, организаторам предложено обращаться за оценкой к СГБ.
СГБ отмечает, что уже провела превентивные переговоры с несколькими организаторами мероприятий, призывая более тщательно оценивать потенциальных приглашенных артистов В случае, если есть сомнения по поводу позиции артиста, организаторам предложено обращаться за оценкой к СГБ.
Российский рэпер Тимати выступает в Риге в клубе First Dacha в феврале 2015 года В том же году рэпер выпустил песню с припевом: "Мой лучший друг - президент Путин". Пресс-фото
"Рекомендуем организаторам мероприятий тщательно проверять общедоступную информацию об артистах, с которыми они планируют сотрудничать, и оценивать, насколько это приемлемо в текущем геополитическом контексте и не создает ли репутационных, санкционных или иных рисков", - сообщили Delfi представители Министерства иностранных дел.
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"Оценивая возможности сотрудничества с артистами, важно убедиться, что их высказывания или действия не поддерживают агрессию России против Украины".
МИД не занимается согласованием концертов российских артистов в Латвии и не отвечает за внутреннюю безопасность в стране. "Министерство иностранных дел в сотрудничестве с компетентными органами, включая СГБ, оценивает попавшие в поле его зрения факты, и в соответствии со статьей 61.2 Закона об иммиграции определяет, следует ли включить лиц в список нежелательных для Латвийской Республики персон, отказав им во въезде в Латвию на неопределенный срок, - поясняет Министерство иностранных дел. - В некоторых случаях МИД информирует об этом общественность".
МИД подчеркивает, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины в 2014 году, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжение в Украину.
МИД подчеркивает, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины в 2014 году, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжение в Украину.
Серия "Мягкая сила" подготовлена при поддержке Open Information Partnership.
Projekta redaktorS
Андрис Карклувалкс
Autori
Артурс Скутелис
Лайне Федотова
Катрина Жукова-Залане
Виестурс Радовицс
Laine Fedotova
Лайне Федотова
Катрина Жукова-Залане
Виестурс Радовицс
Laine Fedotova
DIZAINS
Аленс Опольскис