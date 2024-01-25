Высокие цены на энергоресурсы как катализатор: реновация домов ускорилась
Фото: Shutterstock, DELFI
Текст: Ингрида Драздовска, редактор Delfi Bizness
Текст: Ингрида Драздовска, редактор Delfi Bizness
До сих пор реновация домов и повышение энергоэффективности в Латвии, особенно в столице или, например, в Даугавпилсе, происходила медленно и вяло. Однако на фоне энергетического кризиса, пережитого после вторжения России в Украину, это колесо, похоже, наконец завертелось быстрее.
Когда люди получают огромные счета за отопление, энергоэффективность перестает казаться абстрактным понятием, особенно если в соседнем реновированном и утепленном доме жильцы платят в два раза меньше.
Кроме того, в конце 2023 года Европарламент согласовал с представителями стран-членов ЕС новые правила об энергоэффективности зданий, и это значит, что Латвии придется ускоряться еще активнее.
Кроме того, в конце 2023 года Европарламент согласовал с представителями стран-членов ЕС новые правила об энергоэффективности зданий, и это значит, что Латвии придется ускоряться еще активнее.
На поводу у европейских целей
В настоящее время на содержание зданий расходуется около 40% общего потребления энергии в ЕС, так что отопление и охлаждение являются значительным источником как затрат, так и загрязнения, говорит депутат Европейского парламента Инесе Вайдере. Поэтому энергоэффективность в движении к европейскому зеленому курсу играет далеко не последнюю роль.
"В ответ на войну, развязанную Россией в Украине, Европарламент объявил одним из приоритетов снижение зависимости ЕС от импорта ископаемого топлива из России. Поэтому осенью 2023 года мы приняли обновлённый закон об энергоэффективности. Он устанавливает основной принцип энергетической политики ЕС – "энергоэффективность превыше всего". На практике это означает, что страны ЕС должны учитывать энергоэффективность во всех политических решениях и решениях по крупным инвестициям в энергетическом и неэнергетическом секторах", — сказала Вайдере.
Таким образом, страны ЕС теперь обязаны совместно обеспечить снижение энергопотребления еще на на 11,7% к 2030 году по сравнению с 2020 годом, а конкретно для Латвии – на 17%.
Таким образом, страны ЕС теперь обязаны совместно обеспечить снижение энергопотребления еще на на 11,7% к 2030 году по сравнению с 2020 годом, а конкретно для Латвии – на 17%.
Эстонские и финские исследователи пришли к выводу, что инвестиции в один миллион евро в реновацию жилья создают 17 новых постоянных рабочих мест в отрасли, а государству в виде налогов возвращается до трети вложенной суммы.
Преимущества для людей
В среднем в реновированном доме энергопотребление снижается на 50-55%, но есть дома, где снижение составляет 65% и даже 76%, говорит эксперт Ассоциации финансовой индустрии и Swedbank Илзе Кукуте. Минимальная целевая экономия, заложенная в программе поддержки ЕС, составляет 30%.
Кроме того, жильцы многоквартирных жилых домов имели и имеют доступ к финансовой помощи на меры по повышению энергоэффективности, соответственно, они могут тратить на это меньше собственных средств.
Кроме того, жильцы многоквартирных жилых домов имели и имеют доступ к финансовой помощи на меры по повышению энергоэффективности, соответственно, они могут тратить на это меньше собственных средств.
Кукуте напоминает, что в 2023 году закончились средства ЕС на 2014-2020 годы. В этот период были доступны гранты в размере до 50% от общей стоимости проекта, и в рамках программы жилищные условия улучшили почти 20 000 семей по всей Латвии, получив гранты от Altum в размере 157,1 миллиона евро. Финансовая поддержка ЕС будет продолжена и в последующие годы.
"Мы предусмотрели, что значительное финансирование из Механизма восстановления и устойчивости ЕС будет направлено непосредственно на повышение энергоэффективности многоквартирных домов и переход на возобновляемые источники энергии. В период с 2022 по 2026 год Altum реализует программу поддержки на сумму 57,2 миллиона евро", — говорит Вайдере.
По словам руководителя отдела программы энергоэффективности Altum Иевы Верземниеце, этих средств достаточно, чтобы поддержать реновацию 130 домов. Чуть более 20% финансирования в программе зарезервировано за счет уже поданных заявок.
Здесь следует отметить, что в предыдущей программе поддержки НДС считался соотносимым расходом, а в новой программе – нет. "В 2023 году проекты для новой программы еще только готовились, и этот фактор повлиял на спрос на финансирование в коммерческих банках, который в 2023 году был низким. Мы ожидаем увеличения спроса на финансирование в 2024 году", - говорит Кукуте.
"Мы предусмотрели, что значительное финансирование из Механизма восстановления и устойчивости ЕС будет направлено непосредственно на повышение энергоэффективности многоквартирных домов и переход на возобновляемые источники энергии. В период с 2022 по 2026 год Altum реализует программу поддержки на сумму 57,2 миллиона евро", — говорит Вайдере.
По словам руководителя отдела программы энергоэффективности Altum Иевы Верземниеце, этих средств достаточно, чтобы поддержать реновацию 130 домов. Чуть более 20% финансирования в программе зарезервировано за счет уже поданных заявок.
Здесь следует отметить, что в предыдущей программе поддержки НДС считался соотносимым расходом, а в новой программе – нет. "В 2023 году проекты для новой программы еще только готовились, и этот фактор повлиял на спрос на финансирование в коммерческих банках, который в 2023 году был низким. Мы ожидаем увеличения спроса на финансирование в 2024 году", - говорит Кукуте.
Здесь справедливости ради следует привести и другие цифры, чтобы понять предстоящий объем работ.
Только в Риге необходимо реновировать около 6000 жилых домов. Много лет средний темп реновации многоквартирных домов в столице составлял около 12 домов в год. Не нужно знать высшую математику, чтобы подсчитать, что, если продолжать в том же темпе, на реновацию потребуются сотни лет. При этом Рига уже взяла на себя обязательство к 2023 году утеплить или реновировать 3000 домов, в том числе в 2000 домов работы должно провести муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks.
Ранее в Рижском самоуправлении подсчитали, что на реновацию многоквартирных домов потребуется примерно три миллиарда евро.
С другой стороны, по подсчетам Минэкономики, в Латвии нужно реновировать 190 тысяч жилищ (около 163 тысяч частных домов и примерно 26 тысяч многоквартирных) общей площадью 56,1 млн кв.м и с общим объемом инвестиций 21,6 млрд евро. И здесь возникает неизбежный вопрос - где взять на это деньги и как ускорить этот процесс?
Только в Риге необходимо реновировать около 6000 жилых домов. Много лет средний темп реновации многоквартирных домов в столице составлял около 12 домов в год. Не нужно знать высшую математику, чтобы подсчитать, что, если продолжать в том же темпе, на реновацию потребуются сотни лет. При этом Рига уже взяла на себя обязательство к 2023 году утеплить или реновировать 3000 домов, в том числе в 2000 домов работы должно провести муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks.
Ранее в Рижском самоуправлении подсчитали, что на реновацию многоквартирных домов потребуется примерно три миллиарда евро.
С другой стороны, по подсчетам Минэкономики, в Латвии нужно реновировать 190 тысяч жилищ (около 163 тысяч частных домов и примерно 26 тысяч многоквартирных) общей площадью 56,1 млн кв.м и с общим объемом инвестиций 21,6 млрд евро. И здесь возникает неизбежный вопрос - где взять на это деньги и как ускорить этот процесс?
Рассчитывать на Евросоюз?
Если что-то и происходит, то благодаря программам поддержки, не скрывают чиновники. На это указал директор департамента жилищной политики Министерства экономики Мартиньш Аудерс, а его коллега, руководитель департамента финансовых инструментов Минэкономики Гатис Силов, поспешил успокоить, что европейские деньги так быстро не закончатся. Кроме того, их еще нужно суметь получить.
"В том или ином виде финансирование на реновацию многоквартирных домов будет, я думаю, еще долго. Да, есть вопросы о форме, об условиях", - говорит Силов. Проблема Латвии в том, что люди тщетно надеются на улучшение условий и не начинают проекты. "Шучу, конечно, но лучшая реклама — это объявить, что программу закроют. Тогда люди мобилизуются, понимая, что откладывать некуда. Поэтому у нас программы, которые должны бесперебойно работать в течение семи лет, идут так - вначале все чего-то ждут, потом в последний год вдруг происходит огромный рывок".
"В том или ином виде финансирование на реновацию многоквартирных домов будет, я думаю, еще долго. Да, есть вопросы о форме, об условиях", - говорит Силов. Проблема Латвии в том, что люди тщетно надеются на улучшение условий и не начинают проекты. "Шучу, конечно, но лучшая реклама — это объявить, что программу закроют. Тогда люди мобилизуются, понимая, что откладывать некуда. Поэтому у нас программы, которые должны бесперебойно работать в течение семи лет, идут так - вначале все чего-то ждут, потом в последний год вдруг происходит огромный рывок".
"Условия хорошие. В Латвии мы покрываем половину расходов за счет грантов, в соседних странах – около трети
Он не скрывает, что чиновников критикуют за то, что они не включили НДС в новой программе в соотносимые расходы, но такова общая позиция Еврокомиссии. "Нам периодически говорят, что условия уже сейчас очень щедрые, и хватит полагаться на то, что единственное, что мы можем сделать при любой проблеме, — это попросить денег у ЕС", - говорит Силов.
Программа состоит из двух частей - грант и кредит - и кредит от Altum, по его мнению, важнее, потому что, если его не будет, размер гранта не имеет значения — ес ть дома, которые просто не квалифицируются на кредит. Поэтому важно, что Altum обеспечивает кредиты для всех. Обязательное условие — отсутствие долгов по коммунальным платежам.
Да, европейские финансовые инъекции когда-нибудь закончатся, однако, как отмечает представитель Минэкономики, "мы можем с чистой совестью сказать уже сейчас - если жильцы дома смогут договориться, кредит им гарантирован. Гранты возвращать не надо, а кредиты нужно. Поэтому финансирование в форме кредитов будет доступно и в будущем". Кроме того, на данный момент запущены два инструмента – так называемый ремонтный фонд (на все виды работ) и кредиты непосредственно на повышение энергоэффективности.
Теоретически, имей Altum 150 миллионов, ежегодно можно было бы выдавать кредитов на 10 миллионов евро. Наиболее популярные сроки — 10-15 лет, соответственно, часть денег возвращается каждый год, ротация происходит постоянно, говорит Силов.
С другой стороны, Рига намерена запустить собственный фонд уже в этом или в следующем году, сообщил на мероприятии "Рига - энергоэффективная" руководитель комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Виестур Зепс. Средства этого фонда могли бы стать одним из альтернативных решений.
Силов напоминает, что всегда будут группы людей, которые объективно нуждаются в поддержке: "Утепление — это не только о строительстве, но и о социальной политике, о том, как живут люди".
Программа состоит из двух частей - грант и кредит - и кредит от Altum, по его мнению, важнее, потому что, если его не будет, размер гранта не имеет значения — ес ть дома, которые просто не квалифицируются на кредит. Поэтому важно, что Altum обеспечивает кредиты для всех. Обязательное условие — отсутствие долгов по коммунальным платежам.
Да, европейские финансовые инъекции когда-нибудь закончатся, однако, как отмечает представитель Минэкономики, "мы можем с чистой совестью сказать уже сейчас - если жильцы дома смогут договориться, кредит им гарантирован. Гранты возвращать не надо, а кредиты нужно. Поэтому финансирование в форме кредитов будет доступно и в будущем". Кроме того, на данный момент запущены два инструмента – так называемый ремонтный фонд (на все виды работ) и кредиты непосредственно на повышение энергоэффективности.
Теоретически, имей Altum 150 миллионов, ежегодно можно было бы выдавать кредитов на 10 миллионов евро. Наиболее популярные сроки — 10-15 лет, соответственно, часть денег возвращается каждый год, ротация происходит постоянно, говорит Силов.
С другой стороны, Рига намерена запустить собственный фонд уже в этом или в следующем году, сообщил на мероприятии "Рига - энергоэффективная" руководитель комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Виестур Зепс. Средства этого фонда могли бы стать одним из альтернативных решений.
Силов напоминает, что всегда будут группы людей, которые объективно нуждаются в поддержке: "Утепление — это не только о строительстве, но и о социальной политике, о том, как живут люди".
Другая поддержка
Депутат Европарламента Инесе Вайдере
Поддержка ЕС может быть доступна не только через финансирование строительства, а, например, через инвестиции в людей или их навыки, говорит Вайдере. "В Европарламенте мы заявили, что ЕС следует направить средства из других программ, например, на обучение и переквалификацию специалистов, особенно на рабочих местах, связанных с реновацией зданий, чтобы способствовать занятости в секторе энергоэффективности".
Важным механизмом поддержки является Социальный климатический фонд, в создании которого она активно участвовала. "Из этого фонда Латвия могла бы получить около 600 миллионов евро, с помощью которых мы можем помочь людям установить более экологичные системы отопления", - сказала евродепутат.
Важным механизмом поддержки является Социальный климатический фонд, в создании которого она активно участвовала. "Из этого фонда Латвия могла бы получить около 600 миллионов евро, с помощью которых мы можем помочь людям установить более экологичные системы отопления", - сказала евродепутат.
Самоуправления должны участвовать
Есть много разных причин, почему темпы реновации и утепления домов до сих пор были недостаточно быстрыми. Среди причин — дороговизна и сложность любого строительства, а также неумение людей договориться.
"Самоорганизация общества – это очень большая проблема. Нужен ли все-таки внешний стимул? И здесь я не говорю о том, что мы что-то дадим просто так", — говорит Силов. И он, и другие собеседники отмечают, что многие возможности и рычаги находятся именно у самоуправлений, включая, например, налог на недвижимость.
"Важную роль в реновации жилых домов играют самоуправления, которые должны не только активно мотивировать жителей к реновации, но и помогать в ее организации и финансировании", - подчеркивает Вайдере. Она также отмечает роль предприимчивых и решительных старейшин дома, роль домоуправлений, которые мотивируют договориться о реновации.
"Самоорганизация общества – это очень большая проблема. Нужен ли все-таки внешний стимул? И здесь я не говорю о том, что мы что-то дадим просто так", — говорит Силов. И он, и другие собеседники отмечают, что многие возможности и рычаги находятся именно у самоуправлений, включая, например, налог на недвижимость.
"Важную роль в реновации жилых домов играют самоуправления, которые должны не только активно мотивировать жителей к реновации, но и помогать в ее организации и финансировании", - подчеркивает Вайдере. Она также отмечает роль предприимчивых и решительных старейшин дома, роль домоуправлений, которые мотивируют договориться о реновации.
Амбиции Риги
До сих пор именно Ригу, где больше всего нуждающихся в реновации домов, критиковали за медлительность в этом процессе. Однако это не совсем так. В предыдущем периоде планирования фондов ЕС почти половина проектов была реализована в Риге и Рижском регионе, в том числе 15% в Риге. По данным Altum, на втором месте находится Курземе с 21%, на третьем - Видземе с 17% проектов.
По наблюдениям Altum, в последнее время в Риге заметно возрос интерес к реновации домов, самоуправление и ответственные учреждения начали действовать. Однако по соотношению количества реновированных домов к численности населения Рига отстает.
По наблюдениям Altum, в последнее время в Риге заметно возрос интерес к реновации домов, самоуправление и ответственные учреждения начали действовать. Однако по соотношению количества реновированных домов к численности населения Рига отстает.
По статистике, у рижан доходы выше, чем в регионах, но регионы далеко впереди по проектам утепления и реновации, говорит Аудерс. С Рижским самоуправлением ведутся переговоры о том, чтобы реновировать дома по кварталам. "Когда в одном квартале 10 объединений квартировладельцев, собрать их вместе гораздо сложнее, чем если бы все дома в квартале представлял один управляющий", — объясняет он.
Зепс ранее заявил, что к 2030 году Рига планирует утеплить или реновировать как минимум 3000 домов, и столица в значительной степени полагается на свое домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), перед которым поставлена цель - реновировать 2000 домов.
Член правления RNP Мартиньш Паурс признает, что объективно такая цель не выглядит особо реальной. Накопительный фонд многих домов "съедается" непредвиденными аварийными работами.
"Люди стараются продолжать копить, но рост стоимости строительства зачастую опережает ту скорость, с которой дом может собрать средства, чтобы начать разработку технической документации", - говорит Паурс, призывая думать скорее о кредитовании. "Заимствовать - это неплохо, это точно дешевле, чем копить, потому что затраты на строительство растут быстрее, чем плата за обслуживание кредита или процентные платежи", - говорит он.
Зепс ранее заявил, что к 2030 году Рига планирует утеплить или реновировать как минимум 3000 домов, и столица в значительной степени полагается на свое домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), перед которым поставлена цель - реновировать 2000 домов.
Член правления RNP Мартиньш Паурс признает, что объективно такая цель не выглядит особо реальной. Накопительный фонд многих домов "съедается" непредвиденными аварийными работами.
"Люди стараются продолжать копить, но рост стоимости строительства зачастую опережает ту скорость, с которой дом может собрать средства, чтобы начать разработку технической документации", - говорит Паурс, призывая думать скорее о кредитовании. "Заимствовать - это неплохо, это точно дешевле, чем копить, потому что затраты на строительство растут быстрее, чем плата за обслуживание кредита или процентные платежи", - говорит он.
Комментарий
"Замедление мы наблюдаем с начала 2022 года в связи с войной в Украине и ростом цен на строительство. Рост Euribor, безусловно, также является одним из факторов, заставляющих пересматривать начало реновации.
Нельзя сказать, что выросли добавленные ставки по кредитам для домов, так как банки конкурируют между собой. У клиентов есть возможность получить несколько предложений по финансированию и выбрать наиболее выгодное. Для всех проектов реновации обычной практикой является отсрочка погашения основной суммы кредита на период строительства, поэтому первоначально клиенты платят только проценты. По завершении строительства начинается погашение основного долга.
В 2023 году у некоторых банков были специальные предложения, например, добавленная ставка 0% сроком на два года (при этом, заключая кредитный договор, клиенты знают, какая у них будет ставка по истечении этих двух лет)".
Нельзя сказать, что выросли добавленные ставки по кредитам для домов, так как банки конкурируют между собой. У клиентов есть возможность получить несколько предложений по финансированию и выбрать наиболее выгодное. Для всех проектов реновации обычной практикой является отсрочка погашения основной суммы кредита на период строительства, поэтому первоначально клиенты платят только проценты. По завершении строительства начинается погашение основного долга.
В 2023 году у некоторых банков были специальные предложения, например, добавленная ставка 0% сроком на два года (при этом, заключая кредитный договор, клиенты знают, какая у них будет ставка по истечении этих двух лет)".
Илзе Кукуте
Руководитель отдела обслуживания крупных предприятий Swedbank
Самоуправления играют серьезную и важную роль в обеспечении доступности жилья во всем мире. Наконец-то это осознала и Рига
Проблема есть и с созданием объединений жильцов. "Часто в доме нет ни одного жильца, готового взять на себя ответственность, стать членом правления товарищества, подписать документы, сделать перечисление в размере 100 тысяч евро, но эти товарищества очень важны для того, чтобы получить банковское финансирование", - говорит Паурс. По его мнению, нормативы в этой области нужно менять.
"Жилищный вопрос никогда не был политическим приоритетом. Всегда считалось, что рынок разберется сам. Не разберется. Самоуправления играют серьезную и важную роль в обеспечении доступности жилья во всем мире. Наконец-то это осознала и Рига", - заявила на дискуссии "Рига – энергоэффективная" руководитель нескольких проектов реновации зданий Сигне Каяка.
"Жилищный вопрос никогда не был политическим приоритетом. Всегда считалось, что рынок разберется сам. Не разберется. Самоуправления играют серьезную и важную роль в обеспечении доступности жилья во всем мире. Наконец-то это осознала и Рига", - заявила на дискуссии "Рига – энергоэффективная" руководитель нескольких проектов реновации зданий Сигне Каяка.
Понимают, но все равно откладывают
По мнению Верземниеце, владельцы квартир обычно хорошо понимают, что для повышения энергоэффективности дома нужны инвестиции, но и она отмечает, что ремонтный фонд иногда не накапливается в достаточном объеме, и люди продолжают жить с надеждой, что ничего плохого с домом не случится, либо просто не могут договориться о выполняемых работах и вложении средств.
"Локдауны изменили отношение людей к своему жилью и необходимости его улучшения, позже к этому добавился значительный рост цен на коммунальные услуги, однако люди очень рационально подходят к размеру инвестиций ради снижения коммунальных платежей. Кроме того, в последние годы растет стоимость строительства, что также мешает достичь соглашения", - добавляет она. Тем временем жилой фонд продолжает ветшать, и откладывание реновации только увеличит затраты.
Препятствий достаточно, соглашается Кукуте, поэтому нужно искать пути, как увеличить количество проектов. Процессу значительно помогло бы активное и профессиональное участие самоуправлений. Также следует искать простые и понятные способы донести до владельцев квартир информацию о том, что такое устойчивое развитие.
"Локдауны изменили отношение людей к своему жилью и необходимости его улучшения, позже к этому добавился значительный рост цен на коммунальные услуги, однако люди очень рационально подходят к размеру инвестиций ради снижения коммунальных платежей. Кроме того, в последние годы растет стоимость строительства, что также мешает достичь соглашения", - добавляет она. Тем временем жилой фонд продолжает ветшать, и откладывание реновации только увеличит затраты.
Препятствий достаточно, соглашается Кукуте, поэтому нужно искать пути, как увеличить количество проектов. Процессу значительно помогло бы активное и профессиональное участие самоуправлений. Также следует искать простые и понятные способы донести до владельцев квартир информацию о том, что такое устойчивое развитие.
Комментарий
"Минэкономики сейчас оценивает, что можно улучшить в процессах. Понятно, что слишком много встреч, решений, которые должны принимать жильцы дома. Это просто утомляет людей.
Мы понимаем, что без совместного решения не обойтись. Здесь есть несколько вариантов действий. Объединения жильцов надо сделать "видимыми" - не все причастные стороны хотят вступать в деловые отношения с объединением. Например, банкам нужен идентификатор, мы думаем, как его можно было бы присвоить объединениям. Тогда можно было бы обойтись без такого процесса, как создание товарищества, что сравнительно сложно с точки зрения административной нагрузки. Это будет означать, что нет необходимости голосовать за уполномоченное лицо, которое будет продвигать процесс. По закону это будет управляющий, законный представитель объединения.
В таком случае можно будет добиться своевременной подготовки документов - энергоаудитов, технических заключений - за счет накопленных объединением средств.
Тогда не будет третьей стороны – товарищества, которое руководит процессами, тогда как управляющий зачастую не знает, что происходит в доме. Управляющий сам выберет, привлекать ли аутсорсинг или штатных специалистов. Соответственно, проекты не будут зависеть от того, насколько активны люди в товариществе, какие они руководители проектов.
Подготовку документов тоже можно сделать проще и дешевле. Она могла бы основываться только на измеримых данных, а не на расчетах. В самом начале тяжеловесные документы не нужны, а нужна отправная точка и простые рекомендации, что необходимо сделать для утепления и реновации дома.
Если бы состоялась массовая сертификация зданий, чего мы добиваемся, люди увидели бы, что у них дом класса F, а соседний дом класса В, и, может быть, задумались бы - а почему? На данный момент все работы по утеплению кажутся сложными, люди о них не думают, но когда мы свяжем их с реальной жизнью, понимание увеличится.
Мы также думаем над тем, как упростить текущую программу поддержки. Сейчас в Altum идут с сертификатом, где есть рекомендации, что надо сделать, и предполагается, что это и будет сделано. А потом люди решают, что все-таки не начнут проект, потому что слишком дорого, и все приходится уточнять заново. Есть два варианта: 1) аудит дает рекомендации, что следует делать, собственники сами решают, что именно они будут делать, лишь бы экономия энергопотребления достигла 30%; 2) не указывать, что именно будет сделано, но экономия составит не менее 30%, и это будет проверено.
Тогда, на мой взгляд, мы придем к результату, который будет дешевле, быстрее, успешнее".
Мы понимаем, что без совместного решения не обойтись. Здесь есть несколько вариантов действий. Объединения жильцов надо сделать "видимыми" - не все причастные стороны хотят вступать в деловые отношения с объединением. Например, банкам нужен идентификатор, мы думаем, как его можно было бы присвоить объединениям. Тогда можно было бы обойтись без такого процесса, как создание товарищества, что сравнительно сложно с точки зрения административной нагрузки. Это будет означать, что нет необходимости голосовать за уполномоченное лицо, которое будет продвигать процесс. По закону это будет управляющий, законный представитель объединения.
В таком случае можно будет добиться своевременной подготовки документов - энергоаудитов, технических заключений - за счет накопленных объединением средств.
Тогда не будет третьей стороны – товарищества, которое руководит процессами, тогда как управляющий зачастую не знает, что происходит в доме. Управляющий сам выберет, привлекать ли аутсорсинг или штатных специалистов. Соответственно, проекты не будут зависеть от того, насколько активны люди в товариществе, какие они руководители проектов.
Подготовку документов тоже можно сделать проще и дешевле. Она могла бы основываться только на измеримых данных, а не на расчетах. В самом начале тяжеловесные документы не нужны, а нужна отправная точка и простые рекомендации, что необходимо сделать для утепления и реновации дома.
Если бы состоялась массовая сертификация зданий, чего мы добиваемся, люди увидели бы, что у них дом класса F, а соседний дом класса В, и, может быть, задумались бы - а почему? На данный момент все работы по утеплению кажутся сложными, люди о них не думают, но когда мы свяжем их с реальной жизнью, понимание увеличится.
Мы также думаем над тем, как упростить текущую программу поддержки. Сейчас в Altum идут с сертификатом, где есть рекомендации, что надо сделать, и предполагается, что это и будет сделано. А потом люди решают, что все-таки не начнут проект, потому что слишком дорого, и все приходится уточнять заново. Есть два варианта: 1) аудит дает рекомендации, что следует делать, собственники сами решают, что именно они будут делать, лишь бы экономия энергопотребления достигла 30%; 2) не указывать, что именно будет сделано, но экономия составит не менее 30%, и это будет проверено.
Тогда, на мой взгляд, мы придем к результату, который будет дешевле, быстрее, успешнее".
Мартиньш Аудерс
Директор департамента жилищной политики Министерства экономики
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