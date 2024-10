Друзей Кремля в Риге ждут несколько площадок: случаи Wondersala и First

На сайте Wondersala в качестве контактного лица указано SIA Emboite, зарегистрированное в Риге. Его владельцем, бенефициаром и членом правления является Анжела Угоринко. Delfi не удалось связаться ни с одним из представителей компании Emboite.



Клуб First публично не сообщает о своем юридическом статусе, но доменное имя firstclub.lv зарегистрировано на SIA RARERA. Его адрес - Рига, улица Андрейостас 5 k-3. Там же расположен клуб First. По данным Lursoft, SIA RARERA занимается предоставлением услуг общественного питания, его единственный владелец и бенефициар - Дмитрий Трушин. Представители на момент написания статьи не дали никаких комментариев.



И в Wondersala, и в First Club проходят мероприятия с участием, например, украинского исполнителя Андрея Данилко (Верка Сердючка), группы «Каста» и других открытых противников режима Путина, поддерживающих Украину.



Одним тех, кому запретили въезд в Латвию и, соответственно, выступление, стал российский диджей Денис Рублев. Его выступление было запланировано на 2 августа 2024 года в клубе First. Рублев поддерживал российскую агрессию против Украины и выступал в оккупированном Крыму в июне, однако концерт в Риге был отменен только в день мероприятия - за несколько часов до начала, когда Рублева внесли в список нежелательных для Латвии лиц.