Что видно со спутников. Военная машина России у границ стран Балтии: как она растет и меняется?

Конрад Музыка — польский военный эксперт, специализирующийся на вооруженных силах России и Беларуси. По его мнению, куда ни глянь, на западной границе России в данный момент количество сухопутных войск и техники сократилось. Россиян сдерживает упорное сопротивление украинцев. Любое новое выходящее с завода вооружение немедленно перебрасывается на передовую, как того требуют обстоятельства. Действующих военнослужащих на местах мало, в лучшем случае обходятся базовой подготовкой призывников. И это при том, что еще недавно на некоторых базах заливали бетон или устанавливали современное оборудование.



Однако, по мнению Музыки, за кажущимся спокойствием скрывается несколько серьезных проблем. Во-первых, Россия обладает огромным потенциалом по производству крылатых ракет и "Искандеров“. Это резко контрастирует с отсутствием средств противовоздушной обороны в странах Балтии и Польше для защиты от них.



Во-вторых, оборонная доктрина НАТО предполагает, что в случае конфликта союзники будут иметь превосходство в воздухе. „Мы уничтожим ПВО россиян, и нам будет не нужен миллион артиллерийских снарядов, потому что наши самолеты настолько точны, что уничтожат сухопутные войска противника“, — описывает Музыка. И задает риторический вопрос: а что будет с оборонной доктриной, если американские ВВС будут задействованы в другом месте, например, в вооруженном конфликте между Китаем и Тайванем?



О воздушной угрозе размышляет и генерал Ходжес. По его словам, здесь в первую очередь нужны не просто системы NASAMS и Patriot, а самолеты, корабельные комплексы ПВО и техника, позволяющая выводить из строя огонь агрессора в условиях воздействия российских электронных помех.



Однако в словах всех военных аналитиков и генералов, с которыми мы общались во время подготовки этого материала, есть положительный момент: Запад действительно знает, что делать для отражения атаки агрессора. Если мы не проспим момент, когда он мобилизует свои подразделения. Если политические лидеры стран и НАТО не струсят. Если Китай не нападет на Тайвань. Если Украина не падет, что приведет к расколу политического руководства НАТО. И если в обществе будет достигнут консенсус относительно необходимости инвестиций в оборону.



Здесь много „если“, но Ходжес говорит, что при идеальном раскладе мы получим всю необходимую помощь от США, Германии и других еще до начала российской агрессии. А Херем подтверждает, что в этот момент наши парни уже будут вести огонь на границе из всех орудий.



На самом деле, у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться так, чтобы Кремль понял — к нам лучше не соваться.