Один провод для всех зарядок и ремонт вместо мусора. Очень скоро наши отношения с электроникой изменятся

Второй шаг, более сложный и ресурсоемкий, — это право на ремонт устройств (Right to Repair).



Цель состоит в том, чтобы сделать ремонт электронных устройств более дешевым вместо того, чтобы выбрасывать их и покупать новые. Сюда входит необходимость для производителей обеспечить возможность ремонта техники, чтобы были детали для замены, а продавцы должны будут информировать покупателей о возможностях ремонта. Директива о праве на ремонт будет распространяться на широкий спектр товаров, включая смартфоны и планшеты, стиральные и посудомоечные машины, холодильники, электронные дисплеи, пылесосы, устройства для хранения данных и сварочное оборудование.



По расчетам Еврокомиссии, это предотвратит попадание в атмосферу как минимум 18 миллионов тонн выбросов CO2 в течение 15 лет, сэкономив при этом потребителям 176 миллиардов евро. Представитель Европарламента от Германии Рене Репаши пообещал, что в будущем ремонтировать устройства станет проще и дешевле.



Производитель и импортер будут обязаны сообщать, где и как можно отремонтировать изделие, важно и то, что производителям будет запрещено включать в изделие детали, которые не могут быть заменены сторонними.



Однако здесь не все так просто. Прежде всего, это директива, которая, в отличие от регламента, не определяет способы достижения целей. Поэтому каждое государство будет выбирать способы ее выполнения, и меры, принятые Латвией на национальном уровне, могут сильно отличаться от планов и мер в соседних странах или на другом географическом краю ЕС.