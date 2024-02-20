Русские и lauki. В свое время Лайма Муктупавела согласилась на эксперимент: поэтесса Лиана Ланга попросила ее взять на хутор русского сына своей подруги и погрузить в латышскую среду, чтобы он научился говорить. "Мои дочки тогда сделали вид, что по-русски ничего не понимают. Мы очень благожелательно общались с ним. Язык изучали по принципу: показывали предметы и называли. Я так с турками потом практиковала. Изредка я что-то говорила ему по-русски, чтобы мальчик не боялся.



Через две недели, когда за ним приехали мама и папа, и выяснилось, что у него будет сестренка, он им сказал cepumu būsi? Это была моя победа. Никто над ним не смеялся или не ругал, мол, латыши так не говорят. Главное, что у него не было страха говорить, переводить, ошибаться, исправляться. И сейчас в Турции я тоже не боюсь ошибаться".



Этнограф Светлана Рыжакова, автор книги Cultura Lettica и подруга Лаймы Коты, считает: для того чтобы русскоязычным почувствовать себя своими в Латвии, надо выучить язык и купить пусть скромный кусочек земли, где построить свой дом. Все остальное приложится. В подтверждение Лайма рассказывает о двоюродной сестре Людмиле, у которой на Лиго вырастает огромная морковка. "Если человек купил землю, то он понимает, что на ней надо работать, чтобы было красиво — это нельзя не уважать".

