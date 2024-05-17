Солнечные панели, теплонасосы и не только. В Латвии доступна поддержка, которой нет в остальной Европе
Фото: Shutterstock, DELFI
Текст: Ингрида Драздовска, Delfi Bizness
Текст: Ингрида Драздовска, Delfi Bizness
Еще совсем недавно некоторые владельцы домов скептически смотрели на солнечные батареи или тепловые насосы: латвийская погода не очень для них подходила, а цены на само оборудование были слишком дорогими. Но в последние годы ситуация поменялась: солнечные батареи переживают настоящий бум, а теперь латвийцы все больше интересуются системами хранения электроэнергии.
Переход домохозяйств на более энергоэффективные решения и экономичные устройства в Латвии поддерживается через целый ряд программ. Каждая из них имеет свои нюансы и конкретные цели. При этом в Европе поддержка, направленная именно на частных домовладельцев, встречается нечасто, говорят эксперты Министерства климата и энергетики (KEM).
Безусловно, большая часть тех, кто интересуется новыми решениями в сфере энергетики, в первую очередь руководствуются соображениями экономии: они ищут способы, как дешевле обогреть дом или нагреть воду. На уровне Европейского союза страна при этом заботится о климате: сокращает потребление энергии и продвигает "зеленое" мышление.
Безусловно, большая часть тех, кто интересуется новыми решениями в сфере энергетики, в первую очередь руководствуются соображениями экономии: они ищут способы, как дешевле обогреть дом или нагреть воду. На уровне Европейского союза страна при этом заботится о климате: сокращает потребление энергии и продвигает "зеленое" мышление.
Не дать Земле закипеть
Ученые доказали, что температура на нашей планете растет, говорит директор департамента энергетической устойчивости KEM Айя Тимофеева. Это касается и Латвии: время от времени страну накрывает сильная жара или град – для региона это раньше не было характерно. В свое время ООН приняла конвенцию, которая устанавливает цели по снижению общей температуры Земли.
"В основном, повышению температуры способствуют промышленные процессы. Мы, люди, желая жить лучше и комфортнее, загрязняем окружающую среду, в том числе воздух и землю. ЕС играет ведущую роль в климатической политике, в "зеленом" мышлении во всем мире. Латвия, как страна-член ЕС, поддерживает эти цели", – поясняет она.
"В основном, повышению температуры способствуют промышленные процессы. Мы, люди, желая жить лучше и комфортнее, загрязняем окружающую среду, в том числе воздух и землю. ЕС играет ведущую роль в климатической политике, в "зеленом" мышлении во всем мире. Латвия, как страна-член ЕС, поддерживает эти цели", – поясняет она.
К 2030 году Латвия должна будет на 17% по сравнению с 2005 годом сократить выбросы в секторах малой энергетики, транспорта, малой промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов.
Доля возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении должна быть увеличена. В долгосрочной перспективе цели еще более амбициозны: Европа должна добиться климатической нейтральности к 2050 году.
В общественном пространстве чаще всего говорят об электроэнергии. Это наиболее "заметное" решение – например, солнечные панели на зданиях. "В то же время есть хороший пример – Salaspils siltums, который установил солнечные коллекторы для нагрева воды. Новые здания, частные дома строятся с тепловыми насосами, различными решениями – "земля-земля", "земля-воздух". Для отопления здания используется возобновляемая энергия", – объясняет эксперт.
В зданиях с системой центрального отопления за решения по возобновляемой энергии отвечает поставщик этих услуг. Стремительный рост цен на природный газ в прошлом и позапрошлом году подтолкнул эти предприятия в сторону решений на основе биомассы. Здесь, по словам Тимофеевой, самый большой камень преткновения – Рига и самоуправления Рижского региона (Pierīga), которые используют природный газ. "Мы прекрасно понимаем, что не можем "поставить" Ригу на биомассу, – объясняет она. Самоуправление и поставщик тепла ищут другие решения и технологии. Они существуют, но для полноценного использования еще не до конца проверены.
Доля возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении должна быть увеличена. В долгосрочной перспективе цели еще более амбициозны: Европа должна добиться климатической нейтральности к 2050 году.
В общественном пространстве чаще всего говорят об электроэнергии. Это наиболее "заметное" решение – например, солнечные панели на зданиях. "В то же время есть хороший пример – Salaspils siltums, который установил солнечные коллекторы для нагрева воды. Новые здания, частные дома строятся с тепловыми насосами, различными решениями – "земля-земля", "земля-воздух". Для отопления здания используется возобновляемая энергия", – объясняет эксперт.
В зданиях с системой центрального отопления за решения по возобновляемой энергии отвечает поставщик этих услуг. Стремительный рост цен на природный газ в прошлом и позапрошлом году подтолкнул эти предприятия в сторону решений на основе биомассы. Здесь, по словам Тимофеевой, самый большой камень преткновения – Рига и самоуправления Рижского региона (Pierīga), которые используют природный газ. "Мы прекрасно понимаем, что не можем "поставить" Ригу на биомассу, – объясняет она. Самоуправление и поставщик тепла ищут другие решения и технологии. Они существуют, но для полноценного использования еще не до конца проверены.
Дешевле всего – не потреблять лишнее
Пока север Европы думает о том, как более рационально производить тепло, юг ищет новые решения в области охлаждения. Там обсуждают новые типы кондиционеров: те, что используются сейчас, используют фторсодержащие газы (так называемые F-газы), которые вредны для атмосферы.
В наших широтах при проведении "глубокой" (основательной, полной – ред.) реновации в пределах одного квартала поставщик тепла может принять решение о строительстве низкотемпературной системы теплоснабжения, то есть подавать тепло при температуре 75 градусов, а не 90, говорит Тимофеева.
Дания и Швеция фокусируются на так называемых промышленных тепловых насосах большой мощности и предлагают Латвии тоже рассмотреть такое решение. "Однако тепловые насосы очень большой мощности, которые нам нужны, пока не проверены на рынке", – говорит Тимофеева.
Конечно, каждый из нас тоже должен действовать: привести в порядок и утеплить дом, пересмотреть привычки. "Мы призываем домохозяйства проанализировать свое энергопотребление, потому что самая дешевая энергия – это энергия, которую мы не используем. Есть смысл оценить свои привычки; понять, где можно сократить потребление. Что выключить, что выдернуть из розетки, где использовать терморегуляторы и снизить температуру, пока мы не находимся в помещении", – говорит она.
В наших широтах при проведении "глубокой" (основательной, полной – ред.) реновации в пределах одного квартала поставщик тепла может принять решение о строительстве низкотемпературной системы теплоснабжения, то есть подавать тепло при температуре 75 градусов, а не 90, говорит Тимофеева.
Дания и Швеция фокусируются на так называемых промышленных тепловых насосах большой мощности и предлагают Латвии тоже рассмотреть такое решение. "Однако тепловые насосы очень большой мощности, которые нам нужны, пока не проверены на рынке", – говорит Тимофеева.
Конечно, каждый из нас тоже должен действовать: привести в порядок и утеплить дом, пересмотреть привычки. "Мы призываем домохозяйства проанализировать свое энергопотребление, потому что самая дешевая энергия – это энергия, которую мы не используем. Есть смысл оценить свои привычки; понять, где можно сократить потребление. Что выключить, что выдернуть из розетки, где использовать терморегуляторы и снизить температуру, пока мы не находимся в помещении", – говорит она.
Комментарий
Программа в целом, безусловно, популярна и полезна для жителей Латвии. Чаще всего для улучшения системы отопления выбирают индивидуальные отопительные установки – тепловые насосы и гранульные котлы. Подключиться к системе централизованного отопления в рамках этой программы решились лишь несколько человек.
Самым популярным типом тепловых насосов до сих пор был тип "воздух-вода".
Вероятно, основная мотивация для использования этого типа поддержки – это улучшение условий жизни и качества имущества, а также экономические соображения. При этом люди хотят сохранить определенную энергетическую независимость. Улучшение качества окружающей среды, скорее всего, станет общей выгодой для общества в долгосрочной перспективе. Сейчас этот фактор не является основным мотивом для тех, кто представляет индивидуальный проект.
Самым популярным типом тепловых насосов до сих пор был тип "воздух-вода".
Вероятно, основная мотивация для использования этого типа поддержки – это улучшение условий жизни и качества имущества, а также экономические соображения. При этом люди хотят сохранить определенную энергетическую независимость. Улучшение качества окружающей среды, скорее всего, станет общей выгодой для общества в долгосрочной перспективе. Сейчас этот фактор не является основным мотивом для тех, кто представляет индивидуальный проект.
Микус Спалвиньш
Старший эксперт Отдела отбора проектов дигитализации и окружающей среды Центрального агентства финансов и договоров (СFLA)
Морковка, чтобы заставить двигаться
Финансирование играет ключевую роль в достижении целей в области климата и энергетики, говорит Раймонд Кашс, директор Департамента финансовых инструментов климата и энергетики в KEM. Одно лишь государственное финансирование не может удовлетворить все потребности. Он называет программы поддержки морковкой, которая помогает сдвинуть дело с мертвой точки.
Например, программа энергоэффективности для частных домов, разработанная Министерством экономики (МЭ) и реализуемая Altum уже исчерпана. Впрочем, на нее в этом году будет дополнительно выделено еще 237 000 евро. Это позволит поддержать 45 проектов.
Например, программа энергоэффективности для частных домов, разработанная Министерством экономики (МЭ) и реализуемая Altum уже исчерпана. Впрочем, на нее в этом году будет дополнительно выделено еще 237 000 евро. Это позволит поддержать 45 проектов.
"Отклик на программу утепления частных домов был довольно высоким", – говорит Тимофеева, отмечая, что частные дома – это нишевый продукт. В ЕС финансирование на их реновацию, в целом, не выделяется. "Но, конечно, есть исключения. Например, из-за роста цен на энергоносители Германия подготовила ряд программ поддержки. В итоге цены на некоторые технологии выросли, возник дефицит".
Приоритеты меняются
В Латвии у разных министерств есть программы, которые прямо или косвенно касаются климата и энергетики – в зависимости от того, кто является целевой аудиторией. Источники финансирования также разные. Программа Минэкономики – далеко не единственная.
Спектр инструментов, которые предлагает KEM, наиболее широк. Среди программ, ориентированных на домохозяйства, есть те, что поддерживают внедрение электромобилей. Есть такие, которые не затрагивают домохозяйства непосредственно, но ими могут пользоваться самоуправления или предприятия. Другие программы, финансируемые из фондов ЕС, направлены на строительство новых коммуникаций для подключения новых объектов (в том числе частных домов) к существующей системе централизованного теплоснабжения. А средства Фонда оздоровления ЕС используются для реконструкции и тепловых сетей.
Спектр инструментов, которые предлагает KEM, наиболее широк. Среди программ, ориентированных на домохозяйства, есть те, что поддерживают внедрение электромобилей. Есть такие, которые не затрагивают домохозяйства непосредственно, но ими могут пользоваться самоуправления или предприятия. Другие программы, финансируемые из фондов ЕС, направлены на строительство новых коммуникаций для подключения новых объектов (в том числе частных домов) к существующей системе централизованного теплоснабжения. А средства Фонда оздоровления ЕС используются для реконструкции и тепловых сетей.
"Что касается домашних хозяйств, то это нишевая поддержка. Она не очень типична ни для Латвии, ни для Европы", – говорит Кашс. Первые инициативы, направленные именно на домашние хозяйства, появились в Латвии десять лет назад. Уже тогда существовали возможности для установки солнечных батарей, коллекторов, тепловых насосов и котлов на биомассе.
"Сейчас ситуация кардинально отличается. 10 лет назад солнечных панелей практически не было, был интерес к солнечным коллекторам, котлам, тепловым насосам. Даже ветрогенераторов было больше, чем сегодня. За десять лет рынок кардинально изменился. Честно говоря, китайские производители сыграли свою роль: цены на солнечные панели значительно снизились", – говорит представитель KEM.
Одна из самых популярных программ сейчас – это инструмент торговли квотами на выбросы. Около 90-95% доступного финансирования было выделено на установку солнечных панелей. "В 2022 году цена на электроэнергию резко возросла. В течение месяца мы разработали и утвердили программу, интерес к ней остается высоким. Посмотрим, что будет после 1 мая, когда вступит в силу система нетто-расчетов. Резкого снижения мы не ждем", – говорит Кашc. Активность также заметна в категории тепловых насосов. Интерес к котлам на биомассе снижается, а спрос на солнечные коллекторы еще меньше.
В контексте домашних хозяйств поддержка подключения к централизованному отоплению упоминается реже. "Это не самый популярный вариант", – заключает представитель KEM.
"Сейчас ситуация кардинально отличается. 10 лет назад солнечных панелей практически не было, был интерес к солнечным коллекторам, котлам, тепловым насосам. Даже ветрогенераторов было больше, чем сегодня. За десять лет рынок кардинально изменился. Честно говоря, китайские производители сыграли свою роль: цены на солнечные панели значительно снизились", – говорит представитель KEM.
Одна из самых популярных программ сейчас – это инструмент торговли квотами на выбросы. Около 90-95% доступного финансирования было выделено на установку солнечных панелей. "В 2022 году цена на электроэнергию резко возросла. В течение месяца мы разработали и утвердили программу, интерес к ней остается высоким. Посмотрим, что будет после 1 мая, когда вступит в силу система нетто-расчетов. Резкого снижения мы не ждем", – говорит Кашc. Активность также заметна в категории тепловых насосов. Интерес к котлам на биомассе снижается, а спрос на солнечные коллекторы еще меньше.
В контексте домашних хозяйств поддержка подключения к централизованному отоплению упоминается реже. "Это не самый популярный вариант", – заключает представитель KEM.
Комментарий
Люди хотят электрифицировать системы отопления в зданиях, перейти на тепловые насосы. Во второй половине прошлого года, с появлением программ поддержки для этих целей, активность в этой области возросла. Этому, безусловно, способствуют геополитическая ситуация в мире, доступность ресурсов и цены. По мере приближения отопительного сезона интерес к этому вопросу возрастает, так как лето – самое удобное время для модернизации или замены системы отопления.
Мы активно стараемся информировать и обучать наших клиентов наиболее подходящим решениям и напоминаем им, что нужно думать не только об эффективности системы отопления, но и об общей энергоэффективности здания. Теплоизоляция, замена окон или дверей и другие меры помогут максимально сократить счета и увеличить комфорт в помещении. Отопление плохо изолированных и энергонеэффективных домов с помощью теплового насоса может увеличить счета за электричество.
Интерес к системам солнечных панелей по-прежнему высок, но после большого скачка в последние годы он стабилизировался. Многие из тех, кто быстро отреагировал на колебания рынка электроэнергии, уже установили солнечные панели.
Мы активно стараемся информировать и обучать наших клиентов наиболее подходящим решениям и напоминаем им, что нужно думать не только об эффективности системы отопления, но и об общей энергоэффективности здания. Теплоизоляция, замена окон или дверей и другие меры помогут максимально сократить счета и увеличить комфорт в помещении. Отопление плохо изолированных и энергонеэффективных домов с помощью теплового насоса может увеличить счета за электричество.
Интерес к системам солнечных панелей по-прежнему высок, но после большого скачка в последние годы он стабилизировался. Многие из тех, кто быстро отреагировал на колебания рынка электроэнергии, уже установили солнечные панели.
Томс Лацис
Представитель Центра энергоэффективности Elektrum
Совет специалиста будет к месту
Люди часто полагают, что альтернативные, "зеленые" решения в итоге окажутся более дорогими, но Тимофеева отмечает, что это стереотип. "Я не думаю, что большинство домохозяйств в Латвии проводят исследования рынка", – говорит она. Чаще всего это происходит по принципу "одна тетка сказала" или "сосед так сделал". То есть если сосед установил одну конкретную модель, то и другие будут считать ее лучшей. Но это не всегда так.
"Необходимо ориентироваться не на цену или стоимость мегаватт-часа, а на стоимость жизненного цикла. Например, сравнивать газовый котел с котлом на биомассе или биометане. Нам кажется, что любое газообразное топливо – это плохо, но это не так. В Латвии производятся биогаз и биометан, ими можно заменить природный газ, и даже не обязательно менять котел", – призывает рассматривать разные варианты Тимофеева. И именно здесь может пригодиться совет эксперта, который не будет стоить космических денег. Специалист оценивает энергетическое состояние здания и предлагает варианты решений.
Использование энергоаудиторов распространено в государственном секторе, но в случае с частными домами встречается очень редко, соглашается Кашс. "Люди часто думают, что они умнее. Разве они не в курсе, когда нужно менять окна или чем утеплить крышу? Но риск в том, что много денег уходит на меры, которые они считают необходимыми, но на самом деле экономия не будет такой большой, как могла бы быть.
Оценка специалиста значительно снижает этот риск. Я не думаю, что стоимость аудита частного дома очень высока по отношению к вложенным средствам", – объясняет он.
"Необходимо ориентироваться не на цену или стоимость мегаватт-часа, а на стоимость жизненного цикла. Например, сравнивать газовый котел с котлом на биомассе или биометане. Нам кажется, что любое газообразное топливо – это плохо, но это не так. В Латвии производятся биогаз и биометан, ими можно заменить природный газ, и даже не обязательно менять котел", – призывает рассматривать разные варианты Тимофеева. И именно здесь может пригодиться совет эксперта, который не будет стоить космических денег. Специалист оценивает энергетическое состояние здания и предлагает варианты решений.
Использование энергоаудиторов распространено в государственном секторе, но в случае с частными домами встречается очень редко, соглашается Кашс. "Люди часто думают, что они умнее. Разве они не в курсе, когда нужно менять окна или чем утеплить крышу? Но риск в том, что много денег уходит на меры, которые они считают необходимыми, но на самом деле экономия не будет такой большой, как могла бы быть.
Оценка специалиста значительно снижает этот риск. Я не думаю, что стоимость аудита частного дома очень высока по отношению к вложенным средствам", – объясняет он.
Что с многоквартирными домами?
Кашс признает, что у владельцев частных домов пространство для маневра значительно шире, но и у тех, кто живет в многоквартирных домах, тоже есть свои возможности. Например, Минэкономики предлагает программы поддержки для ремонта и утепления многоквартирных домов.
Сейчас KEM изучает области, которые до сих пор не были охвачены проектами. "Например, возобновляемые ресурсы в многоквартирных домах или домах с небольшим количеством квартир – тут есть потребность в такого рода технологиях. В этом направлении мы и работаем", – говорит Кашс.
Новым поворотом для Латвии станет создание так называемых энергетических сообществ. Идея в том, что несколько зданий с разным юридическим статусом смогут "объединиться" и использовать общий источник энергии.
Сейчас KEM изучает области, которые до сих пор не были охвачены проектами. "Например, возобновляемые ресурсы в многоквартирных домах или домах с небольшим количеством квартир – тут есть потребность в такого рода технологиях. В этом направлении мы и работаем", – говорит Кашс.
Новым поворотом для Латвии станет создание так называемых энергетических сообществ. Идея в том, что несколько зданий с разным юридическим статусом смогут "объединиться" и использовать общий источник энергии.
Комментарий
В последние годы интерес к установке систем микрогенерации в Латвии был взрывным. Катализатором послужили рекордные цены на электроэнергию на рынке. Положительное влияние оказали программы государственной поддержки домохозяйств в приобретении солнечных батарей.
Типичная установка микрогенерации в Латвии – это солнечная панель, установленная на крыше частного дома (средняя мощность генерации – 8 кВт). Очень редко клиенты выбирают также ветряной микрогенератор – их всего 25 из более чем 20 000.
Примерно в 95% случаев микрогенераторы устанавливают домохозяйства, но они также актуальны и для юридических лиц (5%), например, фермерских хозяйств.
Ожидается, что в будущем интерес к установке микрогенератора будет постепенно снижаться – это естественный процесс. Жители, которые хотели участвовать в самогенерации, уже приняли решение и установили оборудование.
Новая тенденция: клиенты устанавливают не только солнечные батареи, но и системы хранения электроэнергии. По мере роста спроса на хранение энергии увеличивается и предложение, а цены становятся все более доступными. Новая программа поддержки компании KEM по приобретению оборудования для хранения энергии также очень позитивна".
Типичная установка микрогенерации в Латвии – это солнечная панель, установленная на крыше частного дома (средняя мощность генерации – 8 кВт). Очень редко клиенты выбирают также ветряной микрогенератор – их всего 25 из более чем 20 000.
Примерно в 95% случаев микрогенераторы устанавливают домохозяйства, но они также актуальны и для юридических лиц (5%), например, фермерских хозяйств.
Ожидается, что в будущем интерес к установке микрогенератора будет постепенно снижаться – это естественный процесс. Жители, которые хотели участвовать в самогенерации, уже приняли решение и установили оборудование.
Новая тенденция: клиенты устанавливают не только солнечные батареи, но и системы хранения электроэнергии. По мере роста спроса на хранение энергии увеличивается и предложение, а цены становятся все более доступными. Новая программа поддержки компании KEM по приобретению оборудования для хранения энергии также очень позитивна".
Сандис Янсонс
Председатель правления компании Sadales tīkls
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