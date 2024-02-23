Один провод для всех зарядок и ремонт вместо мусора. Очень скоро наши отношения с электроникой изменятся
Фото: Shutterstock, DELFI
Текст: Райвис Вилунс, редактор Delfi Bizness
Текст: Райвис Вилунс, редактор Delfi Bizness
Не все решения ЕС заметны в повседневной жизни, но только что принятое решение, позволяющее ремонтировать сломанную электротехнику по разумной цене вместо того, чтобы выбрасывать ее, принесет ощутимую пользу и природе, и кошельку. Кроме того, в конце этого года будет введен единый стандарт зарядных устройств. Эксперты и представители отрасли оценивают оба решения положительно, но, как всегда, есть и свои "но".
Электронные отходы становятся огромной проблемой: свалки всего мира загромождены приборами и устройствами, от телефонов и наушников до стиральных машин и даже автомобилей. Поскольку технологии быстро развиваются, а средний уровень благосостояния растет, увеличивается и объем выброшенного и при этом еще вполне пригодного к использованию технологического оборудования. Исследователи еще в 2017 году пришли к выводу, что средний жизненный цикл смартфона составляет меньше двух лет.
По данным Государственной службы окружающей среды, в течение года на латвийский рынок поступает в среднем около 30 000 тонн различных электронных устройств. По оценкам ООН, в 2019 году в мире было выброшено 53,6 млн тонн электронных отходов, или 7,3 кг на человека.
Как показывает The Global E-Waste Monitor, составленный несколькими агентствами ООН, если нынешние тенденции сохранятся, объем электронных отходов на душу населения достигнет 9 кг в 2030 году. В начале пандемии количество этих отходов во всем мире сократилось, люди в более богатых странах начали покупать больше небольших электронных устройств, в том числе телефонов и игровых приставок. Этот краткосрочный спад, вероятно, был вызван проблемами с цепочками поставок, и после пандемии все вернулось на круги своя.
По данным Государственной службы окружающей среды, в течение года на латвийский рынок поступает в среднем около 30 000 тонн различных электронных устройств. По оценкам ООН, в 2019 году в мире было выброшено 53,6 млн тонн электронных отходов, или 7,3 кг на человека.
Как показывает The Global E-Waste Monitor, составленный несколькими агентствами ООН, если нынешние тенденции сохранятся, объем электронных отходов на душу населения достигнет 9 кг в 2030 году. В начале пандемии количество этих отходов во всем мире сократилось, люди в более богатых странах начали покупать больше небольших электронных устройств, в том числе телефонов и игровых приставок. Этот краткосрочный спад, вероятно, был вызван проблемами с цепочками поставок, и после пандемии все вернулось на круги своя.
Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что эта тенденция вредна для окружающей среды, кошельков потребителей и экономики ЕС. За последние годы в Евросоюзе были предприняты два шага, которые могли бы улучшить ситуацию.
Один провод
Первый шаг, влияние которого с конца этого года ощутит на себе каждый покупатель малой электротехники в ЕС, — это единый стандарт зарядного устройства. Как пояснили в Европарламенте, это означает, что телефоны, планшеты, портативные игровые приставки, беспроводные клавиатуры и другие продукты должны быть оснащены портом USB Type-C. С 2026 года это коснется и ноутбуков.
Андрис Зиемелис, директор компании по управлению отходами Eco Baltia vide, которая ежегодно собирает около трех тысяч тонн электронных отходов, говорит, что это решение является больше user friendly, чем полезным для экологии, так как зарядные устройства и провода – это лишь незначительная часть в общем объеме электротехнических отходов.
Андрис Зиемелис, директор компании по управлению отходами Eco Baltia vide, которая ежегодно собирает около трех тысяч тонн электронных отходов, говорит, что это решение является больше user friendly, чем полезным для экологии, так как зарядные устройства и провода – это лишь незначительная часть в общем объеме электротехнических отходов.
"Для обычных людей, которые этими вещами не интересуются, это будет, скажем так, возня - – почему один кабель заряжает медленно, другой быстро. USB-C по форме будет одинаковым, а по функциям разным", — говорит Артис Озолиньш, энтузиаст технологий и ведущий программы Digitālās brokastis. При этом он согласен, что удобство в повседневной жизни возрастет.
Озолиньш также отмечает, что польза для окружающей среды неоспорима. Он ссылается на расчеты, согласно которым общее количество выброшенных в 2022 году проводов настолько велико, что им можно было бы обернуть планету 107 раз.
Озолиньш также отмечает, что польза для окружающей среды неоспорима. Он ссылается на расчеты, согласно которым общее количество выброшенных в 2022 году проводов настолько велико, что им можно было бы обернуть планету 107 раз.
По словам евроопарламентария Ивара Иябса, регламент – хороший пример влияния ЕС. А именно, некоторое время назад стало известно, что наконец пошел на уступки американский технологический гигант Apple, упорно придерживавшийся своего стандарта зарядных устройств более десяти лет, в то время как остальная часть отрасли постепенно синхронизировалась. Новый iPhone 15 тоже будет заряжаться через USB-C.
"У Евросоюза много проблем в политическом плане, но он по-прежнему остается крупнейшим в мире рынком, - говорит политик, добавляя, что Западная Европа, кроме всего прочего, рынок платежеспособный. - Рано или поздно остальному миру придется приспосабливаться".
Издание Deutsche Welle сообщило в конце прошлого года, что самая густонаселенная страна мира — Индия — присоединилась к решению ЕС, и начиная с 2025 года устройства с зарядкой USB-C можно будет продавать и там.
"У Евросоюза много проблем в политическом плане, но он по-прежнему остается крупнейшим в мире рынком, - говорит политик, добавляя, что Западная Европа, кроме всего прочего, рынок платежеспособный. - Рано или поздно остальному миру придется приспосабливаться".
Издание Deutsche Welle сообщило в конце прошлого года, что самая густонаселенная страна мира — Индия — присоединилась к решению ЕС, и начиная с 2025 года устройства с зарядкой USB-C можно будет продавать и там.
Полигон электронных отходов Eco Baltia Vide. Фото: Карлис Дамбранс, Delfi
Ремонт в разумных пределах
Второй шаг, более сложный и ресурсоемкий, — это право на ремонт устройств (Right to Repair).
Цель состоит в том, чтобы сделать ремонт электронных устройств более дешевым вместо того, чтобы выбрасывать их и покупать новые. Сюда входит необходимость для производителей обеспечить возможность ремонта техники, чтобы были детали для замены, а продавцы должны будут информировать покупателей о возможностях ремонта. Директива о праве на ремонт будет распространяться на широкий спектр товаров, включая смартфоны и планшеты, стиральные и посудомоечные машины, холодильники, электронные дисплеи, пылесосы, устройства для хранения данных и сварочное оборудование.
По расчетам Еврокомиссии, это предотвратит попадание в атмосферу как минимум 18 миллионов тонн выбросов CO2 в течение 15 лет, сэкономив при этом потребителям 176 миллиардов евро. Представитель Европарламента от Германии Рене Репаши пообещал, что в будущем ремонтировать устройства станет проще и дешевле.
Производитель и импортер будут обязаны сообщать, где и как можно отремонтировать изделие, важно и то, что производителям будет запрещено включать в изделие детали, которые не могут быть заменены сторонними.
Однако здесь не все так просто. Прежде всего, это директива, которая, в отличие от регламента, не определяет способы достижения целей. Поэтому каждое государство будет выбирать способы ее выполнения, и меры, принятые Латвией на национальном уровне, могут сильно отличаться от планов и мер в соседних странах или на другом географическом краю ЕС.
Цель состоит в том, чтобы сделать ремонт электронных устройств более дешевым вместо того, чтобы выбрасывать их и покупать новые. Сюда входит необходимость для производителей обеспечить возможность ремонта техники, чтобы были детали для замены, а продавцы должны будут информировать покупателей о возможностях ремонта. Директива о праве на ремонт будет распространяться на широкий спектр товаров, включая смартфоны и планшеты, стиральные и посудомоечные машины, холодильники, электронные дисплеи, пылесосы, устройства для хранения данных и сварочное оборудование.
По расчетам Еврокомиссии, это предотвратит попадание в атмосферу как минимум 18 миллионов тонн выбросов CO2 в течение 15 лет, сэкономив при этом потребителям 176 миллиардов евро. Представитель Европарламента от Германии Рене Репаши пообещал, что в будущем ремонтировать устройства станет проще и дешевле.
Производитель и импортер будут обязаны сообщать, где и как можно отремонтировать изделие, важно и то, что производителям будет запрещено включать в изделие детали, которые не могут быть заменены сторонними.
Однако здесь не все так просто. Прежде всего, это директива, которая, в отличие от регламента, не определяет способы достижения целей. Поэтому каждое государство будет выбирать способы ее выполнения, и меры, принятые Латвией на национальном уровне, могут сильно отличаться от планов и мер в соседних странах или на другом географическом краю ЕС.
Что такое разумная цена?
"Нам необходимо продлить жизненный цикл устройств, если мы хотим замедлить потребность в новом оборудовании и, следовательно, в шахтах. На данный момент речь уже идет о подводных шахтах, которые потенциально могут убить нас всех (разрушая экосистему планеты — ред.). Настолько мы жаждем минералов", — говорит координатор европейского движения Right to Repair Кристина Ганапини.
Она положительно отозвалась о директиве, хотя отметила, что документ широк и может интерпретироваться по-разному, что может замедлить достижение намеченных целей. Например, пункты о том, что люди имеют право получать услуги ремонта за разумную плату. "Вы будете искать деталь для своего телефона, но будет ли она продаваться по разумной цене? Это широкое понятие. То, что разумно для вас, не разумно для Apple", — говорит координатор организации. Ганапини считает, что процесс, скорее всего, потребует обращения в организации по защите прав потребителей или в суды, чтобы найти ответ на вопрос, что такое разумная цена.
Она положительно отозвалась о директиве, хотя отметила, что документ широк и может интерпретироваться по-разному, что может замедлить достижение намеченных целей. Например, пункты о том, что люди имеют право получать услуги ремонта за разумную плату. "Вы будете искать деталь для своего телефона, но будет ли она продаваться по разумной цене? Это широкое понятие. То, что разумно для вас, не разумно для Apple", — говорит координатор организации. Ганапини считает, что процесс, скорее всего, потребует обращения в организации по защите прав потребителей или в суды, чтобы найти ответ на вопрос, что такое разумная цена.
Открыли ремонтную мастерскую
Компания Eco Baltia vide только что открыла ремонтную мастерскую Lab, где будет давать вторую жизнь выброшенным устройствам.
"Мы можем ремонтировать до двухсот единиц в месяц. У нас два мастера, которые проводят диагностику и ремонт. На данный момент ведется сотрудничество с несколькими организациями, которым мы сдаем оборудование в дар, есть сайт lietovelreiz.lv, где в ближайшее время будет доступно наше оборудование. Когда мы наберем обороты, откроется магазин, где люди смогут покупать отремонтированные вещи", — говорит Зиемелис.
В настоящее время мастерская ремонтирует в основном простую электротехнику – стиральные машины, триммеры, фены, лампы. Смартфонов и более сложных устройств не будет, по крайней мере, пока. Цель Lab — дать вторую жизнь оборудованию, которое можно легко отремонтировать.
Компания Eco Baltia vide только что открыла ремонтную мастерскую Lab, где будет давать вторую жизнь выброшенным устройствам.
"Мы можем ремонтировать до двухсот единиц в месяц. У нас два мастера, которые проводят диагностику и ремонт. На данный момент ведется сотрудничество с несколькими организациями, которым мы сдаем оборудование в дар, есть сайт lietovelreiz.lv, где в ближайшее время будет доступно наше оборудование. Когда мы наберем обороты, откроется магазин, где люди смогут покупать отремонтированные вещи", — говорит Зиемелис.
В настоящее время мастерская ремонтирует в основном простую электротехнику – стиральные машины, триммеры, фены, лампы. Смартфонов и более сложных устройств не будет, по крайней мере, пока. Цель Lab — дать вторую жизнь оборудованию, которое можно легко отремонтировать.
В целом – хорошо
Однако несмотря на то, что в обоих случаях могут возникнуть некоторые проблемы, опрошенные эксперты сходятся во мнении, что оба этих решения ЕС позитивны и принесут в долгосрочной перспективе значительную пользу как отдельным людям, так и Европе в целом.
По словам Ганапини из Right to Repair, проблема многосторонняя. Во-первых, экологическая, связанная с загрязнением, во вторых, это вопрос прав и кошелька потребителя, в-третьих, есть еще и социальный аспект, то есть государственные расходы на приобретение технологий. По ее словам, усилия ЕС по продлению срока службы техники, как в плане единообразной зарядки, так и ремонта, заслуживают похвалы.
По словам Ганапини из Right to Repair, проблема многосторонняя. Во-первых, экологическая, связанная с загрязнением, во вторых, это вопрос прав и кошелька потребителя, в-третьих, есть еще и социальный аспект, то есть государственные расходы на приобретение технологий. По ее словам, усилия ЕС по продлению срока службы техники, как в плане единообразной зарядки, так и ремонта, заслуживают похвалы.
"Приветствовать нужно любую инициативу, направленную на то, чтобы нам было легче пользоваться, ремонтировать и меньше покупать", — говорит руководитель Eco Baltia vide Зиемелис. Он рассказал Delfi Bizness, что рассматривается идея и полноценной ремонтной мастерской, то есть такой, куда люди смогут привозить в ремонт свою технику. Но пока думать об этом рано.
Андрис Зиемелис
Директор Eco Baltia vide
По мнению ведущего Digitālās brokastis Озолиньша, возможность замены старого аккумулятора телефона, который является одной из самых распространенных проблем, обрадует многих "практичных латышей". В то же время риском являются "маленькие, дешевые конторы". "Они починят устройство, какое-то время оно проработает, а потом снова что-нибудь произойдет, потому что, например, условия не будут соблюдены. Есть некоторые риски", — говорит отраслевой обозреватель, отмечая, что людям придется более внимательно выбирать поставщика услуг.
Как сообщает Reuters, дополнительным преимуществом, особенно от расширения возможностей ремонта техники, станет снижение зависимости от полезных ископаемых и ресурсов, которые невозможно добыть на континенте. Также это укрепит рынок труда, создав потребность в ремонтниках, о чем говорит и Зиемелис.
Как сообщает Reuters, дополнительным преимуществом, особенно от расширения возможностей ремонта техники, станет снижение зависимости от полезных ископаемых и ресурсов, которые невозможно добыть на континенте. Также это укрепит рынок труда, создав потребность в ремонтниках, о чем говорит и Зиемелис.
Фото: Shutterstock
Преимущества экономики замкнутого цикла
По словам Ганапини, деятельность которой связана с законодательным оформлением идей циркулярной экономики, крупные игроки рынка как открыто, так и через лобби пытались помешать обеим вышеупомянутым мерам или противостоять им. Apple, известная своей закрытой архитектурой и строго авторизованными услугами, утверждает, что, например, единый стандарт зарядки может задержать инновации. Ганапини говорит и о других лоббистских группах, которые на первый взгляд поддерживают это направление, но на деле стараются максимально его ограничить.
По мнению Иябса, унифицированное зарядное устройство - это только начало.
"Мы хотим, чтобы устройства, которыми люди ежедневно пользуются, были достаточно удобными, экологически чистыми и безопасными. Не только эти, но и всяческие аккумуляторы, дрели и тому подобное. (..) Желание Европы – направить это к единому стандарту", – говорит он
Эксперты полагают, что со временем и отрасль изменят свое отношение, поскольку, как показывают данные, ремонт и утилизация оборудования могут быть даже более выгодными, чем производство нового. Например, по расчетам исследователей, в среднем из каждой тонны отходов смартфонов и других гаджетов можно извлечь больше драгоценных металлов, чем при добыче в природе. Кроме того, это дешевле.
По мнению Иябса, унифицированное зарядное устройство - это только начало.
"Мы хотим, чтобы устройства, которыми люди ежедневно пользуются, были достаточно удобными, экологически чистыми и безопасными. Не только эти, но и всяческие аккумуляторы, дрели и тому подобное. (..) Желание Европы – направить это к единому стандарту", – говорит он
Эксперты полагают, что со временем и отрасль изменят свое отношение, поскольку, как показывают данные, ремонт и утилизация оборудования могут быть даже более выгодными, чем производство нового. Например, по расчетам исследователей, в среднем из каждой тонны отходов смартфонов и других гаджетов можно извлечь больше драгоценных металлов, чем при добыче в природе. Кроме того, это дешевле.
Обычный смартфон может содержать до 62 различных металлов. В число многочисленных компонентов iPhone входят золото, серебро и палладий. Эти металлы в основном добывают в Азии, Африке и Австралии.
Соответственно, даже несмотря на то, что принятые меры не идеальны, уже в ближайшие годы каждый сможет заметить преимущества не только в своей повседневной жизни, но и в более чистой среде, где под ногами не хрустят треснувшие экраны выброшенных смартфонов.
Соответственно, даже несмотря на то, что принятые меры не идеальны, уже в ближайшие годы каждый сможет заметить преимущества не только в своей повседневной жизни, но и в более чистой среде, где под ногами не хрустят треснувшие экраны выброшенных смартфонов.
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