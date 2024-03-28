Насколько натурален "натуральный" продукт? Как ЕС борется против нечестной рекламы
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Текст: Байба Крастиня, журналист Delfi Bizness
Текст: Байба Крастиня, журналист Delfi Bizness
Такие слова, как “натуральный” или “природный", часто являются решающим фактором при выборе того или иного продукта, будь то косметика или продукты питания. Однако бывает, что на самом деле в продукте нет ничего натурального: производитель намеренно или неумышленно вводит потребителей в заблуждение. Но совсем скоро на территории Евросоюза таким действиям будет поставлена преграда.
Здоровее и экологичнее
В 2015 году Европейская комиссия (ЕК) запустила "План действий ЕС по экономике замкнутого цикла" (Circular economy action plan). В нем изложена амбициозная программа действий, которая касается всего цикла: от производства и потребления до утилизации отходов и рынков вторичного сырья.
В 2020 году была принята стратегия "От поля до стола" (From Farm to Table). Она направлена на то, чтобы продукты питания в ЕС стали более полезными и здоровыми.
В 2020 году была принята стратегия "От поля до стола" (From Farm to Table). Она направлена на то, чтобы продукты питания в ЕС стали более полезными и здоровыми.
Нужно отметить, что фермеры по всей Европе выступили против некоторых идей, содержащихся в стратегии. Например, им не нравится намерение резко сократить использование пестицидов в сельском хозяйстве.
Только доказательства
17 января этого года Европейский парламент (ЕП) принял директиву, призванную защитить потребителей от вводящих в заблуждение маркетинговых практик. Для этого ЕС добавит в список запрещенных коммерческих практик такие приемы, как "гринвошинг" (на русском языке встречается название "зеленый камуфляж") и искусственное сокращение срока годности товаров.
"Гринвошинг" - это создания ложного впечатления об "экологичности" продукта или связанных с ним преимуществах. Под запрет попадет и подобная практика в пищевой промышленности.
"Гринвошинг" - это создания ложного впечатления об "экологичности" продукта или связанных с ним преимуществах. Под запрет попадет и подобная практика в пищевой промышленности.
Новые правила требуют, чтобы на этикетках продуктов указывалась более четкая и достоверная информация. Такие утверждения, как "натуральный", "биоразлагаемый", "климатически нейтральный" или "экологический", теперь придется доказывать.
Еще одна ключевая цель новой директивы - заставить производителей и потребителей задуматься о долговечности товаров.
Еще одна ключевая цель новой директивы - заставить производителей и потребителей задуматься о долговечности товаров.
Руководитель ассоциации Zaļā brīvība Янис Бризга заявил Delfi, что в Латвии все больше производителей продуктов питания задумываются об устойчивом развитии, но на уровне коммуникации и у нас есть риск скатиться в "гринвошинг". Бризга говорит, что есть много примеров, когда производители используют на упаковке самостоятельно придуманные или размытые заявления.
Знак "Зеленая ложка" тоже вводит потребителей в заблуждение. Многие думают, что он означает, будто продукт экологически чистый. Но в критериях для получения "Зеленой ложки" об экологических стандартах не сказано ничего. "Люди полагаются на зеленый цвет", - добавляет Бризга.
По данным Европейского бюро окружающей среды, 75% продуктов, представленных на рынке ЕС, так или иначе имеют "зеленую" маркировку. Но в более чем половине случаев эти маркировки расплывчаты, вводят в заблуждение или не имеют под собой оснований. Почти половина из 231 варианта экомаркировки в ЕС имеет очень слабые процедуры проверки или вообще обходится без них.
У стран ЕС есть менее двух лет, чтобы перенести Директиву в национальное законодательство.
Знак "Зеленая ложка" тоже вводит потребителей в заблуждение. Многие думают, что он означает, будто продукт экологически чистый. Но в критериях для получения "Зеленой ложки" об экологических стандартах не сказано ничего. "Люди полагаются на зеленый цвет", - добавляет Бризга.
По данным Европейского бюро окружающей среды, 75% продуктов, представленных на рынке ЕС, так или иначе имеют "зеленую" маркировку. Но в более чем половине случаев эти маркировки расплывчаты, вводят в заблуждение или не имеют под собой оснований. Почти половина из 231 варианта экомаркировки в ЕС имеет очень слабые процедуры проверки или вообще обходится без них.
У стран ЕС есть менее двух лет, чтобы перенести Директиву в национальное законодательство.
Пресс-фото
Информированное общество
Лаура Багата, директор пищевого концерна Orkla Latvija по связям с общественностью, подчеркивает, что вопрос устойчивого развития в этом секторе особенно важен.
"Устойчивое производство - это не только заводы с солнечными батареями, но и весь производственный процесс: выбор упаковки, переработка и сортировка сырья, качественная продукция и сертифицированные поставщики, а также использование возобновляемой энергии в процессе производства, - объясняет она. Кроме того, это забота об обществе и его здоровье. А для сотрудников оно означает соблюдение техники безопасности и прав человека, говорит Багата.
Она подчеркивает, что развитие производства должно идти рука об руку с информированием общества о том, насколько важно производить и потреблять качественные продукты. Образование нужно не только потребителям, но и компаниям, добавляет Багата.
"Это относится и к сокращению объема пищевых отходов - например, продвигать принципы экономики замкнутого цикла в работе компаний", - говорит Багата. Например, бренд Orkla Latvija "Ādažu čipsi" использует отходы производства: бракованные чипсы получают производители биогаза, а часть воды, необходимой для производства, фильтруется и очищается несколько раз, чтобы ее можно было использовать повторно. Крахмал, полученный в процессе очистки, собирается и отправляется на переработку. Вырабатываемое оборудованием тепло используется для отопления помещений и обеспечения технологических процессов.
Концерн Food Union пересматривает и совершенствует свои производственные процессы, чтобы сократить использование вторичной упаковки (переход с одноразовых транспортных ящиков на многоразовые) и постоянно увеличивает использование более экологичной упаковки, рассказал Delfi Артурс Чирьевскис, глава Food Union в Европе.
"Мы планируем давать потребителям больше информации об использовании продуктов питания и сортировке упаковки, чтобы домохозяйства могли сократить количество отходов", - говорит Чирьевскис.
Янис Бризга отмечает, что сельское хозяйство - это сектор с высоким объемом дотаций. Общество платит за него, но большая часть экологических издержек, связанных с загрязнением окружающей среды (химикаты, выбросы парниковых газов и т.д.), не включены в цену.
"Эти расходы несет все общество, и будущие поколения тоже столкнутся с этими расходами. Я считаю, что было бы справедливее включать эти расходы в цены на продукты. При этом нужно поддерживать малообеспеченные слои населения, например, через суповые кухни и талоны на продукты, чтобы совместить социальную справедливость и устойчивое производство продуктов питания", - говорит Бризга.
"Устойчивое производство - это не только заводы с солнечными батареями, но и весь производственный процесс: выбор упаковки, переработка и сортировка сырья, качественная продукция и сертифицированные поставщики, а также использование возобновляемой энергии в процессе производства, - объясняет она. Кроме того, это забота об обществе и его здоровье. А для сотрудников оно означает соблюдение техники безопасности и прав человека, говорит Багата.
Она подчеркивает, что развитие производства должно идти рука об руку с информированием общества о том, насколько важно производить и потреблять качественные продукты. Образование нужно не только потребителям, но и компаниям, добавляет Багата.
"Это относится и к сокращению объема пищевых отходов - например, продвигать принципы экономики замкнутого цикла в работе компаний", - говорит Багата. Например, бренд Orkla Latvija "Ādažu čipsi" использует отходы производства: бракованные чипсы получают производители биогаза, а часть воды, необходимой для производства, фильтруется и очищается несколько раз, чтобы ее можно было использовать повторно. Крахмал, полученный в процессе очистки, собирается и отправляется на переработку. Вырабатываемое оборудованием тепло используется для отопления помещений и обеспечения технологических процессов.
Концерн Food Union пересматривает и совершенствует свои производственные процессы, чтобы сократить использование вторичной упаковки (переход с одноразовых транспортных ящиков на многоразовые) и постоянно увеличивает использование более экологичной упаковки, рассказал Delfi Артурс Чирьевскис, глава Food Union в Европе.
"Мы планируем давать потребителям больше информации об использовании продуктов питания и сортировке упаковки, чтобы домохозяйства могли сократить количество отходов", - говорит Чирьевскис.
Янис Бризга отмечает, что сельское хозяйство - это сектор с высоким объемом дотаций. Общество платит за него, но большая часть экологических издержек, связанных с загрязнением окружающей среды (химикаты, выбросы парниковых газов и т.д.), не включены в цену.
"Эти расходы несет все общество, и будущие поколения тоже столкнутся с этими расходами. Я считаю, что было бы справедливее включать эти расходы в цены на продукты. При этом нужно поддерживать малообеспеченные слои населения, например, через суповые кухни и талоны на продукты, чтобы совместить социальную справедливость и устойчивое производство продуктов питания", - говорит Бризга.
Мы выбрасываем 130 миллиардов евро
Объем пищевых отходов остается серьезной проблемой в Европе. Производители продуктов, каналы доставки и хранения продуктов используют природные ресурсы и оказывают воздействие на окружающую среду. Если выбрасывать еще пригодные в пищу продукты, это воздействие усиливается - и ведет к потерям для потребителей и экономики.
С 2020 года ЕС должен измерять пищевые отходы и излишки не реже одного раза в четыре года на всех этапах цепочки поставок продовольствия, включая домашние хозяйства. Данные Евростата за 2020 год показывают, что в этом году в ЕС образовалось в общей сложности 58,4 миллиона тонн пищевых отходов, или 131 килограмм на душу населения. Наибольший вклад в образование пищевых отходов вносят домашние хозяйства. В денежном выражении, в виде пищевых отходов европейцы выбросили более 130 миллиардов евро (в ценах 2020 года) .
Отчет о ситуации с пищевыми отходами в Латвии был представлен в ЕК в 2021 году. Согласно этому исследованию, в Латвии образовалось 225,4 тысячи тонн пищевых отходов.
В этом году начинается новый этап изучения объема пищевых отходов. Данные будут представлены в ЕК в 2025 году. Это происходит в рамках проекта LIFE "От отходов к ресурсам" (Waste to Resources).
Для того чтобы достичь целей по переходу к управлению отходами на основе экономики замкнутого цикла, с этого года в Латвии обязателен раздельный сбор пищевых отходов.
В этом году начинается новый этап изучения объема пищевых отходов. Данные будут представлены в ЕК в 2025 году. Это происходит в рамках проекта LIFE "От отходов к ресурсам" (Waste to Resources).
Для того чтобы достичь целей по переходу к управлению отходами на основе экономики замкнутого цикла, с этого года в Латвии обязателен раздельный сбор пищевых отходов.
Косметика тоже будет безопасной
Строгие требования к безопасности касаются не только продуктов питания, но и, например, производителей косметики.
Райвис Валтерс, представитель компании Madara Cosmetics, объясняет Delfi, что единое регулирование обеспечивает одинаковую минимальную защиту потребителей на всей территории ЕС. Потребители, должны быть уверены в безопасности косметической продукции и иметь доступ ко всей необходимой информации о продукте перед его покупкой.
Валтерс также подчеркивает, что требования по сравнению с ситуацией во всем мире являются одними из самых жестик. "Однако все больше стран перенимают стандарты регулирования ЕС", - добавляет он.
Представитель компании отмечает, что вся косметика, производимая и продаваемая в ЕС, является безопасной. Но есть и другие аспекты, которые влияют на стоимость производства. Например, невозможно проводить экологичную, дерматологически протестированную и натуральную косметику без определенных компромиссов, говорит он. Но не уточняет, каких именно.
Райвис Валтерс, представитель компании Madara Cosmetics, объясняет Delfi, что единое регулирование обеспечивает одинаковую минимальную защиту потребителей на всей территории ЕС. Потребители, должны быть уверены в безопасности косметической продукции и иметь доступ ко всей необходимой информации о продукте перед его покупкой.
Валтерс также подчеркивает, что требования по сравнению с ситуацией во всем мире являются одними из самых жестик. "Однако все больше стран перенимают стандарты регулирования ЕС", - добавляет он.
Представитель компании отмечает, что вся косметика, производимая и продаваемая в ЕС, является безопасной. Но есть и другие аспекты, которые влияют на стоимость производства. Например, невозможно проводить экологичную, дерматологически протестированную и натуральную косметику без определенных компромиссов, говорит он. Но не уточняет, каких именно.
- Проект софинансировался Европейским союзом через программу дотаций Европейского парламента в области коммуникации. Европейский парламент не участвовал в его подготовке, и любая информация или мнения, высказанные в связи с этим проектом, не предполагают для него никакой ответственности или обязательств; за проект ответственны только авторы программы, интервьюируемые лица, редакторы или распространители в соответствии с действующим законодательством. Европейский парламент также не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате реализации этого проекта.