Свой опыт перевода современных русских текстов он профессионально раскладывает по полочкам. "Дурненкова я переводил для титров. Если бы это было для устной речи актера, возможно, сохранил бы часть брани в оригинале, как ближе к жизни. Например, герой говорит "мне пох**". Есть несколько вариантов перевода на латышский. Можно написать "man poh**" — правильно это или нет, но такой вариант уже стал заимствованием латышского языка, так говорят.



Возможно, в другом контексте я бы перевел, например, "man pie vienas vietas" — это почти буквально, но точное место не называется. Другой латыш сказал бы "man pie dirsas!". И тут видна одна деталь: если в русском указывается половой орган, то в латышском развивается фекально-анальная тема. Задница, то есть. Латышский вариант звучит менее жестко. Впрочем, и тут многое зависит от характера и выражения говорящего.