Солнечные панели, теплонасосы и не только. В Латвии доступна поддержка, которой нет в остальной Европе

Люди часто полагают, что альтернативные, "зеленые" решения в итоге окажутся более дорогими, но Тимофеева отмечает, что это стереотип. "Я не думаю, что большинство домохозяйств в Латвии проводят исследования рынка", – говорит она. Чаще всего это происходит по принципу "одна тетка сказала" или "сосед так сделал". То есть если сосед установил одну конкретную модель, то и другие будут считать ее лучшей. Но это не всегда так.



"Необходимо ориентироваться не на цену или стоимость мегаватт-часа, а на стоимость жизненного цикла. Например, сравнивать газовый котел с котлом на биомассе или биометане. Нам кажется, что любое газообразное топливо – это плохо, но это не так. В Латвии производятся биогаз и биометан, ими можно заменить природный газ, и даже не обязательно менять котел", – призывает рассматривать разные варианты Тимофеева. И именно здесь может пригодиться совет эксперта, который не будет стоить космических денег. Специалист оценивает энергетическое состояние здания и предлагает варианты решений.



Использование энергоаудиторов распространено в государственном секторе, но в случае с частными домами встречается очень редко, соглашается Кашс. "Люди часто думают, что они умнее. Разве они не в курсе, когда нужно менять окна или чем утеплить крышу? Но риск в том, что много денег уходит на меры, которые они считают необходимыми, но на самом деле экономия не будет такой большой, как могла бы быть.



Оценка специалиста значительно снижает этот риск. Я не думаю, что стоимость аудита частного дома очень высока по отношению к вложенным средствам", – объясняет он.