Когда в 1939 году умер любимый отец, Зента тяжело заболела – ей отказали руки, развилась бессонница, она не могла полноценно работать, только диктовала. Утешение находила в работе. "От боли не надо бежать, ее надо превратить в энергию, красоту, дело творца".



Личное. Казалось, Маурине не суждена семейная жизнь, но в конце 30-х появился жених Константин Раудиве – темноволосый красавец, знавший немецкий, русский, английский, испанский, французский, шведский. Получивший образование в Париже, Мадриде и Эдинбурге. Он был на 12 лет моложе Маурини, ходил на ее лекции, но подойти осмелился только, когда Мауриня издала рецензию на его перевод книги Унамуно "Туман". Первое предложение руки и сердца получило отказ — у Константина были жена и двое детей. Но через некоторое время Зента согласилась, несмотря на протесты друзей, родных и даже матери. Зато отец был на ее стороне.



Официально пара расписалась только в 1946 году в городе мечты Флоренции. Константин стал для Зенты главной опорой. Получив солидный гонорар за перевод "Дон Кихота", он купил возлюбленной машину. Когда вошедшие в Ригу немцы пытались ее реквизировать для военных целей, Раудиве вынес жену на руках во двор — их оставили в покое.



Жизнь не была безоблачной. Раудиве заводил романы, а шведская медсестра даже родила ему ребенка. Мауриня страдала от ревности, но он убеждал, что ни к кому не испытывает того трепета, как к ней. "Наши отношения я могу охарактеризовать одним словом – Святые. В них нет ничего, что противоречило бы законам нашего сердца... Тебе надо мной дано больше власти, чем всем остальным смертным существам. Будь моей судьбой до конца!" — писал он ей. И Зента даже укоряла себя за ревность: "Жена теряет свое место, если любовь была заблуждением. Мое жилье ни разу не грабили".



Раудиве многим был обязан жене. За непокорство в 40-м его арестовали чекисты, в начале войны он побывал в застенках гестапо - отовсюду его вызволяла Зента, благодаря виртуозному владению языками. Европа и Америка узнали Раудиве по переведенным ею на немецкий семи книгам. За книги "Неслышимое становится слышимым" и "Переживем ли мы смерть?" он был удостоен высшей награды швейцарских парапсихологов, звания почетного академика Римской академии наук и даже номинации на Нобелевскую премию.



После войны пара уехала на Запад. Эмиграция далась непросто: "Изгнание — это жизнь на руинах. Нет ничего целого. Руины воспоминаний, руины друзей. Вернувшись из прошлого, с поля работы, мы можем иногда зарабатывать деньги, но никогда и нигде мы не сможем так работать и любить, как если бы мы родились и выросли в этой чужой земле и чужой нации..." Тем не менее, Мауриня прочла более 500 рефератов в Швеции, Германии, Швейцарии. Раудиве всюду привозил ее на машине и, взяв на руки, вносил в зал. Он устраивал ей романтические пикники на речном берегу, поездки в горы и на море…

