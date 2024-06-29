Электромобили становятся доступней; увеличивается и поддержка
Фото: DELFI
Teksts: Жанете Хака, редактор Delfi Bizness
Teksts: Жанете Хака, редактор Delfi Bizness
Сокращение выбросов выхлопных газов является одной из важнейших задач Евросоюза (ЕС) для достижения в будущем целей климатической нейтральности. Поскольку важнейшую роль в этом процессе играет личный автотранспорт, в странах региона уже некоторое время реализуются различные меры поддержки, способствующие приобретению экологически чистых транспортных средств – электромобилей. Поддержка для приобретения электромобилей доступна и в Латвии, и уже заметно, что количество этого вида транспорта в стране постоянно растет. Активности рынка способствует как господдержка, так и появление на европейском рынке электромобилей китайского производства. Также эксперты отмечают и активизацию на рынке подержанных автомобилей.
Чтобы способствовать более стремительному росту рынка электромобилей, правительство в ближайшем будущем планирует еще больше расширить доступную поддержку.
Портал «Delfi Бизнес» объясняет, чего ожидать в будущем в сфере электромобилей, на что следует обратить внимание при их покупке и какая поддержка может быть доступна в будущем.
Портал «Delfi Бизнес» объясняет, чего ожидать в будущем в сфере электромобилей, на что следует обратить внимание при их покупке и какая поддержка может быть доступна в будущем.
Ускоряя темп
Согласно данным Еврокомиссии, транспортные выбросы в ЕС составляют около четверти общих выбросов парниковых газов, а доля выбросов автотранспорта в них до недавнего времени превышала 70%. Чтобы достичь климатической нейтральности, Европа взяла на себя обязательства к 2050 году сократить выбросы транспортных парниковых газов на 90%. Поэтому впереди предстоит еще активная работа по достижению этой цели.
Европарламент принял решение, согласно которому с 2035 года в ЕС больше не будет разрешена продажа новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Одним из способов сокращения выбросов является поощрение покупки автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Ранее Европарламент принял решение, согласно которому с 2035 года в ЕС больше не будет разрешено продавать новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Планируется, что к 2030 году на дорогах стран-членов ЕС будет около 40 миллионов электромобилей. Для достижения этой цели в Европе продолжат программы поддержки, а также будут приняты и другие меры.
Также регулярно ведутся разговоры об использовании водородных автомобилей, но автопроизводители, пытавшиеся выпускать такие автомобили, вернулись к электромобилям. По прогнозам некоторых производителей автомобилей, в будущем Европа может стать перспективным рынком для такого типа автомобилей. Однако до этого еще предстоит пройти долгий путь.
Также регулярно ведутся разговоры об использовании водородных автомобилей, но автопроизводители, пытавшиеся выпускать такие автомобили, вернулись к электромобилям. По прогнозам некоторых производителей автомобилей, в будущем Европа может стать перспективным рынком для такого типа автомобилей. Однако до этого еще предстоит пройти долгий путь.
В 2023 году в Европе было зарегистрировано почти 3,2 миллиона новых электромобилей, что почти на 20% больше, чем в 2022 году. В Евросоюзе, в свою очередь, в прошлом году было продано 2,4 миллиона электромобилей; общее количество проданных в регионе новых автомобилей приближается к 12 миллионам. Таким образом, каждый пятый автомобиль, впервые зарегистрированный/продаваемый в Европе, является электроперезаряжаемым.
За четыре месяца этого года в Европе было зарегистрировано 441 992 новых электромобиля, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Доля электромобилей на этом рынке в настоящее время составляет около 12%, а доля гибридных автомобилей выросла до 29,1%. По мере роста популярности электромобилей снижается доля бензиновых и дизельных автомобилей.
За четыре месяца этого года в Европе было зарегистрировано 441 992 новых электромобиля, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Доля электромобилей на этом рынке в настоящее время составляет около 12%, а доля гибридных автомобилей выросла до 29,1%. По мере роста популярности электромобилей снижается доля бензиновых и дизельных автомобилей.
Если сопоставить ситуацию странам, то рост количества электромобилей происходит неравномерно: в каких-то странах долю электромобилей в общем объеме авторынка удалось значительно увеличить, но есть страны, где дела обстоят не так хорошо.
Увеличение количества электромобилей влияет на снижение выбросов, это можно увидеть уже сейчас. По оценкам Европейского агентства по окружающей среде, в 2022 году по сравнению с предыдущим годом средние выбросы CO2 новых зарегистрированных легковых автомобилей снизились на 5,3% до 108,1 г/CO2/км. Эксперты Агентства отмечают, что основной причиной снижения является рост количества электромобилей.
Большой объем выбросов
В Латвии ситуация с автотранспортными выбросами аналогична Европе – в Латвии транспортный сектор создает треть всех выбросов парниковых газов, а одним из крупнейших источников выбросов является непосредственно личный автотранспорт. В Министерстве по делам климата и энергетики пояснили, что по этой причине в данном секторе ведутся поиски новых способов сокращения выбросов, в том числе это происходит за счет создания экономически выгодных условий для приобретения экологически чистых транспортных средств и более доступной инфраструктуры зарядных станций.
В последние годы в Латвии наблюдается тенденция увеличения количества приобретаемых электромобилей. Бум приобретения электромобилей пришелся на 2023 год, когда на бирже упали цены на электроэнергию, а в Латвии для покупателей стали доступней различные меры поддержки при приобретении электромобилей.
В последние годы в Латвии наблюдается тенденция увеличения количества приобретаемых электромобилей. Бум приобретения электромобилей пришелся на 2023 год, когда на бирже упали цены на электроэнергию, а в Латвии для покупателей стали доступней различные меры поддержки при приобретении электромобилей.
«Более стремительному увеличению покупок электромобилей поспособствовала доступность субсидий. Однако по причине их ожидаемого окончания темпы роста снова снизились. Но несмотря на это Латвия по-прежнему сохраняет свое место на экспоненциальной кривой", - говорит руководитель Eleport в Латвии Карлис Мендзиньш.
Деньги для семей, а также государственных и муниципальных учреждений
Министерство по делам климата и энергетики пока оценивает спрос на поддержку при покупке электромобиля как хороший, поэтому, следуя потребностям общества и тенденциям рынка, постепенно совершенствует программы поддержки, чтобы еще больше увеличить число покупателей как электромобилей, так и гибридных автомобилей.
Нынешняя господдержка для приобретения электромобилей
Покупатели нового электромобиля могут получить 4500 евро, а при покупке подержанного электромобиля и нового гибридного автомобиля — 2250 евро. Дополнительную поддержку жители могут получить, если они сдадут перерабатывающей компании свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, получив за это 1000 евро.
Летом 2023 года Министерство по делам климата и энергетики
провело опрос о продвижении электромобильности в многодетных семьях, который показал, что 54% респондентов с радостью купили бы электромобиль, если бы у них была дополнительная поддержка, а 63% респондентов были бы заинтересованы в поддержке при приобретении электромобилей как минимум на семь мест.
Реагируя на результаты этого опроса, одним из предполагаемых нововведений в программе станет дополнительная поддержка многодетных семей, желающих приобрести электромобиль или гибридный автомобиль с внешней зарядкой.
Кроме того, Министерство планирует увеличить поддержку на списание бензиновых, дизельных или газовых автомобилей с нынешних 1000 евро до 2000 евро Изменения в программе поддержки планируется утвердить в третьем квартале текущего года.
Параллельно Министерство по делам климата и энергетики работает над программой поддержки самоуправлений, компаний муниципального капитала, государственных учреждений и компаний, которые будут приобретать новые электромобили и/или строить инфраструктуру для зарядки электромобилей.
Планируемое финансирование этой программы составляет 5 миллионов евро. Новую программу поддержки также планируется утвердить в третьем квартале этого года.
провело опрос о продвижении электромобильности в многодетных семьях, который показал, что 54% респондентов с радостью купили бы электромобиль, если бы у них была дополнительная поддержка, а 63% респондентов были бы заинтересованы в поддержке при приобретении электромобилей как минимум на семь мест.
Реагируя на результаты этого опроса, одним из предполагаемых нововведений в программе станет дополнительная поддержка многодетных семей, желающих приобрести электромобиль или гибридный автомобиль с внешней зарядкой.
Кроме того, Министерство планирует увеличить поддержку на списание бензиновых, дизельных или газовых автомобилей с нынешних 1000 евро до 2000 евро Изменения в программе поддержки планируется утвердить в третьем квартале текущего года.
Параллельно Министерство по делам климата и энергетики работает над программой поддержки самоуправлений, компаний муниципального капитала, государственных учреждений и компаний, которые будут приобретать новые электромобили и/или строить инфраструктуру для зарядки электромобилей.
Планируемое финансирование этой программы составляет 5 миллионов евро. Новую программу поддержки также планируется утвердить в третьем квартале этого года.
Цены падают
Несмотря на поддержку, нередко одним из главных препятствий на пути более быстрого роста рынка электромобилей называют цены на электромобили.
Весной этого года аудиторы Европейской счетной палаты в своем последнем отчете указали, что стоимость аккумуляторов, произведенных в ЕС, по-прежнему значительно выше, чем ожидалось. Это неизбежно влияет на цену электромобилей, производимых в ЕС, по сравнению с автомобилями, произведенными в других регионах. По этой причине значительная часть населения по-прежнему не может позволить себе электромобиль.
Исследования показывают, что покупка электромобилей во многом поддерживается за счет государственных субсидий. Чаще всего цены на электромобили превышают 30 000 евро, на что в основном влияют цены на аккумуляторы, которые в среднем в Европе могут стоить 15 000 евро.
Глава Eleport в Латвии Карлис Мендзиньш в разговоре с «Delfi Бизнес» отметил, что цены на электромобили снижаются. Если пять лет назад цена электромобиля была в 1,5-2,5 раза дороже аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, то сейчас цены на электромобили приближаются к уровню автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В то же время его слова подтверждают то, что упомянул европейский аудитор о конкуренции, создаваемой автомобилями, произведенными за пределами ЕС, для автомобилей, произведенных в регионе.
По словам Мендзиньша, производимый в Китае GWM Ora 03 в настоящее время выделяется на рынке доступных в Латвии электромобилей привлекательной ценой, благодаря чему он потенциально может войти в тройку самых популярных электромобилей в Латвии.
Что лучше выбрать – более дорогую, но подержанную машину или новую, более дешевую машину? Мендзиньш считает, что дешевле не всегда означает хуже.
Весной этого года аудиторы Европейской счетной палаты в своем последнем отчете указали, что стоимость аккумуляторов, произведенных в ЕС, по-прежнему значительно выше, чем ожидалось. Это неизбежно влияет на цену электромобилей, производимых в ЕС, по сравнению с автомобилями, произведенными в других регионах. По этой причине значительная часть населения по-прежнему не может позволить себе электромобиль.
Исследования показывают, что покупка электромобилей во многом поддерживается за счет государственных субсидий. Чаще всего цены на электромобили превышают 30 000 евро, на что в основном влияют цены на аккумуляторы, которые в среднем в Европе могут стоить 15 000 евро.
Глава Eleport в Латвии Карлис Мендзиньш в разговоре с «Delfi Бизнес» отметил, что цены на электромобили снижаются. Если пять лет назад цена электромобиля была в 1,5-2,5 раза дороже аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, то сейчас цены на электромобили приближаются к уровню автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В то же время его слова подтверждают то, что упомянул европейский аудитор о конкуренции, создаваемой автомобилями, произведенными за пределами ЕС, для автомобилей, произведенных в регионе.
По словам Мендзиньша, производимый в Китае GWM Ora 03 в настоящее время выделяется на рынке доступных в Латвии электромобилей привлекательной ценой, благодаря чему он потенциально может войти в тройку самых популярных электромобилей в Латвии.
Что лучше выбрать – более дорогую, но подержанную машину или новую, более дешевую машину? Мендзиньш считает, что дешевле не всегда означает хуже.
Цены на электромобили снижаются. Если пять лет назад цена электромобиля была в 1,5-2,5 раза дороже аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, то сейчас цены на электромобили приближаются к уровню автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.
Все больше станций зарядки
Существенным препятствием для покупки электромобиля часто называют относительно небольшое расстояние, которое можно преодолеть на одном заряде. Однако ситуация и в этой сфере постепенно улучшается: количество пунктов зарядки электромобилей увеличивается, а услуга - дешевеет.
Согласно требованиям ЕС, на каждые десять электромобилей требуется одна общественная зарядная станция. Следуя динамике роста количества электромобилей, в ЕС подсчитали, что к 2030 году в Европе необходимо будет установить 3,5 млн зарядных точек.
По оценкам Европейской ассоциации автопроизводителей, для достижения этой цели на европейских дорогах каждую неделю необходимо размещать около 8000 новых зарядных станций, что примерно в три раза больше, чем делается сейчас.
В то же время эксперты Ассоциации считают, что 3,5 млн новых зарядных точек может оказаться недостаточно. По их прогнозам, к 2030 году потребуется 8,8 млн зарядных станций. В Латвии в настоящее время на каждые десять электромобилей приходится примерно полторы зарядных станции, поэтому по мере увеличения количества электромобилей будет развиваться и сеть зарядных станций.
Несколько компаний, предлагающих эту услугу, уже объявили о своих планах продолжить строительство новых зарядных станций. Для этого также доступна поддержка из фондов ЕС.
Так, например, сеть зарядок Elektrum Drive (которая является частью государственной энергетической компании Latvenergo) в настоящее время насчитывает более 200 зарядных станций. До 2026 года Elektrum Drive планирует развернуть на основных дорогах Латвии, а также на магистралях соседних стран 35 сверхбыстрых зарядных станций со 136 зарядными точками. На реализацию этого проекта будут привлечены средства ЕС.
Кроме того, литовский государственный энергетический гигант Ignitis только что объявил, что до 2026 года планирует инвестировать в страны Балтии более 115 миллионов евро для создания обширной сети быстрой зарядки электромобилей, при этом соединив страны Балтии в единую электрическую зарядную магистраль.
Согласно требованиям ЕС, на каждые десять электромобилей требуется одна общественная зарядная станция. Следуя динамике роста количества электромобилей, в ЕС подсчитали, что к 2030 году в Европе необходимо будет установить 3,5 млн зарядных точек.
По оценкам Европейской ассоциации автопроизводителей, для достижения этой цели на европейских дорогах каждую неделю необходимо размещать около 8000 новых зарядных станций, что примерно в три раза больше, чем делается сейчас.
В то же время эксперты Ассоциации считают, что 3,5 млн новых зарядных точек может оказаться недостаточно. По их прогнозам, к 2030 году потребуется 8,8 млн зарядных станций. В Латвии в настоящее время на каждые десять электромобилей приходится примерно полторы зарядных станции, поэтому по мере увеличения количества электромобилей будет развиваться и сеть зарядных станций.
Несколько компаний, предлагающих эту услугу, уже объявили о своих планах продолжить строительство новых зарядных станций. Для этого также доступна поддержка из фондов ЕС.
Так, например, сеть зарядок Elektrum Drive (которая является частью государственной энергетической компании Latvenergo) в настоящее время насчитывает более 200 зарядных станций. До 2026 года Elektrum Drive планирует развернуть на основных дорогах Латвии, а также на магистралях соседних стран 35 сверхбыстрых зарядных станций со 136 зарядными точками. На реализацию этого проекта будут привлечены средства ЕС.
Кроме того, литовский государственный энергетический гигант Ignitis только что объявил, что до 2026 года планирует инвестировать в страны Балтии более 115 миллионов евро для создания обширной сети быстрой зарядки электромобилей, при этом соединив страны Балтии в единую электрическую зарядную магистраль.
Планы Ignitis в странах Балтии
- к концу 2025 года создать сеть зарядки электромобилей Ignitis On, развернув до 200 станций быстрой зарядки с 550 точками подключения;
- к концу 2026 года увеличить их число до 1000 и больше;
- мощность 85% всех зарядных станций превысит 300 kW;
- на трассах А1-А6 зарядные станции для электромобилей Ignitis On планируется размещать в среднем через каждые 10 километров;
- на трассах А7-А21 зарядные станции для электромобилей планируется разместить на среднем расстоянии 20-31 км, а в отдельных местах планируются разместить более крупные зарядные центры с 10 точками подключения и общей мощностью, превышающей 600 kW.
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