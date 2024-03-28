Насколько натурален "натуральный" продукт? Как ЕС борется против нечестной рекламы

Лаура Багата, директор пищевого концерна Orkla Latvija по связям с общественностью, подчеркивает, что вопрос устойчивого развития в этом секторе особенно важен.



"Устойчивое производство - это не только заводы с солнечными батареями, но и весь производственный процесс: выбор упаковки, переработка и сортировка сырья, качественная продукция и сертифицированные поставщики, а также использование возобновляемой энергии в процессе производства, - объясняет она. Кроме того, это забота об обществе и его здоровье. А для сотрудников оно означает соблюдение техники безопасности и прав человека, говорит Багата.



Она подчеркивает, что развитие производства должно идти рука об руку с информированием общества о том, насколько важно производить и потреблять качественные продукты. Образование нужно не только потребителям, но и компаниям, добавляет Багата.



"Это относится и к сокращению объема пищевых отходов - например, продвигать принципы экономики замкнутого цикла в работе компаний", - говорит Багата. Например, бренд Orkla Latvija "Ādažu čipsi" использует отходы производства: бракованные чипсы получают производители биогаза, а часть воды, необходимой для производства, фильтруется и очищается несколько раз, чтобы ее можно было использовать повторно. Крахмал, полученный в процессе очистки, собирается и отправляется на переработку. Вырабатываемое оборудованием тепло используется для отопления помещений и обеспечения технологических процессов.



Концерн Food Union пересматривает и совершенствует свои производственные процессы, чтобы сократить использование вторичной упаковки (переход с одноразовых транспортных ящиков на многоразовые) и постоянно увеличивает использование более экологичной упаковки, рассказал Delfi Артурс Чирьевскис, глава Food Union в Европе.



"Мы планируем давать потребителям больше информации об использовании продуктов питания и сортировке упаковки, чтобы домохозяйства могли сократить количество отходов", - говорит Чирьевскис.



Янис Бризга отмечает, что сельское хозяйство - это сектор с высоким объемом дотаций. Общество платит за него, но большая часть экологических издержек, связанных с загрязнением окружающей среды (химикаты, выбросы парниковых газов и т.д.), не включены в цену.



"Эти расходы несет все общество, и будущие поколения тоже столкнутся с этими расходами. Я считаю, что было бы справедливее включать эти расходы в цены на продукты. При этом нужно поддерживать малообеспеченные слои населения, например, через суповые кухни и талоны на продукты, чтобы совместить социальную справедливость и устойчивое производство продуктов питания", - говорит Бризга.