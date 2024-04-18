От электрических самолетов до такси-дронов. Чего ждать от авиации будущего

Следующий шаг - интегрировать все это в производственные процессы. По сравнению с автомобильной промышленностью, где многие работы выполняются "руками роботов" и инновации можно внедрять довольно быстро, в авиации стандарты выше, и все процессы идут гораздо медленнее.



Еще одна проблема - в том, что делать с самолетами, когда они находятся на земле. Техническое обслуживание и заправка потребуют изменений от аэропортов: например, там придется создавать инфраструктуру для зарядки электричества. Впрочем, вряд ли придется строить новые аэропорты или полностью перестраивать старые, считает Петров.



"В случае с самолетами есть еще и вопрос безопасности, чтобы ни в коем случае не было пожара. Мы слышали о возгорании Tesla", - говорит Петров.



Сейчас по всему миру идут исследования и проекты в самых разных направлениях: электросамолеты, возобновляемые виды топлива, гибридные модели (самолеты частично используют водородные двигатели, частично - электрические).



В будущем мы увидим больше различий в самолетах, используемых для коротких перелетов - например, между европейскими странами, считает Петров. Технологии, позволяющие сократить выбросы при коротких перелетах за счет питания авиационных двигателей электричеством или гибридных систем, уже проходят испытания.



Авиация будущего может развиваться и в направлении микроперелетов - например, из Пурвциемса в Золитуде (air urban mobility). Для этого можно использовать автономные дроны. Однако и в этом случае есть вопросы к безопасности, а также другие потенциальные проблемы. "Главное - это инфраструктура", - говорит Петров. Придется создавать сеть, командные центры, которые будут управлять движением этих беспилотников.



Когда мы сможем долететь из Риги в Брюссель на электрическом самолете? Петров полагает, что даже при активной поддержке со стороны ЕС это вопрос ближайших 20 лет.