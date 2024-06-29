Электромобили становятся доступней; увеличивается и поддержка

Несмотря на поддержку, нередко одним из главных препятствий на пути более быстрого роста рынка электромобилей называют цены на электромобили.



Весной этого года аудиторы Европейской счетной палаты в своем последнем отчете указали, что стоимость аккумуляторов, произведенных в ЕС, по-прежнему значительно выше, чем ожидалось. Это неизбежно влияет на цену электромобилей, производимых в ЕС, по сравнению с автомобилями, произведенными в других регионах. По этой причине значительная часть населения по-прежнему не может позволить себе электромобиль.



Исследования показывают, что покупка электромобилей во многом поддерживается за счет государственных субсидий. Чаще всего цены на электромобили превышают 30 000 евро, на что в основном влияют цены на аккумуляторы, которые в среднем в Европе могут стоить 15 000 евро.



Глава Eleport в Латвии Карлис Мендзиньш в разговоре с «Delfi Бизнес» отметил, что цены на электромобили снижаются. Если пять лет назад цена электромобиля была в 1,5-2,5 раза дороже аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, то сейчас цены на электромобили приближаются к уровню автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В то же время его слова подтверждают то, что упомянул европейский аудитор о конкуренции, создаваемой автомобилями, произведенными за пределами ЕС, для автомобилей, произведенных в регионе.



По словам Мендзиньша, производимый в Китае GWM Ora 03 в настоящее время выделяется на рынке доступных в Латвии электромобилей привлекательной ценой, благодаря чему он потенциально может войти в тройку самых популярных электромобилей в Латвии.



Что лучше выбрать – более дорогую, но подержанную машину или новую, более дешевую машину? Мендзиньш считает, что дешевле не всегда означает хуже.