"Минэкономики сейчас оценивает, что можно улучшить в процессах. Понятно, что слишком много встреч, решений, которые должны принимать жильцы дома. Это просто утомляет людей.



Мы понимаем, что без совместного решения не обойтись. Здесь есть несколько вариантов действий. Объединения жильцов надо сделать "видимыми" - не все причастные стороны хотят вступать в деловые отношения с объединением. Например, банкам нужен идентификатор, мы думаем, как его можно было бы присвоить объединениям. Тогда можно было бы обойтись без такого процесса, как создание товарищества, что сравнительно сложно с точки зрения административной нагрузки. Это будет означать, что нет необходимости голосовать за уполномоченное лицо, которое будет продвигать процесс. По закону это будет управляющий, законный представитель объединения.



В таком случае можно будет добиться своевременной подготовки документов - энергоаудитов, технических заключений - за счет накопленных объединением средств.



Тогда не будет третьей стороны – товарищества, которое руководит процессами, тогда как управляющий зачастую не знает, что происходит в доме. Управляющий сам выберет, привлекать ли аутсорсинг или штатных специалистов. Соответственно, проекты не будут зависеть от того, насколько активны люди в товариществе, какие они руководители проектов.



Подготовку документов тоже можно сделать проще и дешевле. Она могла бы основываться только на измеримых данных, а не на расчетах. В самом начале тяжеловесные документы не нужны, а нужна отправная точка и простые рекомендации, что необходимо сделать для утепления и реновации дома.



Если бы состоялась массовая сертификация зданий, чего мы добиваемся, люди увидели бы, что у них дом класса F, а соседний дом класса В, и, может быть, задумались бы - а почему? На данный момент все работы по утеплению кажутся сложными, люди о них не думают, но когда мы свяжем их с реальной жизнью, понимание увеличится.



Мы также думаем над тем, как упростить текущую программу поддержки. Сейчас в Altum идут с сертификатом, где есть рекомендации, что надо сделать, и предполагается, что это и будет сделано. А потом люди решают, что все-таки не начнут проект, потому что слишком дорого, и все приходится уточнять заново. Есть два варианта: 1) аудит дает рекомендации, что следует делать, собственники сами решают, что именно они будут делать, лишь бы экономия энергопотребления достигла 30%; 2) не указывать, что именно будет сделано, но экономия составит не менее 30%, и это будет проверено.



Тогда, на мой взгляд, мы придем к результату, который будет дешевле, быстрее, успешнее".