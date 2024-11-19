Что видно со спутников. Военная машина России у границ стран Балтии: как она растет и меняется?
У россиян есть несколько военных баз у границ стран Балтии и Польши. Хотя эти базы опустели в результате войны в Украине, новейшие спутниковые снимки свидетельствуют о быстром развитии инфраструктуры на некоторых из них. А в результате путинской военной реформы количество подразделений по ту сторону нашей границы увеличится в несколько раз.
Авторы: Оливер Кунд, Каур Маран, Хольгер Роонемаа. Перевод: Юлия Сандул
В этом году Россия потратила на войну 115 миллиардов евро — семь государственных бюджетов Эстонии. В ближайшем будущем эта сумма вырастет. Российский диктатор Владимир Путин клятвенно обещает увеличить силы агрессора до полутора миллионов военнослужащих и создать новую армию у границ Эстонии: по крайней мере, согласно документам, несколько существующих подразделений будут усилены вдвое. Эстонии, Латвии и Литве постоянно достается от пропагандистов на российском государственном телевидении, которые грозятся восстановить в странах Балтии российскую власть путем кровопролития.
Насколько же на самом деле велик военный потенциал государства-агрессора у границ Эстонии? Что произойдет, если российские войска будут выведены из Украины?
Eesti Ekspress нашел все российские военные базы, расположенные вдоль эстонской и латвийской границы от Мурманска до Калининграда. Затем мы добавили на карту военные базы Беларуси — вассального государства России. Мы выбрали 24 наиболее важных объекта и заказали свежие спутниковые снимки, чтобы сравнить их с изображениями, сделанными до полномасштабного вторжения в Украину.
Насколько же на самом деле велик военный потенциал государства-агрессора у границ Эстонии? Что произойдет, если российские войска будут выведены из Украины?
Eesti Ekspress нашел все российские военные базы, расположенные вдоль эстонской и латвийской границы от Мурманска до Калининграда. Затем мы добавили на карту военные базы Беларуси — вассального государства России. Мы выбрали 24 наиболее важных объекта и заказали свежие спутниковые снимки, чтобы сравнить их с изображениями, сделанными до полномасштабного вторжения в Украину.
Наведите курсор или нажмите на названия баз на карте, чтобы получить о них дополнительную информацию.
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Спутниковые снимки были проанализированы с помощью расследовательского учреждения OSINT For Ukraine. После этого мы попросили бывших и действующих высших военных офицеров из Эстонии, Литвы, Польши и НАТО оценить и прокомментировать выбранные нами материалы.
Приграничье опустело
Если заглянуть в глубь России, в зону досягаемости ракеты ATACMS — то есть на расстояние до 300 километров от границы, окажется, что в западных областях нашей восточной соседки военных объектов полно, как в осеннем лесу грибов.
Знатоки OSINT нанесли на карту этой местности более сотни объектов — от отдельных ветхих радарных станций на пустырях до военных частей размером с целый поселок, в ангарах которых, оборудованных системой климат-контроля, хранятся баллистические ракеты „Искандер“. Эта сеть военных объектов — наследие холодной войны, которое продолжает совершенствовать Путин.
Начнем с хороших новостей. На спутниковых снимках видно, что, в отличие от того, что было несколько лет назад, многие российские военные базы, находящиеся недалеко от Эстонии, заметно опустели.
Мы приводим сравнительные спутниковые снимки нескольких баз, где видно, что большая часть техники, которая хранилась под открытым небом, исчезла.
Там, где ровным строем стояли сотни танков, бронетранспортеров, машин управления огнем и "КАМАЗов“, сейчас осталась лишь голая земля. Мы не можем с уверенностью сказать, что все они были переброшены в Украину. Часть техники может стоять в гаражах, часть может быть отправлена в другие военные части. Примечательно, что на парковках зачастую стоит и гораздо меньше личных автомобилей военнослужащих-контрактников.
Знатоки OSINT нанесли на карту этой местности более сотни объектов — от отдельных ветхих радарных станций на пустырях до военных частей размером с целый поселок, в ангарах которых, оборудованных системой климат-контроля, хранятся баллистические ракеты „Искандер“. Эта сеть военных объектов — наследие холодной войны, которое продолжает совершенствовать Путин.
Начнем с хороших новостей. На спутниковых снимках видно, что, в отличие от того, что было несколько лет назад, многие российские военные базы, находящиеся недалеко от Эстонии, заметно опустели.
Мы приводим сравнительные спутниковые снимки нескольких баз, где видно, что большая часть техники, которая хранилась под открытым небом, исчезла.
Там, где ровным строем стояли сотни танков, бронетранспортеров, машин управления огнем и "КАМАЗов“, сейчас осталась лишь голая земля. Мы не можем с уверенностью сказать, что все они были переброшены в Украину. Часть техники может стоять в гаражах, часть может быть отправлена в другие военные части. Примечательно, что на парковках зачастую стоит и гораздо меньше личных автомобилей военнослужащих-контрактников.
ТЕХНИКИ БОЛЬШЕ НЕТ: На базе 18-й мотострелковой дивизии в городе Гусев Калининградской области в 2024 году (справа) значительно меньше боевых машин, чем двумя годами ранее, то есть спустя полгода после начала войны в Украине (слева). В то время рядом с гаражами в основном стояли грузовики „КАМАЗ“ и „Урал“, а также боевые машины пехоты БМП-1. Была ли вся эта техника поставлена в укрытие, переброшена в Украину или куда-то еще, сказать невозможно. Согласно отчету Института изучения войны, военнослужащих дивизии видели в Украине при исполнении воинских обязанностей.
Это хорошо видно, например, по военному аэродрому в Пскове, что в 35 километрах от Саатсеского сапога. Там базируются 76-я десантно-штурмовая дивизия и 2-я отдельная бригада спецназа — печально известные подразделения быстрого реагирования, которые агрессор собирался использовать в первую очередь для захвата важных объектов и, при попытке взять Киев, для похищения или убийства руководителей государства и других ключевых лиц.
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг приводит такой пример: если бы Путин напал на Эстонию, чтобы оказать давление на НАТО, 76-я и 2-я, скорее всего, получили бы задачу захватить какой-то ключевой объект или, например, военную базу — с целью продемонстрировать свое превосходство. "Также они могут попытаться параллельно атаковать коммуникационные центры и центры обработки данных, совершать захваты, диверсии или нападения на VIP-персон подобно тому, как это должно было происходить со списком подлежащих убийству лиц в Украине“, — добавляет он.
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг приводит такой пример: если бы Путин напал на Эстонию, чтобы оказать давление на НАТО, 76-я и 2-я, скорее всего, получили бы задачу захватить какой-то ключевой объект или, например, военную базу — с целью продемонстрировать свое превосходство. "Также они могут попытаться параллельно атаковать коммуникационные центры и центры обработки данных, совершать захваты, диверсии или нападения на VIP-персон подобно тому, как это должно было происходить со списком подлежащих убийству лиц в Украине“, — добавляет он.
Когда в июне этого года спутник Planet Labs пролетает над псковскими объектами, на покрытии взлетно-посадочной полосы все еще видны следы от взрывов. Это следы работы украинцев, которые в ночь на 29 августа прошлого года направили на находящийся в 700 километрах от Украины аэродром целый рой беспилотников. В результате возникшего пожара были уничтожены два транспортных самолета Ил-76 и еще два повреждены. Россиянам пришлось перебросить оставшиеся самолеты подальше на восток.
Атака беспилотников оказала важное влияние и на боевую подготовку военнослужащих дивизии — если раньше базы охранялись довольно слабо, то теперь, когда стало ясно, что российские войска в Пскове тоже находятся в зоне досягаемости украинцев, солдатам срочной службы было приказано патрулировать территорию военных частей. Что значительно сокращает время на полноценное обучение.
Для украинцев удар по Пскову имел символическое значение: именно оттуда 24 февраля 2022 года вылетели 18 самолетов Ил-76 с тысячей профессиональных десантников на борту, которые должны были захватить аэродром Гостомель на окраине Киева. Эта атака была отбита как благодаря украинскому сопротивлению, так и наводке эстонской военной разведки. Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии высадились в Беларуси. Этот эпизод сыграл важную роль в том, что Киев не был взят.
В последующие месяцы подразделение было задействовано в выполнении обычных боевых задач и понесло большие потери. По оценкам разведки Сил обороны Эстонии, на сегодняшний день сохранилось лишь около 30% военного потенциала псковской базы.
Атака беспилотников оказала важное влияние и на боевую подготовку военнослужащих дивизии — если раньше базы охранялись довольно слабо, то теперь, когда стало ясно, что российские войска в Пскове тоже находятся в зоне досягаемости украинцев, солдатам срочной службы было приказано патрулировать территорию военных частей. Что значительно сокращает время на полноценное обучение.
Для украинцев удар по Пскову имел символическое значение: именно оттуда 24 февраля 2022 года вылетели 18 самолетов Ил-76 с тысячей профессиональных десантников на борту, которые должны были захватить аэродром Гостомель на окраине Киева. Эта атака была отбита как благодаря украинскому сопротивлению, так и наводке эстонской военной разведки. Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии высадились в Беларуси. Этот эпизод сыграл важную роль в том, что Киев не был взят.
В последующие месяцы подразделение было задействовано в выполнении обычных боевых задач и понесло большие потери. По оценкам разведки Сил обороны Эстонии, на сегодняшний день сохранилось лишь около 30% военного потенциала псковской базы.
Ухудшение качества подготовки военнослужащих дивизии привлекло внимание международной прессы. В апреле 2024 года журнал Forbes задавался вопросом, как можно считать элитной дивизию, использующую в бою танки 70-летней давности, ведь украинские дроны засняли, как 76-я десантно-штурмовая дивизия идет в бой не на обычных Т-72 или современных Т-90, а на танках Т-55 производства 1950-х годов.
Большая часть сил дивизии, похоже, в прямом смысле слова как сквозь землю провалилась. Количество захоронений на Псковском военном кладбище, открытом в 2012 году, стремительно растет.
Украинское оружие бьет и по другим базам, находящимся недалеко от нас. Например, по аэродрому в Острове, расположенному менее чем в 80 километрах от юго-восточной границы Эстонии, и по взлетно-посадочной полосе авиабазы Сольцы, находящейся в 150 километрах, на которой заправляют и вооружают бомбардировщики, атакующие Украину. Кроме того, Украина наносила удары по военным базам, расположенным по другую сторону от Санкт-Петербурга.
Хотя Россия ежегодно заправляет военную машину триллионами рублей, на базах, находящихся у границ стран Балтии, если не считать Калининграда и Беларуси, не ведется активного строительства и развития инфраструктуры. Подробнее о происходящем в Калининграде читайте ниже.
В целом, все это говорит само за себя. Пустые базы на восточной границе НАТО — это признак того, что заявления Путина об угрозе агрессии со стороны НАТО как одной из причин войны в Украине совершенно беспочвенны. В то, что Запад грозит нападением, к которому нужно готовиться, не верят даже в Кремле.
Большая часть сил дивизии, похоже, в прямом смысле слова как сквозь землю провалилась. Количество захоронений на Псковском военном кладбище, открытом в 2012 году, стремительно растет.
Украинское оружие бьет и по другим базам, находящимся недалеко от нас. Например, по аэродрому в Острове, расположенному менее чем в 80 километрах от юго-восточной границы Эстонии, и по взлетно-посадочной полосе авиабазы Сольцы, находящейся в 150 километрах, на которой заправляют и вооружают бомбардировщики, атакующие Украину. Кроме того, Украина наносила удары по военным базам, расположенным по другую сторону от Санкт-Петербурга.
Хотя Россия ежегодно заправляет военную машину триллионами рублей, на базах, находящихся у границ стран Балтии, если не считать Калининграда и Беларуси, не ведется активного строительства и развития инфраструктуры. Подробнее о происходящем в Калининграде читайте ниже.
В целом, все это говорит само за себя. Пустые базы на восточной границе НАТО — это признак того, что заявления Путина об угрозе агрессии со стороны НАТО как одной из причин войны в Украине совершенно беспочвенны. В то, что Запад грозит нападением, к которому нужно готовиться, не верят даже в Кремле.
Нацеленные на Европу "Искандеры“
На этом хорошие новости заканчиваются. По спутниковым снимкам "Экспресс“ выявил несколько мест дислокации войск недалеко от границ стран Балтии, где ведется активная деятельность. Это объекты, где проходят подготовку военные подразделения и откуда военнослужащие на поездах уезжают на украинский фронт. Вместе с ними отправляют новую или отремонтированную технику. А также авиабазы, используемые для дозаправки и вооружения истребителей перед вылетами в Украину.
Судя по спутниковым снимкам, часть техники совершенно новая. Это ставит под сомнение распространенное мнение о том, что в распоряжении российской армии находятся только средства вооружения времен СССР.
Мы показываем снимки в том числе и бывшему главе Сил обороны Эстонии Мартину Херему. Если на ранних снимках хорошо видно, что после февраля 2022 года парковки на базах пустеют, то к лету 2024 года "КАМАЗы“, танки и бронетранспортеры возвращаются на свои места.
"Следовательно, они неплохо умеют восстанавливаться. Это совсем не хорошо“, — в какой-то момент вслух размышляет Херем, произнося вторую фразу по-русски.
Всего в 120 километрах от эстонской границы, на полпути между Санкт-Петербургом и Псковом, находится город Луга — один из крупнейших и наиболее важных военных центров российской армии. Помимо прочего, в Луге дислоцируется бригада, в распоряжении которой до сих пор находятся 12 ракетных комплексов "Искандер“. Дальность их действия составляет 500 километров.
Судя по спутниковым снимкам, часть техники совершенно новая. Это ставит под сомнение распространенное мнение о том, что в распоряжении российской армии находятся только средства вооружения времен СССР.
Мы показываем снимки в том числе и бывшему главе Сил обороны Эстонии Мартину Херему. Если на ранних снимках хорошо видно, что после февраля 2022 года парковки на базах пустеют, то к лету 2024 года "КАМАЗы“, танки и бронетранспортеры возвращаются на свои места.
"Следовательно, они неплохо умеют восстанавливаться. Это совсем не хорошо“, — в какой-то момент вслух размышляет Херем, произнося вторую фразу по-русски.
Всего в 120 километрах от эстонской границы, на полпути между Санкт-Петербургом и Псковом, находится город Луга — один из крупнейших и наиболее важных военных центров российской армии. Помимо прочего, в Луге дислоцируется бригада, в распоряжении которой до сих пор находятся 12 ракетных комплексов "Искандер“. Дальность их действия составляет 500 километров.
С 2014 года в Луге проводится серьезная модернизация. Ракеты "Искандер“ и оборудование для их транспортировки размещены в новых бункерах с климат-контролем. Также там находятся внушительные средства ПВО. В случае последних, однако, следует учитывать, что в Украине россияне не используют противовоздушные и противокорабельные ракеты по их первоначальному назначению, а стреляют ими по гражданским объектам. При таком способе применения точность ракет снижается, но они все равно способны нанести значительный ущерб. Таких пунктов "противовоздушной обороны“ немало и у эстонской границы.
В Силах обороны Эстонии знают, что происходит в Луге. Вокруг военных баз в окрестностях города расположены огромные полигоны. В первую очередь они предназначены для подготовки артиллерийских подразделений — любимого рода войск в России.
Как и в случае со многими другими российскими базами, где размещается тяжелая техника, с Лугой налажено хорошее железнодорожное сообщение. В мае этого года Силы обороны Эстонии узнали, что в Луге на поезда были погружены самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С“ и 2С1, которые затем были переброшены в Украину. Изучив разбитую на передовой или попавшую в качестве военных трофеев технику, украинцы с удивлением обнаружили, что гаубицы были произведены только в этом году.
В ходе переговоров с руководством Сил обороны Эстонии украинцы подсчитали, что агрессор перебросил на фронт 640 новейших артиллерийских установок, в основном "Мста-С“ или 2С43 "Мальва“. На Западе полагают, что быстрой подготовке вооружения способствовало то, что в 2022 и 2023 годах, в разгар международных санкций, россиянам удалось импортировать из Тайваня большое количество станков с ЧПУ для металлообработки. Эти промышленные, управляемые с помощью компьютеров токарные и фрезерные станки теперь исправно служат военной машине Путина.
Активные учения и новая техника также видны на спутниковых снимках к северо-западу от Санкт-Петербурга в находящейся у финской границы Каменке — по прямой от нее до Нарвы 100 километров. На этой базе дислоцируется 138-я мотострелковая бригада.
Если на момент проведения съемки в 2022 году база была пуста, то на спутниковых снимках, сделанных в июне этого года, видно, что в последние месяцы там был оборудован учебный полигон с палаточным городком примерно из 120 единиц, рассчитанный примерно на 2 000 солдат. В то же время технический парк базы пополнился 30-40 свежеокрашенными грузовиками и легкими бронемашинами для проведения маневров. Как к другим базам, к Каменке ведет железная дорога, что облегчает переброску подготовленных подразделений.
Активные учения и новая техника также видны на спутниковых снимках к северо-западу от Санкт-Петербурга в находящейся у финской границы Каменке — по прямой от нее до Нарвы 100 километров. На этой базе дислоцируется 138-я мотострелковая бригада.
Если на момент проведения съемки в 2022 году база была пуста, то на спутниковых снимках, сделанных в июне этого года, видно, что в последние месяцы там был оборудован учебный полигон с палаточным городком примерно из 120 единиц, рассчитанный примерно на 2 000 солдат. В то же время технический парк базы пополнился 30-40 свежеокрашенными грузовиками и легкими бронемашинами для проведения маневров. Как к другим базам, к Каменке ведет железная дорога, что облегчает переброску подготовленных подразделений.
В конце 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу представил план военной реформы. Главным его обещанием было увеличение численности армии к 2026 году на 30 процентов — до 1,5 миллиона военнослужащих. Поскольку этот план был разработан сразу после решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО, он предусматривает увеличение численности вооруженных сил как раз рядом с нами.
В 2022 году в России заявили, что в Западном военном округе будет сосредоточено около 120 000 военнослужащих и 1 000 танков.
Непосредственно на эстонском направлении у россиян базируется 6-я общевойсковая армия. Она состоит из нескольких подразделений, из которых самыми значимыми являются вышеупомянутая 138-я мотострелковая бригада в Каменке (около 4 000 военнослужащих) и 25-я мотострелковая бригада в Луге (более 3 000 военнослужащих), а также находящиеся там ракетные части.
Кроме того, у эстонской границы в Пскове дислоцированы 76-я десантно-штурмовая дивизия, подчиняющаяся командованию ВДВ, 2-я бригада специального назначения, подчиняющаяся напрямую ГРУ, а также ряд небольших авиационных и тыловых подразделений.
Если в настоящее время общая численность личного состава составляет 19 000 человек, то после реформы этот показатель удвоится. Вполне вероятно, что 138-я и 25-я бригады будут преобразованы в дивизии. Для действий против Финляндии формируется 44-й армейский корпус со штабом в Петрозаводске. За направление к югу от нас отвечает 1-я танковая армия, которая, как ожидается, будет действовать совместно с белорусскими частями для, например, перекрытия Сувалкского коридора.
В 2022 году в России заявили, что в Западном военном округе будет сосредоточено около 120 000 военнослужащих и 1 000 танков.
Непосредственно на эстонском направлении у россиян базируется 6-я общевойсковая армия. Она состоит из нескольких подразделений, из которых самыми значимыми являются вышеупомянутая 138-я мотострелковая бригада в Каменке (около 4 000 военнослужащих) и 25-я мотострелковая бригада в Луге (более 3 000 военнослужащих), а также находящиеся там ракетные части.
Кроме того, у эстонской границы в Пскове дислоцированы 76-я десантно-штурмовая дивизия, подчиняющаяся командованию ВДВ, 2-я бригада специального назначения, подчиняющаяся напрямую ГРУ, а также ряд небольших авиационных и тыловых подразделений.
Если в настоящее время общая численность личного состава составляет 19 000 человек, то после реформы этот показатель удвоится. Вполне вероятно, что 138-я и 25-я бригады будут преобразованы в дивизии. Для действий против Финляндии формируется 44-й армейский корпус со штабом в Петрозаводске. За направление к югу от нас отвечает 1-я танковая армия, которая, как ожидается, будет действовать совместно с белорусскими частями для, например, перекрытия Сувалкского коридора.
"Российское руководство считает необходимым вернуться к концепции массовой армии, чтобы продолжать войну против Украины и быть в готовности к возможному конфликту с НАТО“, — отмечал в феврале этого года Департамент внешней разведки Эстонии.
Таким образом, в непосредственной близости от эстонской границы у россиян размещены сухопутные подразделения с бронетехникой, а также воздушно-десантные войска и спецназ, которые можно быстро перебросить на вертолетах куда угодно. Рядом с нами находятся ракетные базы с „Искандерами“. Какой бы то ни было наступательный сценарий предусматривает и участие авиации.
В нескольких сотнях километров от Эстонии, помимо псковского аэродрома и поддерживающей его вертолетной базы в Острове, находятся, например, авиабаза Сольцы, база в Пушкине под Санкт-Петербургом, укомплектованная различными боевыми вертолетами, а также база бомбардировщиков в поселке Сиверский Ленинградской области.
Один из самых крупных объектов — авиабаза Бесовец на Онежском озере под Петрозаводском. В случае масштабного конфликта с участием стран НАТО самолеты этой авиабазы могут вызвать переполох на всем побережье Балтийского моря.
Таким образом, в непосредственной близости от эстонской границы у россиян размещены сухопутные подразделения с бронетехникой, а также воздушно-десантные войска и спецназ, которые можно быстро перебросить на вертолетах куда угодно. Рядом с нами находятся ракетные базы с „Искандерами“. Какой бы то ни было наступательный сценарий предусматривает и участие авиации.
В нескольких сотнях километров от Эстонии, помимо псковского аэродрома и поддерживающей его вертолетной базы в Острове, находятся, например, авиабаза Сольцы, база в Пушкине под Санкт-Петербургом, укомплектованная различными боевыми вертолетами, а также база бомбардировщиков в поселке Сиверский Ленинградской области.
Один из самых крупных объектов — авиабаза Бесовец на Онежском озере под Петрозаводском. В случае масштабного конфликта с участием стран НАТО самолеты этой авиабазы могут вызвать переполох на всем побережье Балтийского моря.
В случае менее масштабной наземной операции с участием одних только стран Балтии, — что считается наиболее вероятным сценарием, — военно-воздушные силы РФ, скорее всего, будут дислоцированы на аэродроме Хотилово между Москвой и Санкт-Петербургом.
О важности авиабазы Хотилово говорит и тот факт, что рядом с ней находятся очень крупные склады боеприпасов. По спутниковым снимкам мы выяснили, что в этом году там был построен новый современный склад.
Российский военный бюджет растет
"Я не думаю, что завтра Россия нападет на Эстонию, — сказал "Экспрессу“ генерал-лейтенант Бен Ходжес, добавив: — В традиционном смысле“. В прошлом Ходжес командовал сухопутными войсками США в Европе, поэтому тонкости военного потенциала России — его конек. И он считает российскую военную угрозу в отношении Эстонии и других стран Балтии не гипотетической, а вполне реальной.
"Россияне уже явно с нами воюют, даже если мы сами этого не осознаем“, — говорит он, приводя в пример случаи разрыва подводных кабелей, диверсий по всей Европе, нарушения воздушного пространства, кибератак и хакерства. С помощью этих операций Россия проверяет ситуацию: какая последует реакция? И если ее нет, Россия становится смелее.
"Каждый раз, когда [российская] крылатая ракета или дрон пролетают через воздушное пространство Польши или Румынии, а мы не реагируем, это служит сигналом для россиян“, — говорит Ходжес.
Эстония должна быть готова к войне прежде всего, если Украина проиграет или — по словам Ходжеса — если США, Германия, Франция и Великобритания позволят Украине проиграть России. В этом случае Россия примет в свои ряды десятки тысяч украинских солдат, получит в распоряжение украинскую военную технику и в течение нескольких лет восстановит свои армейские резервы.
Путин возлагает все свои надежды на эту стратегию — истощить силу воли Запада.
Один из показателей долгосрочных планов Путина — государственный бюджет России. В этом году наши восточные соседи планировали потратить на военные нужды 10,4 триллиона рублей (98 миллиардов евро), но в середине года был принят дополнительный бюджет, который увеличил расходы до 12,2 триллиона рублей (115 миллиардов евро) — это почти семь госбюджетов Эстонии.
Месяц назад Кремль опубликовал уже новый проект бюджета. В нем расходы на армию в 2025 году планируется увеличить еще на четверть — до 13,5 триллиона рублей (129 миллиардов евро). На что именно будут потрачены эти средства, общественность не узнает, поскольку 85% военных расходов засекречены. Содержание бюджета как никогда держится в тайне.
"Россияне уже явно с нами воюют, даже если мы сами этого не осознаем“, — говорит он, приводя в пример случаи разрыва подводных кабелей, диверсий по всей Европе, нарушения воздушного пространства, кибератак и хакерства. С помощью этих операций Россия проверяет ситуацию: какая последует реакция? И если ее нет, Россия становится смелее.
"Каждый раз, когда [российская] крылатая ракета или дрон пролетают через воздушное пространство Польши или Румынии, а мы не реагируем, это служит сигналом для россиян“, — говорит Ходжес.
Эстония должна быть готова к войне прежде всего, если Украина проиграет или — по словам Ходжеса — если США, Германия, Франция и Великобритания позволят Украине проиграть России. В этом случае Россия примет в свои ряды десятки тысяч украинских солдат, получит в распоряжение украинскую военную технику и в течение нескольких лет восстановит свои армейские резервы.
Путин возлагает все свои надежды на эту стратегию — истощить силу воли Запада.
Один из показателей долгосрочных планов Путина — государственный бюджет России. В этом году наши восточные соседи планировали потратить на военные нужды 10,4 триллиона рублей (98 миллиардов евро), но в середине года был принят дополнительный бюджет, который увеличил расходы до 12,2 триллиона рублей (115 миллиардов евро) — это почти семь госбюджетов Эстонии.
Месяц назад Кремль опубликовал уже новый проект бюджета. В нем расходы на армию в 2025 году планируется увеличить еще на четверть — до 13,5 триллиона рублей (129 миллиардов евро). На что именно будут потрачены эти средства, общественность не узнает, поскольку 85% военных расходов засекречены. Содержание бюджета как никогда держится в тайне.
Путин хочет, чтобы армия продолжала расти примерно теми же темпами и в ближайшие годы: в нее планируется вложить 12,8 триллиона рублей (121 миллиард евро) в 2026 году и 13,1 триллиона (124 миллиарда евро) в 2027 году.
Таким образом, к уровню расходов до 2022 года, составлявшему от 34 до 52 миллиардов евро, страна-агрессор возвращаться не планирует.
"Драматический рост расходов России на оборону говорит о том, что, по версии России, война будет продолжаться и через год, — сказал "Экспрессу“ глава эстонской военной разведки полковник Антс Кивисельг. — Будет ли она продолжаться в Украине или в каком-то другом регионе — вопрос отдельный, но Российская Федерация готовится к ней в любом случае“.
Таким образом, к уровню расходов до 2022 года, составлявшему от 34 до 52 миллиардов евро, страна-агрессор возвращаться не планирует.
"Драматический рост расходов России на оборону говорит о том, что, по версии России, война будет продолжаться и через год, — сказал "Экспрессу“ глава эстонской военной разведки полковник Антс Кивисельг. — Будет ли она продолжаться в Украине или в каком-то другом регионе — вопрос отдельный, но Российская Федерация готовится к ней в любом случае“.
Какой будет война
Генералы Мартин Херем, Вейко-Велло Пальм и Юри Саска, которые совсем недавно занимали высшие посты в Силах обороны Эстонии, в один голос утверждают, что полная аннексия стран Балтии не является сценарием угрозы номер один.
ВЗГЛЯД ОФИЦЕРА ВМС: Ясно, что в случае большой войны НАТО победит, говорит Юри Саска, бывший коммодор ВМС Эстонии. Другой вопрос — что произойдет, если россияне попытаются ослабить альянс с помощью более локальных конфликтов.
ФОТО: Eero Vabamägi | Scanpix
ФОТО: Eero Vabamägi | Scanpix
В пользу этой версии есть несколько убедительных аргументов. Если в случае с Украиной российский автократ ошибочно полагал, что после вторжения в феврале 2022 года часть населения встанет на сторону россиян, то в странах Балтии ничего подобного ожидать не стоит. Силам агрессора, куда бы они ни пришли, сразу же будут противостоять миллионы бойцов сопротивления.
Вторая причина — военно-техническая. Российские системы ПВО не смогут со своей территории прикрывать стремительное продвижение оккупационных войск. А без ПВО последние станут лакомой мишенью для натовских истребителей пятого поколения, которые прилетят на место очень быстро.
Чтобы создать крепкий купол противовоздушной обороны, путинской армии пришлось бы разместить подразделение ПВО в таком месте, откуда можно перекрыть воздушное пространство над Балтийским морем. Например, на острове Готланд или Хийумаа. Кроме того, военнослужащие должны удерживаться там в течение длительного времени. Такая операция была бы невероятно сложной, а ее успех сомнительным — ведь почти вдоль всего побережья Балтийского моря находятся страны НАТО, превосходящие Россию в технологическом плане. Для россиян это была бы слишком большая авантюра, грозящая очень большими потерями.
Украина, обладая весьма ограниченными возможностями с технической точки зрения, смогла поразить несколько российских авиабаз с очень большого расстояния. Одна из них — Сольцы, где российские бомбардировщики теперь задерживаются лишь на короткое время, однако на спутниковых фотографиях авиабазы можно увидеть предполагаемые ракеты Х-22 и, возможно, Х-32.
Вторая причина — военно-техническая. Российские системы ПВО не смогут со своей территории прикрывать стремительное продвижение оккупационных войск. А без ПВО последние станут лакомой мишенью для натовских истребителей пятого поколения, которые прилетят на место очень быстро.
Чтобы создать крепкий купол противовоздушной обороны, путинской армии пришлось бы разместить подразделение ПВО в таком месте, откуда можно перекрыть воздушное пространство над Балтийским морем. Например, на острове Готланд или Хийумаа. Кроме того, военнослужащие должны удерживаться там в течение длительного времени. Такая операция была бы невероятно сложной, а ее успех сомнительным — ведь почти вдоль всего побережья Балтийского моря находятся страны НАТО, превосходящие Россию в технологическом плане. Для россиян это была бы слишком большая авантюра, грозящая очень большими потерями.
Украина, обладая весьма ограниченными возможностями с технической точки зрения, смогла поразить несколько российских авиабаз с очень большого расстояния. Одна из них — Сольцы, где российские бомбардировщики теперь задерживаются лишь на короткое время, однако на спутниковых фотографиях авиабазы можно увидеть предполагаемые ракеты Х-22 и, возможно, Х-32.
Таким образом, наиболее правдоподобным сценарием считается попытка оккупировать меньшую территорию, чтобы предъявить Западу требования, как при захвате заложников. Это посеет в обществе страх и разделит мнения союзников по НАТО относительно соразмерности военного ответа.
Ходжес придерживается того же мнения. "Я не верю, что у России есть территориальные амбиции за пределами стран Балтии и части Польши. Их реальной целью было бы развалить НАТО: показать, что альянс и его страны-члены на самом деле не готовы приходить на помощь каждой стране. Можно представить себе гипотетический сценарий, когда российские войска входят в Литву, Латвию или Эстонию, занимают часть страны, а затем останавливаются и спрашивают: "Вы действительно хотите начать из-за этого ядерную войну?“ И если кто-то ответит отрицательно, пятой статье НАТО придет конец“, — считает Ходжес.
"Я думаю, что возможное российское наступление будет не масштабным, — говорит бывший глава Сил обороны Мартин Херем. — Она придет, натворит гадостей, добьется какого-то очень гротескного образа и нас не оккупирует, но мы настолько испугаемся России, что примем ее условия. Этого можно добиться военной операцией“.
Ходжес придерживается того же мнения. "Я не верю, что у России есть территориальные амбиции за пределами стран Балтии и части Польши. Их реальной целью было бы развалить НАТО: показать, что альянс и его страны-члены на самом деле не готовы приходить на помощь каждой стране. Можно представить себе гипотетический сценарий, когда российские войска входят в Литву, Латвию или Эстонию, занимают часть страны, а затем останавливаются и спрашивают: "Вы действительно хотите начать из-за этого ядерную войну?“ И если кто-то ответит отрицательно, пятой статье НАТО придет конец“, — считает Ходжес.
"Я думаю, что возможное российское наступление будет не масштабным, — говорит бывший глава Сил обороны Мартин Херем. — Она придет, натворит гадостей, добьется какого-то очень гротескного образа и нас не оккупирует, но мы настолько испугаемся России, что примем ее условия. Этого можно добиться военной операцией“.
БЫСТРОЕ ПОПОЛНЕНИЕ РЕСУРСОВ: „Вот это совсем не хорошо“, — произносит генерал Херем по-русски, когда мы показываем ему спутниковые снимки, заказанные для этой статьи. Сразу после начала войны в Украине парковки нескольких военных баз в одночасье опустели. Однако по снимкам видно, что россияне ужасающе быстро умеют восстанавливать свои ресурсы.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia
Херема беспокоит то, что в последнее время подготовка военных к подобным операциям занимает очень мало времени. Например, в преддверии предыдущих конфликтов Россия на некоторых полигонах в ходе учений накапливала боеприпасы годами. В ходе очередных учений все это может быть вывезено и направлено на войну. Опыт Украины показывает, что 200 000 человек были переброшены на место за 18 дней. Это означает, что для предвосхищения малой атаки нужно уметь считывать целую комбинацию признаков, самыми показательными из которых вполне могут быть политические.
Дальнейшие действия россиян Силам обороны Эстонии хорошо известны — подавление человеческой массой и огневой мощью. Волна за волной.
"Их математика такова: "У вас один, а мы отправим троих, плюс огневую поддержку. И мы должны вас победить. Если не сможем, мы добавим еще огня. А если у нас закончатся боеприпасы, придет еще один эшелон, и мы все равно с вами справимся, потому что к этому моменту вы будете уже ослаблены““, — рассказывает Херем.
Дальнейшие действия россиян Силам обороны Эстонии хорошо известны — подавление человеческой массой и огневой мощью. Волна за волной.
"Их математика такова: "У вас один, а мы отправим троих, плюс огневую поддержку. И мы должны вас победить. Если не сможем, мы добавим еще огня. А если у нас закончатся боеприпасы, придет еще один эшелон, и мы все равно с вами справимся, потому что к этому моменту вы будете уже ослаблены““, — рассказывает Херем.
Как победить Голиафа?
О том, как поведет себя такой агрессор и как остановить его гораздо более малочисленными силами, бывший командир дивизии генерал Вейко-Велло Пальм размышляет уже много лет.
По словам Пальма, по сравнению с Украиной Эстония находится в несколько лучшем положении. „Вся инфраструктура за нашими границами вплоть до Санкт-Петербурга работает не в пользу россиян. У них мало дорог, пропускная способность недостаточно хороша. То же самое касается и железных дорог“, — говорит Пальм.
Вторжение в Украину показало, насколько сильно большая армия зависит от путей сообщения. Когда в конце 2021 года 76-ю десантно-штурмовую дивизию перебрасывали из Пскова к украинской границе, военнослужащих сначала отправили в Санкт-Петербург, и только оттуда по дуге в объезд Москвы в Украину. Так было быстрее, чем напрямую, и меньше мешал гражданский транспорт.
Ландшафт и лес тоже на нашей стороне. Пальм говорит, что, по сути, у россиян есть только пара мест на побережье Финского залива, где они могут установить радары для наблюдения за морем между Таллинном и Санкт-Петербургом. Не стоит думать, что Силы обороны Эстонии не выяснили, где именно.
Российская военная инфраструктура у наших границ достаточно развита, и тратить боеприпасы смысла нет. Если говорить о самом первом моменте нападения, то самым опасным для Эстонии является российское вооружение для поражения целей на оперативную глубину. Например, "Искандеры“ в Луге. "По сути, они мгновенно могут начать обстрел Эстонии из своих гаражей. Им даже не придется никуда выезжать, а время оповещения очень короткое“, — говорит Пальм.
Поэтому именно ведение огня на больших расстояниях занимает ведущее место в приоритетах эстонских специалистов по планированию обороны. Значимыми целями являются любые объекты, которые российская армия должна использовать на протяжении всего конфликта — аэродромы, другие стационарные позиции и районы тылового обеспечения, где сосредоточены боеприпасы и снаряжение.
"Если операция останется на уровне Ленинградского военного округа или 6-й армии, то, скорее всего, мы увидим, что цели будут очень ограничены, а захватывать будут несколько десятков километров, — прогнозирует Пальм. — Для более масштабных действий придется привлекать отдельный командный пункт Генштаба для координации взаимодействия между различными родами войск. Однако для них это довольно сложная операция“.
Исходя из таких предположений, отмечает Пальм, обязательно следует избегать двух политических ошибок.
Во-первых, воевать с россиянами только там, где они вторгаются, и не наносить контрудары по военным объектам в других местах. Во-вторых, Запад, опасаясь эскалации конфликта, может ограничивать себя в том, насколько далекие цели на территории России он может атаковать.
По словам Пальма, по сравнению с Украиной Эстония находится в несколько лучшем положении. „Вся инфраструктура за нашими границами вплоть до Санкт-Петербурга работает не в пользу россиян. У них мало дорог, пропускная способность недостаточно хороша. То же самое касается и железных дорог“, — говорит Пальм.
Вторжение в Украину показало, насколько сильно большая армия зависит от путей сообщения. Когда в конце 2021 года 76-ю десантно-штурмовую дивизию перебрасывали из Пскова к украинской границе, военнослужащих сначала отправили в Санкт-Петербург, и только оттуда по дуге в объезд Москвы в Украину. Так было быстрее, чем напрямую, и меньше мешал гражданский транспорт.
Ландшафт и лес тоже на нашей стороне. Пальм говорит, что, по сути, у россиян есть только пара мест на побережье Финского залива, где они могут установить радары для наблюдения за морем между Таллинном и Санкт-Петербургом. Не стоит думать, что Силы обороны Эстонии не выяснили, где именно.
Российская военная инфраструктура у наших границ достаточно развита, и тратить боеприпасы смысла нет. Если говорить о самом первом моменте нападения, то самым опасным для Эстонии является российское вооружение для поражения целей на оперативную глубину. Например, "Искандеры“ в Луге. "По сути, они мгновенно могут начать обстрел Эстонии из своих гаражей. Им даже не придется никуда выезжать, а время оповещения очень короткое“, — говорит Пальм.
Поэтому именно ведение огня на больших расстояниях занимает ведущее место в приоритетах эстонских специалистов по планированию обороны. Значимыми целями являются любые объекты, которые российская армия должна использовать на протяжении всего конфликта — аэродромы, другие стационарные позиции и районы тылового обеспечения, где сосредоточены боеприпасы и снаряжение.
"Если операция останется на уровне Ленинградского военного округа или 6-й армии, то, скорее всего, мы увидим, что цели будут очень ограничены, а захватывать будут несколько десятков километров, — прогнозирует Пальм. — Для более масштабных действий придется привлекать отдельный командный пункт Генштаба для координации взаимодействия между различными родами войск. Однако для них это довольно сложная операция“.
Исходя из таких предположений, отмечает Пальм, обязательно следует избегать двух политических ошибок.
Во-первых, воевать с россиянами только там, где они вторгаются, и не наносить контрудары по военным объектам в других местах. Во-вторых, Запад, опасаясь эскалации конфликта, может ограничивать себя в том, насколько далекие цели на территории России он может атаковать.
БУДЬ ГОТОВ: Генерал Бен Ходжес в прошлом был командующим сухопутными войсками союзников в Европе. Размышляя о том, чему можно научиться на примере Украины, он говорит, что ключевыми факторами являются выносливость и способность восстанавливать инфраструктуру. ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia
Еще одну ложку дегтя добавляет генерал Бен Ходжес. Если конфликт начнется с гибридных операций или "холодного старта“, на Западе могут найтись лица, принимающие решения, первой естественной реакцией которых будет отказ от поспешного ввода подкреплений. Разумеется, из страха спровоцировать Россию.
Препятствием может стать и инфраструктура: например, разная ширина колеи на железных дорогах, из-за которой в Литве до сих пор приходится перегружать военную технику с одного поезда на другой.
"В худшем случае можно прождать две-три недели, пока союзники прибудут из какого-то другого места, — говорит Ходжес. — Это означает, что для сопротивления у вас будет то, что есть, включая британских и французских военных, которые уже находятся на месте. Воздушные силы НАТО, скорее всего, прибудут незамедлительно. Так что — вы не одиноки, но в первые две недели длинная колонна танков Abrams точно не появится“.
Если объединить всю эту информацию с опытом Украины, то останется только один вариант. „Вся военная сила противника должна быть сметена в первые же дни“, — говорит генерал Мартин Херем.
Основываясь на этом эффекте сдерживания и анализе баз противника, Силы обороны и Министерство обороны подсчитали, что Силам обороны необходимо дополнительно 1,6 миллиарда евро. В том числе на приобретение ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Препятствием может стать и инфраструктура: например, разная ширина колеи на железных дорогах, из-за которой в Литве до сих пор приходится перегружать военную технику с одного поезда на другой.
"В худшем случае можно прождать две-три недели, пока союзники прибудут из какого-то другого места, — говорит Ходжес. — Это означает, что для сопротивления у вас будет то, что есть, включая британских и французских военных, которые уже находятся на месте. Воздушные силы НАТО, скорее всего, прибудут незамедлительно. Так что — вы не одиноки, но в первые две недели длинная колонна танков Abrams точно не появится“.
Если объединить всю эту информацию с опытом Украины, то останется только один вариант. „Вся военная сила противника должна быть сметена в первые же дни“, — говорит генерал Мартин Херем.
Основываясь на этом эффекте сдерживания и анализе баз противника, Силы обороны и Министерство обороны подсчитали, что Силам обороны необходимо дополнительно 1,6 миллиарда евро. В том числе на приобретение ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Литва моделирует атаку России
Этим летом литовцы совместно с американцами организовали военную инсценировку того, как могли бы протекать первые десять дней российского вторжения.
Сценарий предусматривал самую ужасную из возможных перспектив: Китай вторгается на Тайвань, военный фокус США смещается туда. Россия перехватывает инициативу в Украине и начинает угрожать Западу ядерной кнопкой. НАТО раскалывается на "Север“ и „Юг“, коллективная оборона разрушается. Агрессор это понимает и с полностью восстановленными после войны 6-й общевойсковой армией и 2-й танковой армией начинает оккупацию стран Балтии, в первую очередь захватывая Латгальский регион в Латвии.
Ситуация, которая вполне может сложиться уже в 2027 году, поскольку именно столько времени потребуется для восстановления состава дислоцированных неподалеку российских армий.
То, что может случиться дальше, „разыграли“ Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, и Филип Бридлав, бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Результат оказался не самым приятным. Военно-воздушные силы и дальнобойное оружие НАТО запоздали. Литовцы и находящиеся в стране союзники противостояли агрессору в одиночку. Войска латышей были разбиты на третий день. К десятому дню вторжения была оккупирована половина Литвы.
Из результатов были извлечены уроки, и то же самое вторжение было смоделировано еще три раза с некоторыми изменениями. Например, Ходжес установил, что когда Силы обороны Литвы получили 44 танка Leopard-2, три артиллерийских батальона, 18 пусковых установок HIMARS и 24 боевых вертолета Apache, значительную часть российских сил удалось уничтожить еще до того, как те достигли литовской территории. К десятому дню российские войска были отброшены назад с большими потерями на всех направлениях.
Итоговый вывод учений был таков: Литву можно защитить даже своими руками, если у Сил обороны будет достаточно для этого средств. Которых требуется немало. Вооружение и боеприпасы, используемые в успешном сценарии, должны обойтись Литве в 13,8 миллиарда евро, включая расходы на их обслуживание.
Это не первый случай, когда моделирование ситуации работает как холодный душ. В 2021 году аналогичную военную игру провела Польша. Согласно открытой информации, на учениях поляки проиграли россиянам за пять дней, несмотря на то, что в распоряжении Польши были системы ПВО Patriot, ракетные установки HIMARS и истребители F-35.
Оборонительной операцией руководил Раймунд Анджейчак, занимавший в то время пост начальника генштаба вооруженных сил Польши. В наши дни Анджейчак является одним из тех, кто продвигает идею об ударах большой дальности. Только в середине октября он пообещал, что в случае путинского вторжения Польша цели выбирать не будет, и ракеты сразу же ударят по Санкт-Петербургу.
Сценарий предусматривал самую ужасную из возможных перспектив: Китай вторгается на Тайвань, военный фокус США смещается туда. Россия перехватывает инициативу в Украине и начинает угрожать Западу ядерной кнопкой. НАТО раскалывается на "Север“ и „Юг“, коллективная оборона разрушается. Агрессор это понимает и с полностью восстановленными после войны 6-й общевойсковой армией и 2-й танковой армией начинает оккупацию стран Балтии, в первую очередь захватывая Латгальский регион в Латвии.
Ситуация, которая вполне может сложиться уже в 2027 году, поскольку именно столько времени потребуется для восстановления состава дислоцированных неподалеку российских армий.
То, что может случиться дальше, „разыграли“ Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, и Филип Бридлав, бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Результат оказался не самым приятным. Военно-воздушные силы и дальнобойное оружие НАТО запоздали. Литовцы и находящиеся в стране союзники противостояли агрессору в одиночку. Войска латышей были разбиты на третий день. К десятому дню вторжения была оккупирована половина Литвы.
Из результатов были извлечены уроки, и то же самое вторжение было смоделировано еще три раза с некоторыми изменениями. Например, Ходжес установил, что когда Силы обороны Литвы получили 44 танка Leopard-2, три артиллерийских батальона, 18 пусковых установок HIMARS и 24 боевых вертолета Apache, значительную часть российских сил удалось уничтожить еще до того, как те достигли литовской территории. К десятому дню российские войска были отброшены назад с большими потерями на всех направлениях.
Итоговый вывод учений был таков: Литву можно защитить даже своими руками, если у Сил обороны будет достаточно для этого средств. Которых требуется немало. Вооружение и боеприпасы, используемые в успешном сценарии, должны обойтись Литве в 13,8 миллиарда евро, включая расходы на их обслуживание.
Это не первый случай, когда моделирование ситуации работает как холодный душ. В 2021 году аналогичную военную игру провела Польша. Согласно открытой информации, на учениях поляки проиграли россиянам за пять дней, несмотря на то, что в распоряжении Польши были системы ПВО Patriot, ракетные установки HIMARS и истребители F-35.
Оборонительной операцией руководил Раймунд Анджейчак, занимавший в то время пост начальника генштаба вооруженных сил Польши. В наши дни Анджейчак является одним из тех, кто продвигает идею об ударах большой дальности. Только в середине октября он пообещал, что в случае путинского вторжения Польша цели выбирать не будет, и ракеты сразу же ударят по Санкт-Петербургу.
Калининградская проблема
Российский эксклав — Калининградская область — по сути одна большая военная база, в центре которой находится город с населением в полмиллиона человек.
В Калининградской области у россиян есть аэродромы для базирования бомбардировщиков, порты для кораблей ВМФ, а также специализированные объекты и подразделения, например, радары дальнего действия, ядерные бункеры и оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. В радиусе 25 км одних только ракетных и оружейных арсеналов целый десяток. Некоторые из них за последнее десятилетие были значительно обновлены и расширены.
В Калининградской области у россиян есть аэродромы для базирования бомбардировщиков, порты для кораблей ВМФ, а также специализированные объекты и подразделения, например, радары дальнего действия, ядерные бункеры и оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. В радиусе 25 км одних только ракетных и оружейных арсеналов целый десяток. Некоторые из них за последнее десятилетие были значительно обновлены и расширены.
Калининград широко известен тем, что в городе находится штаб Балтийского флота ВМФ России. Если в Кронштадте под Санкт-Петербургом основное внимание уделяется техническому обслуживанию и ремонту, а также строительству новых кораблей и подводных лодок, то в Балтийске сосредоточены вооружение и воинские подразделения. До недавнего времени здесь находилось 52 боевых корабля. Хотя Россия перебросила 60-70% своей техники из Калининграда для ведения боевых действий в Украине, военно-морской флот и ракетные войска это практически не затронуло.
Бывший командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска считает, что в случае войны у Балтийского флота, скорее всего, будет три основных задачи: высадка десанта для захвата территорий, установление бесполетной зоны для сил НАТО в некоторых частях Балтийского моря с помощью зенитных ракетных комплексов морского базирования или поддержка российских сухопутных операций с помощью кораблей, оснащенных ракетами "Калибр“.
В случае высадки ключевым объектом операции является дорогостоящий десантный корабль с личным составом и техникой. Его должны защищать несколько других кораблей, а поддержку обеспечивать одна или две подводные лодки. Однако для создания купола ПВО нужен ракетный крейсер подобный "Москве“, потопленной украинцами в Черном море. В Калининграде у россиян есть как минимум два таких корабля.
Бывший командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска считает, что в случае войны у Балтийского флота, скорее всего, будет три основных задачи: высадка десанта для захвата территорий, установление бесполетной зоны для сил НАТО в некоторых частях Балтийского моря с помощью зенитных ракетных комплексов морского базирования или поддержка российских сухопутных операций с помощью кораблей, оснащенных ракетами "Калибр“.
В случае высадки ключевым объектом операции является дорогостоящий десантный корабль с личным составом и техникой. Его должны защищать несколько других кораблей, а поддержку обеспечивать одна или две подводные лодки. Однако для создания купола ПВО нужен ракетный крейсер подобный "Москве“, потопленной украинцами в Черном море. В Калининграде у россиян есть как минимум два таких корабля.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ: За последнее десятилетие бункерный склад ядерного оружия возле поселка Куликово в Калининградской области подвергся капитальному ремонту. Фотографии сделаны (слева направо) в 2015, 2018, марте и августе 2022 года.
По словам Саска, война в Украине все же ослабила российских моряков. Например, Балтийский флот практически лишился десантного потенциала. Однако самые большие проблемы могут возникнуть с подводными лодками, оснащенными ракетами "Калибр“. Перепады температур и смешение соленой и пресной воды делают Балтийское море "темным“, что затрудняет обнаружение субмарин, особенно летом. "Тем оружием, которое россияне будут использовать в Балтийском море и головной болью для наших союзников наверняка станет подводная лодка“, — говорит Саска.
В польском Министерстве обороны изданию VSquare сообщили, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия стабильно наращивает военные силы в Калининграде. Основное внимание уделяется кораблям, самолетам и ракетным системам, способным нести ядерные боеголовки.
С этой целью в состав Балтийского флота были введены девять новых ракетных кораблей класса "Буян-М“ и "Каракурт“. Еще два появятся там в этом году. Все они оснащены ракетами "Калибр-НК“, способными в случае необходимости нести ядерную боевую часть. Кроме того, Россия планирует оснастить Балтийский флот новыми подводными лодками "Лада-М“ с такими же ракетами.
В польском Министерстве обороны изданию VSquare сообщили, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия стабильно наращивает военные силы в Калининграде. Основное внимание уделяется кораблям, самолетам и ракетным системам, способным нести ядерные боеголовки.
С этой целью в состав Балтийского флота были введены девять новых ракетных кораблей класса "Буян-М“ и "Каракурт“. Еще два появятся там в этом году. Все они оснащены ракетами "Калибр-НК“, способными в случае необходимости нести ядерную боевую часть. Кроме того, Россия планирует оснастить Балтийский флот новыми подводными лодками "Лада-М“ с такими же ракетами.
НОВОЕ МЕСТО ЗАПУСКА РАКЕТ: В Калининградской области дислоцирована 152-я гвардейская ракетная бригада. За последние десять лет здесь были построены новейшие ангары для ракет с ядерными боеголовками и десять современных пусковых установок. Фотографии (слева направо) 2019 и 2021 годов.
Наибольшую озабоченность Запада в случае с Калининградом вызывает именно развитие Россией там ядерного потенциала. В 2015-2017 годах Россия модернизировала калининградские склады тактических ядерных боеголовок. По оценкам польской стороны, там может храниться до 100 таких боеголовок — а на расстоянии выстрела находятся Варшава и Берлин. Кроме того, Россия недавно приступила к тщательному переписыванию своей ядерной доктрины — свода правил, который оставался неизменным на протяжении всей холодной войны. Поэтому Министерство обороны Польши считает, что и НАТО необходимо повысить надежность своих средств ядерного сдерживания.
В целом, по словам Юри Саска, подразделения союзников превосходят российские войска в Калининграде по количеству и качеству. Нет сомнений, что в случае начала войны угроза со стороны Калининграда будет устранена одной из первых. Однако гораздо хуже обстоят дела с гибридными операциями, которые пока не подпадают под действие пятой статьи.
Спутниковый анализ "Экспресса“ выявил ряд мест в Калининградской области, где Россия в последние годы активно развивает ориентированную на Европу разведывательную и диверсионную инфраструктуру.
Поселок Парусное находится в 15 километрах базы Балтийского флота в Балтийске. Дислоцированный там 561-й морской разведывательный пункт также входит в состав Балтийского флота.
На спутниковых снимках видно, что за последние годы в учебном центре в Парусном построили новый корпус и отремонтировали вертолетную площадку. Также здесь есть водоем с ночным освещением для подводных тренировок.
В целом, по словам Юри Саска, подразделения союзников превосходят российские войска в Калининграде по количеству и качеству. Нет сомнений, что в случае начала войны угроза со стороны Калининграда будет устранена одной из первых. Однако гораздо хуже обстоят дела с гибридными операциями, которые пока не подпадают под действие пятой статьи.
Спутниковый анализ "Экспресса“ выявил ряд мест в Калининградской области, где Россия в последние годы активно развивает ориентированную на Европу разведывательную и диверсионную инфраструктуру.
Поселок Парусное находится в 15 километрах базы Балтийского флота в Балтийске. Дислоцированный там 561-й морской разведывательный пункт также входит в состав Балтийского флота.
На спутниковых снимках видно, что за последние годы в учебном центре в Парусном построили новый корпус и отремонтировали вертолетную площадку. Также здесь есть водоем с ночным освещением для подводных тренировок.
Хотя, согласно последним данным, на базе служит всего 120 человек, польские и литовские эксперты считают эти силы в некотором смысле одними из самых опасных в Калининградской области. Основная часть военнослужащих подготовлена для выполнения антинатовских миссий вдоль побережья Балтийского моря и, в частности, атак на стратегически важные объекты в Литве и Польше.
"Если мы говорим о дне Икс, когда Россия решит напасть на НАТО, и готовимся к нему, то эта диверсионная группа сделает свою работу ко дню Икс“, — говорит один из источников нашего литовского партнера LRT.
Одной из целей 561-й морского разведывательного диверсионного подразделения является Клайпедский порт и его инфраструктура, поскольку это важнейший пункт для проведения операций Литвы и НАТО. Стратегическое расположение порта делает его незаменимым для поставок НАТО и региональной обороны Балтийского моря.
Нас консультировали люди, у которых была возможность ознакомиться с учебным планом, составленным для российских диверсантов в 2015 году. В одном из заданий этого плана им предписывалось в течение 10-12 дней незамеченными пересечь литовскую границу, а затем сосредоточиться в определенном месте на побережье Балтийского моря. Там они должны были установить наблюдательный пост и вести радиоразведку. Среди задач было минирование ключевых объектов портовой инфраструктуры, например, погрузочных доков, пирсов или причалов, что должно было подорвать способность НАТО оснащать или развертывать силы для операций в этом районе.
В центральной части Калининградского эксклава, в 25 километрах от польской границы, расположен город Черняховск. В нем дислоцируется 152-я ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракеты "Искандер-М“ и зенитные ракетные комплексы С-400.
На спутниковых снимках видно, что в прошлом году Россия начала строить там загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер“ на площадке диаметром 1200 метров. Гигантская радарная система со 150 антеннами будет обнаруживать западные самолеты и ракеты на расстоянии до 3 000 километров. Таким образом, строительство в Калининградской области огромного радара позволит россиянам следить за всей Европой, объясняя это тем, что им необходимо получать заблаговременные предупреждения.
"Если мы говорим о дне Икс, когда Россия решит напасть на НАТО, и готовимся к нему, то эта диверсионная группа сделает свою работу ко дню Икс“, — говорит один из источников нашего литовского партнера LRT.
Одной из целей 561-й морского разведывательного диверсионного подразделения является Клайпедский порт и его инфраструктура, поскольку это важнейший пункт для проведения операций Литвы и НАТО. Стратегическое расположение порта делает его незаменимым для поставок НАТО и региональной обороны Балтийского моря.
Нас консультировали люди, у которых была возможность ознакомиться с учебным планом, составленным для российских диверсантов в 2015 году. В одном из заданий этого плана им предписывалось в течение 10-12 дней незамеченными пересечь литовскую границу, а затем сосредоточиться в определенном месте на побережье Балтийского моря. Там они должны были установить наблюдательный пост и вести радиоразведку. Среди задач было минирование ключевых объектов портовой инфраструктуры, например, погрузочных доков, пирсов или причалов, что должно было подорвать способность НАТО оснащать или развертывать силы для операций в этом районе.
В центральной части Калининградского эксклава, в 25 километрах от польской границы, расположен город Черняховск. В нем дислоцируется 152-я ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракеты "Искандер-М“ и зенитные ракетные комплексы С-400.
На спутниковых снимках видно, что в прошлом году Россия начала строить там загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер“ на площадке диаметром 1200 метров. Гигантская радарная система со 150 антеннами будет обнаруживать западные самолеты и ракеты на расстоянии до 3 000 километров. Таким образом, строительство в Калининградской области огромного радара позволит россиянам следить за всей Европой, объясняя это тем, что им необходимо получать заблаговременные предупреждения.
КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОНСТР: В последние годы в нескольких километрах к югу от Черняховска строится гигантская загоризонтная радиолокационная станция диаметром почти в километр. Система, которую прозвали „Калининградским монстром“, имеет радиус действия 3 000 км и предназначена для обнаружения всего, что угрожает Калининградскому эксклаву, как со стороны Украины, так и со стороны Западной Европы. Снимки (слева направо) 2022, 2023 и 2024 года.
Между Литвой и Польшей проходит сухопутная граница протяженностью — по прямой — всего 65 километров: так называемый Сувалкский коридор. Эта узкая полоска земли ограничена с запада Калининградской областью, а с востока — Беларусью, вооруженные силы которой Путин все больше объединяет с российской армией, и диктатор которой Александр Лукашенко почти полностью находится в зависимости от путинской милости.
Для России Калининградская область — это одновременно и военная база для возможного нападения на НАТО, и бремя на ее плечах. С одной стороны, в случае войны Россия, скорее всего, попытается быстро перерезать Сувалкский коридор. Это означало бы, во-первых, что военная помощь, техника и подразделения НАТО больше не смогут попасть в страны Балтии. Во-вторых, это бы обеспечило России сухопутный коридор для снабжения Калининграда. Без этого Путину будет трудно защищать эту территорию, даже несмотря на то, что военных баз там больше, чем заправок Circle K в Эстонии.
"Если Россия действительно нападет [на страны Балтии], можете быть уверены, что по Калининграду будет нанесен очень, очень сильный удар. Все их командные пункты и дальнобойное оружие будут немедленно уничтожены“, — говорит нам Ходжес.
Однако, как всегда, и здесь есть большое "но“. По словам Ходжеса, в военном отношении НАТО к этому готова. Но когда речь заходит об атаке на суверенную территорию России, даже для защиты страны-члена НАТО требуется консенсусное политическое решение.
Для России Калининградская область — это одновременно и военная база для возможного нападения на НАТО, и бремя на ее плечах. С одной стороны, в случае войны Россия, скорее всего, попытается быстро перерезать Сувалкский коридор. Это означало бы, во-первых, что военная помощь, техника и подразделения НАТО больше не смогут попасть в страны Балтии. Во-вторых, это бы обеспечило России сухопутный коридор для снабжения Калининграда. Без этого Путину будет трудно защищать эту территорию, даже несмотря на то, что военных баз там больше, чем заправок Circle K в Эстонии.
"Если Россия действительно нападет [на страны Балтии], можете быть уверены, что по Калининграду будет нанесен очень, очень сильный удар. Все их командные пункты и дальнобойное оружие будут немедленно уничтожены“, — говорит нам Ходжес.
Однако, как всегда, и здесь есть большое "но“. По словам Ходжеса, в военном отношении НАТО к этому готова. Но когда речь заходит об атаке на суверенную территорию России, даже для защиты страны-члена НАТО требуется консенсусное политическое решение.
Лекарство от агрессора
УГРОЗА ДЛЯ НАТО: Военный аналитик Конрад Музыка отмечает, что угроза может в значительной степени проистекать из политической ситуации — если что-то встанет на пути американских самолетов, рухнет вся доктрина НАТО.
Конрад Музыка — польский военный эксперт, специализирующийся на вооруженных силах России и Беларуси. По его мнению, куда ни глянь, на западной границе России в данный момент количество сухопутных войск и техники сократилось. Россиян сдерживает упорное сопротивление украинцев. Любое новое выходящее с завода вооружение немедленно перебрасывается на передовую, как того требуют обстоятельства. Действующих военнослужащих на местах мало, в лучшем случае обходятся базовой подготовкой призывников. И это при том, что еще недавно на некоторых базах заливали бетон или устанавливали современное оборудование.
Однако, по мнению Музыки, за кажущимся спокойствием скрывается несколько серьезных проблем. Во-первых, Россия обладает огромным потенциалом по производству крылатых ракет и "Искандеров“. Это резко контрастирует с отсутствием средств противовоздушной обороны в странах Балтии и Польше для защиты от них.
Во-вторых, оборонная доктрина НАТО предполагает, что в случае конфликта союзники будут иметь превосходство в воздухе. „Мы уничтожим ПВО россиян, и нам будет не нужен миллион артиллерийских снарядов, потому что наши самолеты настолько точны, что уничтожат сухопутные войска противника“, — описывает Музыка. И задает риторический вопрос: а что будет с оборонной доктриной, если американские ВВС будут задействованы в другом месте, например, в вооруженном конфликте между Китаем и Тайванем?
О воздушной угрозе размышляет и генерал Ходжес. По его словам, здесь в первую очередь нужны не просто системы NASAMS и Patriot, а самолеты, корабельные комплексы ПВО и техника, позволяющая выводить из строя огонь агрессора в условиях воздействия российских электронных помех.
Однако в словах всех военных аналитиков и генералов, с которыми мы общались во время подготовки этого материала, есть положительный момент: Запад действительно знает, что делать для отражения атаки агрессора. Если мы не проспим момент, когда он мобилизует свои подразделения. Если политические лидеры стран и НАТО не струсят. Если Китай не нападет на Тайвань. Если Украина не падет, что приведет к расколу политического руководства НАТО. И если в обществе будет достигнут консенсус относительно необходимости инвестиций в оборону.
Здесь много „если“, но Ходжес говорит, что при идеальном раскладе мы получим всю необходимую помощь от США, Германии и других еще до начала российской агрессии. А Херем подтверждает, что в этот момент наши парни уже будут вести огонь на границе из всех орудий.
На самом деле, у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться так, чтобы Кремль понял — к нам лучше не соваться.
Однако, по мнению Музыки, за кажущимся спокойствием скрывается несколько серьезных проблем. Во-первых, Россия обладает огромным потенциалом по производству крылатых ракет и "Искандеров“. Это резко контрастирует с отсутствием средств противовоздушной обороны в странах Балтии и Польше для защиты от них.
Во-вторых, оборонная доктрина НАТО предполагает, что в случае конфликта союзники будут иметь превосходство в воздухе. „Мы уничтожим ПВО россиян, и нам будет не нужен миллион артиллерийских снарядов, потому что наши самолеты настолько точны, что уничтожат сухопутные войска противника“, — описывает Музыка. И задает риторический вопрос: а что будет с оборонной доктриной, если американские ВВС будут задействованы в другом месте, например, в вооруженном конфликте между Китаем и Тайванем?
О воздушной угрозе размышляет и генерал Ходжес. По его словам, здесь в первую очередь нужны не просто системы NASAMS и Patriot, а самолеты, корабельные комплексы ПВО и техника, позволяющая выводить из строя огонь агрессора в условиях воздействия российских электронных помех.
Однако в словах всех военных аналитиков и генералов, с которыми мы общались во время подготовки этого материала, есть положительный момент: Запад действительно знает, что делать для отражения атаки агрессора. Если мы не проспим момент, когда он мобилизует свои подразделения. Если политические лидеры стран и НАТО не струсят. Если Китай не нападет на Тайвань. Если Украина не падет, что приведет к расколу политического руководства НАТО. И если в обществе будет достигнут консенсус относительно необходимости инвестиций в оборону.
Здесь много „если“, но Ходжес говорит, что при идеальном раскладе мы получим всю необходимую помощь от США, Германии и других еще до начала российской агрессии. А Херем подтверждает, что в этот момент наши парни уже будут вести огонь на границе из всех орудий.
На самом деле, у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться так, чтобы Кремль понял — к нам лучше не соваться.
Как шла работа над этой статьей?
Статья была написана в сотрудничестве Eesti Ekspress, Литовского национального телерадиовещания (LRT) и центров журналистских расследований Frontstory.pl (Польша) и VSquare.org (Центральная Европа). В анализе спутниковых снимков нам помогал аналитический центр OSINT For Ukraine.
OSINT (сокращение от англ. open source intelligence) — это сбор, обработка и анализ информации из открытых источников.
Свежие спутниковые снимки выбранных нами объектов были сделаны компанией Planet Labs (Planet.com) — это один из крупнейших в мире поставщиков спутниковых снимков. Финансирование проекта осуществлялось в рамках гранта Investigative Journalism For EU (IJ4EU).
OSINT (сокращение от англ. open source intelligence) — это сбор, обработка и анализ информации из открытых источников.
Свежие спутниковые снимки выбранных нами объектов были сделаны компанией Planet Labs (Planet.com) — это один из крупнейших в мире поставщиков спутниковых снимков. Финансирование проекта осуществлялось в рамках гранта Investigative Journalism For EU (IJ4EU).