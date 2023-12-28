2023: итоги
Каким мир запомнит этот год: 23 фотографии
Delfi выбрал 23 фотографии, сделанных в 2023-м: таким мы запомним этот год. Война в Украине продолжилась, на Ближнем Востоке — возобновилась, в Карабахе — судя по всему, закончилась. В Польше власть сменилась, а в Турции — нет. Весь мир смотрел "Барби", слушал Тейлор Свифт и привыкал к тому, что "Твиттер" теперь называется по-другому.
15 января, Днепр, Украина. Спасатель у разрушенной многоэтажки, в которую попала российская ракета. Жертвами удара стали 46 человек. Фото: Zuma Press/Scanpix/LETA
4 февраля, Донецкая область, Украина. Украинские военные идут по дороге недалеко от линии фронта. Фото: AFP/Scanpix/LETA
10 февраля, Кахраманмараш, Турция. Местные жители у своего дома, разрушенного в ходе землетрясения. Жертвами катастрофы на границе Турции и Сирии стали около 60 тысяч человек. Фото: EPA/Scanpix/LETA
20 февраля, Киев, Украина. Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в центре украинской столицы. Американский лидер совершил краткий визит солидарности незадолго до первой годовщины полномасштабного российского вторжения. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
6 мая, Лондон, Великобритания. Принц Уильям приносит клятву своему отцу Карлу III во время церемонии коронации нового британского монарха в Вестминстерском аббатстве. Фото: AP/Scanpix/LETA
28 мая, Стамбул, Турция. Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз выиграл выборы президента Турции. Для определения нового главы государства впервые за десять лет потребовался второй тур, Эрдогану противостоял кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Фото: AFP/Scanpix/LETA
6 июня, Херсон, Украина. В результате прорыва Каховской ГЭС оказались затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области. Фото: AP/Scanpix/LETA
24 июня, Ростов-на-Дону, Россия. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин фотографируется с местным жителем после завершения мятежа наемников. Спустя два месяца руководители "вагнеровцев" погибли в авиакатастрофе. Фото: AP/Scanpix/LETA
12 июля, Лондон, Великобритания. Актриса Марго Робби на европейской премьере фильма "Барби". Картина о культовой кукле собрала в прокате более 1,4 млрд долларов, став самой кассовой в 2023 году. Фото: AFP/Scanpix/LETA
24 июля, Сан-Франциско, США. Со штаб-квартиры Twitter снимают вывеску после того, как владелец соцсети Илон Маск заявил о ее переименовании в X. Фото: EPA/Scanpix/LETA
6 августа, Киев, Украина. На статуе Родины-матери советский герб меняют на украинский. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
24 августа, Атланта, США. Портрет Дональда Трампа, сделанный в полицейском участке. Против экс-президента открыто несколько дел, в том числе по обвинению в попытке организации госпереворота после выборов 2020 года. Фото: AFP/Scanpix/LETA
6 сентября, Берлин, Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает в Бундестаге. Незадолго до этого политик упал на пробежке и повредил лицо, из-за чего несколько дней ходил в "пиратской" повязке. Фото: dpa/Scanpix/LETA
8 сентября, Нагорный Карабах. После проведения военной операции со стороны Азербайджана непризнанная республика были ликвидирована, её покинуло более 100 тысяч этнических армян. Фото: AFP/Scanpix/LETA
29 сентября, Донбасс, Украина. Медики оказывают помощь украинскому военному, раненому в окрестностях Бахмута. Фото: AFP/Scanpix/LETA
5 октября, Харьковская область, Украина. Тело женщины, убитой в результате ракетной атаки российских войск по поселку Гроза. Кремль утверждал, что удар нанесли по военным, в действительности он пришелся по кафе, где проходили поминки по местному жителю. Погибли 59 человек. Фото: Reuters/Scanpix/LETA
12 октября, Реим, Израиль. Израильский военный осматривает место проведения музыкального фестиваля Supernova, на гостей которого напали боевики группировки ХАМАС. Более 360 человек были убиты, около 40 — взяты в заложники и увезены в сектор Газа. Фото: AFP/Scanpix/LETA
18 октября, Варшава, Польша. Лидер польской оппозиции Дональд Туск поздравляет сторонников после публикации первых экзит-поллов по итогам парламентских выборов. Позднее возглавляемая им центристская коалиция смогла сформировать правительство, придя на смену консерваторам из "Права и справедливости". Фото: Reuters/Scanpix/LETA
23 октября, сектор Газа. После нападения ХАМАС израильская армия начала ответную операцию, в рамках которой наносила массированные удары по сектору Газа. По данным подконтрольного боевикам местного министерства здравоохранения, жертвами бомбардировок стали более 20 тысяч местных жителей. Фото: AFP/Scanpix/LETA
26 октября, Иерусалим, Израиль. Рядом с городским стадионом зажгли 224 прожектора в знак поддержки израильтян и иностранцев, остававшихся к тому моменту в заложниках у ХАМАС. Всего 7 октября боевики захватили 248 человек, около половины из них по-прежнему остаются в плену. Фото: AFP/Scanpix/LETA
9 ноября, Буэнос-Айрес, Аргентина. Тейлор Свифт выступает на концерте в рамках своего мирового тура. Еще до своего завершения он стал самым прибыльным в истории, а журнал Time признал певицу человеком года. Фото: AP/Scanpix/LETA
16 ноября, Санкт-Петербург, Россия. Конвоиры сопровождают художницу Сашу Скочиленко на судебное заседание. В тот день девушку приговорили к 7 годам колонии за то, что весной 2022 года она подменила несколько ценников в супермаркете на антивоенные листовки о погибших мирных жителях. Фото: AP/Scanpix/LETA
28 ноября, Хан-Юнис, сектор Газа. Палестинцы идут мимо разрушенного здания. После возобновления арабо-израильской войны Хан-Юнис принял десятки тысяч беженцев из северной части Газы. Фото: AFP/Scanpix/LETA