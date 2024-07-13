Травма постсоветского человека. По следам мошенников, расхищающих средства ЕС
Фото: Midjourney/DELFI
Текст: Лелде Шуберте, редактор Delfi Bizness
Текст: Лелде Шуберте, редактор Delfi Bizness
Защита финансовых интересов Европейского союза (ЕС) в Латвии находится под угрозой кризиса, говорит в беседе с Delfi Bizness Гатис Доникс, европейский прокурор Европейской прокуратуры (EPPO). Количество выявленных случаев мошенничества как в Латвии, так и в ЕС в целом растет. Большую роль в этом сыграло создание EPPO: она существенно улучшила и ускорила ход расследований. Однако после дискуссий с представителями EPPO и Государственной полиции вырисовывается общая проблема: перегрузка. Европейский прокурор признает, что она приведет к замедлению работы, чтобы избежать выгорания.
Профиль мошенника, который пытается выкрасть деньги из фондов ЕС, в Латвии таков: это постсоветский человек, молодость которого пришлась на период между 1965 и 1990 годами. Судя по людям, которые пошли на такие преступления, в свое время им в жизни чего-то не хватало: например, одежды или велосипеда в детстве. Теперь они набивают карманы всеми возможными способами.
"Мы очень редко видим, чтобы такие преступления совершали люди, родившимиеся в 1980-х, 1990-х годах", - делает вывод Доникс.
Delfi Bizness попытался изучить, насколько мошенничество с фондами ЕС является актуальной проблемой для Латвии; как мы выглядим на фоне других стран ЕС и что делается для предотвращения подобных преступлений.
"Мы очень редко видим, чтобы такие преступления совершали люди, родившимиеся в 1980-х, 1990-х годах", - делает вывод Доникс.
Delfi Bizness попытался изучить, насколько мошенничество с фондами ЕС является актуальной проблемой для Латвии; как мы выглядим на фоне других стран ЕС и что делается для предотвращения подобных преступлений.
Роль EPPO и перегрузка
EPPO была создана в июне 2021 года как международная прокуратура, задача которой - защита финансовых интересов ЕС и борьба с хищениями средств еврофондов. Латвию представляют четыре делегированных Европой прокурора, еще один Европейский прокурор - в Люксембурге. EPPO расследует случаи мошенничества в ЕС, когда сумма ущерба превышает 100 000 евро, а также трансграничные мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), если ущерб превышает 10 миллионов евро и в деле участвуют как минимум два государства ЕС. Если дело не соответствует этим критериям, его расследуют национальные органы. EPPO - единственный орган, который может выполнять следственные и прокурорские функции на наднациональном уровне - на уровне ЕС. Прокуроры EPPO отвечают за расследование и судебное преследование в национальных судах. Расследования проводятся как самостоятельно, так и вместе с латвийскими властями.
Сейчас латвийские прокуроры ведут 33 активных уголовных процесса, общая сумма убытков с фондами ЕС оценивается в 65,3 млн евро. Три дела связаны с мошенничеством с НДС, сумма может составить 41,3 млн евро. Наибольшее количество расследований связано с программами регионального и городского развития (18) и сельского хозяйства и развития села (7).
В общей сложности за три года с момента создания EPPO было расследовано 141 дело, начато 45 уголовных процессов. "Для пяти прокуроров это большой объем", - говорит Доникс. По его словам, что количество поступающих материалов растет.
На европейском уровне больше всего уголовных дел было возбуждено в Италии - почти 600 за три года. Но в этой стране больше европейских прокуроров, а также сильная внутренняя служба Guardia di Finanza, которая поддерживает прокуроров. Доникс рассказывает, что итальянцы в свое время сильно обожглись на мафии, когда в стране убивали следователей, прокуроров и судей. С тех пор борьба с организованной преступностью целенаправленно усиливалась. В стране приняты и вступили в силу соответствующие законы.
"Если сравнивать с Латвией, то у нас после упразднения Латвийской Академии полиции все пошло на спад: криминальная разведка, расследования, специалисты готовятся очень быстро и поверхностно. Многие хорошие специалисты ушли и продолжают уходить со службы", - говорит прокурор.
"По моему двадцатипятилетнему опыту, политики в Латвии начинают думать о правоохранительной системе накануне кризиса, и что-то придумывают, только когда кризис уже случился. Похоже, так будет и в этот раз. Очередная дискуссия о том, что нужно укреплять не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность, началась около двух лет назад. Сейчас она должна выйти на финишную прямую. Но мы видим, что, скорее всего, возникнут проблемы с тем, хватит ли бюджета страны для всех нужд. Приоритетом в этом вопросе будут политические расчеты", - говорит Доникс.
Чтобы уменьшить перегрузку и ускорить продвижение дел, прокуроры ЕРРО Латвии планируют в этом и, возможно, в следующем году "целенаправленно управлять и сбалансировать количество поступающих уголовных процессов". То есть сосредоточиться на передаче в суд накопившихся активных уголовных процессов. В разговоре c Delfi Bizness Доникс признает, что это означает замедление работы. "В противном случае, накапливая все больше и больше новых уголовных процессов при тех ресурсах, которыми мы располагаем, мы окажемся в ситуации, когда не сможем правильно и своевременно расследовать их все и добиваться окончательных решений", - говорит он.
Следует уточнить, что прокуроры EPPO получают сообщения от национальных органов, контролирующих распределение средств ЕС, о предполагаемых преступлениях. Изучив материалы, они принимают решение о возбуждении расследования. В этом отношении ничего не изменится - сообщения будут по-прежнему рассматривать. Однако EPPO также проводит собственную аналитическую работу, и именно на нее в ближайшем будущем будет выделяться меньше ресурсов. По словам Доникса, опыт трех лет работы EPPO показывает: самый большой объем аналитической и оперативной информации был получен благодаря работе самих прокуроров и их партнеров (Государственной полиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и другими).
"Мы будем использовать это пространство для маневра [сокращение криминальной разведки и аналитики - ред.], иначе мы окажемся там же, где и многие следователи Государственной или Криминальной полиции. Они просто выгорают на работе", - не скрывает опасений прокурор.
Количество латвийских прокуроров, делегированных в EPPO, в этом году нельзя увеличить, поскольку бюджет EPPO также ограничен.
На продолжительность расследования уголовных процессов влияет и тот факт, что многие экспертизы невозможно провести в Латвии. Зачастую на это уходит полгода и более. В итоге среднее время расследования дела в такой небольшой стране, как Латвия, составляет три-четыре года.
В общей сложности за три года с момента создания EPPO было расследовано 141 дело, начато 45 уголовных процессов. "Для пяти прокуроров это большой объем", - говорит Доникс. По его словам, что количество поступающих материалов растет.
На европейском уровне больше всего уголовных дел было возбуждено в Италии - почти 600 за три года. Но в этой стране больше европейских прокуроров, а также сильная внутренняя служба Guardia di Finanza, которая поддерживает прокуроров. Доникс рассказывает, что итальянцы в свое время сильно обожглись на мафии, когда в стране убивали следователей, прокуроров и судей. С тех пор борьба с организованной преступностью целенаправленно усиливалась. В стране приняты и вступили в силу соответствующие законы.
"Если сравнивать с Латвией, то у нас после упразднения Латвийской Академии полиции все пошло на спад: криминальная разведка, расследования, специалисты готовятся очень быстро и поверхностно. Многие хорошие специалисты ушли и продолжают уходить со службы", - говорит прокурор.
"По моему двадцатипятилетнему опыту, политики в Латвии начинают думать о правоохранительной системе накануне кризиса, и что-то придумывают, только когда кризис уже случился. Похоже, так будет и в этот раз. Очередная дискуссия о том, что нужно укреплять не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность, началась около двух лет назад. Сейчас она должна выйти на финишную прямую. Но мы видим, что, скорее всего, возникнут проблемы с тем, хватит ли бюджета страны для всех нужд. Приоритетом в этом вопросе будут политические расчеты", - говорит Доникс.
Чтобы уменьшить перегрузку и ускорить продвижение дел, прокуроры ЕРРО Латвии планируют в этом и, возможно, в следующем году "целенаправленно управлять и сбалансировать количество поступающих уголовных процессов". То есть сосредоточиться на передаче в суд накопившихся активных уголовных процессов. В разговоре c Delfi Bizness Доникс признает, что это означает замедление работы. "В противном случае, накапливая все больше и больше новых уголовных процессов при тех ресурсах, которыми мы располагаем, мы окажемся в ситуации, когда не сможем правильно и своевременно расследовать их все и добиваться окончательных решений", - говорит он.
Следует уточнить, что прокуроры EPPO получают сообщения от национальных органов, контролирующих распределение средств ЕС, о предполагаемых преступлениях. Изучив материалы, они принимают решение о возбуждении расследования. В этом отношении ничего не изменится - сообщения будут по-прежнему рассматривать. Однако EPPO также проводит собственную аналитическую работу, и именно на нее в ближайшем будущем будет выделяться меньше ресурсов. По словам Доникса, опыт трех лет работы EPPO показывает: самый большой объем аналитической и оперативной информации был получен благодаря работе самих прокуроров и их партнеров (Государственной полиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и другими).
"Мы будем использовать это пространство для маневра [сокращение криминальной разведки и аналитики - ред.], иначе мы окажемся там же, где и многие следователи Государственной или Криминальной полиции. Они просто выгорают на работе", - не скрывает опасений прокурор.
Количество латвийских прокуроров, делегированных в EPPO, в этом году нельзя увеличить, поскольку бюджет EPPO также ограничен.
На продолжительность расследования уголовных процессов влияет и тот факт, что многие экспертизы невозможно провести в Латвии. Зачастую на это уходит полгода и более. В итоге среднее время расследования дела в такой небольшой стране, как Латвия, составляет три-четыре года.
Характер преступлений
В большинстве стран-членов ЕС, за исключением Германии, наиболее распространенным видом мошенничества является хищение средств ЕС из различных структурных фондов, управляемых как централизованно ЕС, так и самими государствами-членами. В Германии преобладают преступления, связанные с мошенничеством с НДС. "Суммы, которые теряют как бюджеты ЕС, так и национальные бюджеты, огромны", - говорит Доникс.
Он считает, что первый шаг к предотвращению мошенничества с НДС - это изменение законодательной базы на европейском и национальном уровне. "В противном случае это борьба с ветряными мельницами", - уверен он. Сейчас, по словам Доникса, махинации с НДС провести очень легко.
Отвечая на вопрос о том, какие наказания предусмотрены за преступления, связанные с мошенничеством в ЕС, прокурор подчеркнул, что каждый случай индивидуален. Оценивается широкий спектр обстоятельств. Одно из них - личность преступника, то есть совершал ли он преступления в прошлом, сотрудничает ли со следствием. Также важен размер причиненного ущерба и то, возмещен ли он. В Европе экономические преступления в основном наказываются крупными штрафами. Однако в делах о НДС, когда ущерб бюджету исчисляется десятками миллионов евро, а подозреваемые не сотрудничают со следствием, наказания могут быть жестче - вплоть до реального лишения свободы. Три таких дела в Латвии находятся в активной фазе.
Он считает, что первый шаг к предотвращению мошенничества с НДС - это изменение законодательной базы на европейском и национальном уровне. "В противном случае это борьба с ветряными мельницами", - уверен он. Сейчас, по словам Доникса, махинации с НДС провести очень легко.
Отвечая на вопрос о том, какие наказания предусмотрены за преступления, связанные с мошенничеством в ЕС, прокурор подчеркнул, что каждый случай индивидуален. Оценивается широкий спектр обстоятельств. Одно из них - личность преступника, то есть совершал ли он преступления в прошлом, сотрудничает ли со следствием. Также важен размер причиненного ущерба и то, возмещен ли он. В Европе экономические преступления в основном наказываются крупными штрафами. Однако в делах о НДС, когда ущерб бюджету исчисляется десятками миллионов евро, а подозреваемые не сотрудничают со следствием, наказания могут быть жестче - вплоть до реального лишения свободы. Три таких дела в Латвии находятся в активной фазе.
Борьба с последствиями
Можно ли сказать, что в Латвии мошенничество со средствами ЕС проходит проще, чем в других странах? "EPPO - это не тот правовой инструмент, который предотвратит мошенничество, - говорит Доникс. - Мы имеем дело с последствиями". Он подчеркивает, что ни полиция, ни прокуратура не могут предотвратить мошенничество. Согласно общему механизму ЕС, именно национальные органы власти играют непосредственную роль в контроле за правильным использованием средств ЕС и выявлении признаков возможных нарушений. В Латвии это Центральное агентство финансов и контрактов (CFLA), Служба поддержки села (LAD), другие органы власти и министерства.
И здесь Доникс указывает на "серьезную нехватку человеческих ресурсов", которую он в значительной степени связывает с уровнем оплаты труда в государственном секторе. "Это последствия оптимизации в нашей стране. Считается, что один человек должен выполнять десяток функций. Ни к чему хорошему это не привело. В Латвии даже введен метод удаленного контроля за реализацией проектов!" - говорит прокурор. Практика показала, что чиновник не может контролировать все, не покидая своего кабинета, уверен он.
"Это вопрос государственной политики", - подчеркивает Доникс. "Нужно понимать, что все средства, которые были похищены мошенником, считаются неправомерными расходами. Их придется возместить из национального бюджета. На то, чтобы взыскать государственные средства с мошенника, требуется время. Чаще всего взыскиваются небольшие суммы, но бывает и так, что взыскивать нечего. Предприятие ликвидировано, активов нет, конфисковывать нечего. Госбюджет несет убытки, а общество теряет средства, которые можно потратить на такие сферы, как медицина и безопасность", - объясняет Доникс.
И здесь Доникс указывает на "серьезную нехватку человеческих ресурсов", которую он в значительной степени связывает с уровнем оплаты труда в государственном секторе. "Это последствия оптимизации в нашей стране. Считается, что один человек должен выполнять десяток функций. Ни к чему хорошему это не привело. В Латвии даже введен метод удаленного контроля за реализацией проектов!" - говорит прокурор. Практика показала, что чиновник не может контролировать все, не покидая своего кабинета, уверен он.
"Это вопрос государственной политики", - подчеркивает Доникс. "Нужно понимать, что все средства, которые были похищены мошенником, считаются неправомерными расходами. Их придется возместить из национального бюджета. На то, чтобы взыскать государственные средства с мошенника, требуется время. Чаще всего взыскиваются небольшие суммы, но бывает и так, что взыскивать нечего. Предприятие ликвидировано, активов нет, конфисковывать нечего. Госбюджет несет убытки, а общество теряет средства, которые можно потратить на такие сферы, как медицина и безопасность", - объясняет Доникс.
Дополнительные ресурсы могли бы помочь
Управление по предотвращению экономических преступлений (ENAP) является основным подразделением Госполиции, координирующим сотрудничество с EPPO. Оно отвечает за расследования, связанные с мошенничеством в ЕС. Виталий Половинский, начальник Второго отдела ENAP, рассказал Delfi Bizness, что больше всего случаев связано с фиктивными заявлениями о расходах (расходы на проект завышаются, чтобы получить софинансирование из бюджета ЕС). Второй наиболее распространенный тип - мошенничество в сфере закупок, например, при организации фиктивных тендеров. В настоящее время в ENAP расследуется 14 уголовных дел. В ходе беседы Половинскис неоднократно подчеркивает: "Большинство претендентов на финансирование ЕС в Латвии - честные предприниматели".
Представитель Государственной полиции подтверждает, что количество уголовных дел, связанных с фондами ЕС, в Латвии растет. Это напрямую связано с созданием EPPO. Следствие по таким делам стало эффективнее, а сотрудничество с другими европейскими учреждениями, такими как Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европол, улучшилось.
Достаточно ли ресурсов полиции для проведения следствия? "Сейчас мы в состоянии расследовать уголовные дела, и мы это делаем. Это не тот случай, когда из-за нехватки кадров или технической поддержки мы не можем выполнять свои обязанности и процессы остаются без расследования", - говорит Половинский.
Он так же, как и Доникс, высоко оценивает опыт Италии, где один процесс могут расследовать несколько следователей. "Это означает, что они могут значительно сократить время расследования", - говорит Половинский.
Что нужно сделать для того, чтобы сократить количество мошенничеств в Латвии? Половинский тоже указывает на "начальные фильтры" - надзорные и административные органы. Он уверен: было бы хорошо, если бы они делали больше для разъяснения и предупреждения получателей о рисках совершения уголовных преступлений.
"Конечно, помогло бы и укрепление потенциала правоохранительных органов. Это ускорило бы расследования и облегчило бы нашу работу", - говорит он.
Представитель Государственной полиции подтверждает, что количество уголовных дел, связанных с фондами ЕС, в Латвии растет. Это напрямую связано с созданием EPPO. Следствие по таким делам стало эффективнее, а сотрудничество с другими европейскими учреждениями, такими как Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европол, улучшилось.
Достаточно ли ресурсов полиции для проведения следствия? "Сейчас мы в состоянии расследовать уголовные дела, и мы это делаем. Это не тот случай, когда из-за нехватки кадров или технической поддержки мы не можем выполнять свои обязанности и процессы остаются без расследования", - говорит Половинский.
Он так же, как и Доникс, высоко оценивает опыт Италии, где один процесс могут расследовать несколько следователей. "Это означает, что они могут значительно сократить время расследования", - говорит Половинский.
Что нужно сделать для того, чтобы сократить количество мошенничеств в Латвии? Половинский тоже указывает на "начальные фильтры" - надзорные и административные органы. Он уверен: было бы хорошо, если бы они делали больше для разъяснения и предупреждения получателей о рисках совершения уголовных преступлений.
"Конечно, помогло бы и укрепление потенциала правоохранительных органов. Это ускорило бы расследования и облегчило бы нашу работу", - говорит он.
Совершенствование механизмов контроля
"В период с 2020 по 2023 год в LAD было выявлено в общей сложности 25 случаев мошенничества со средствами ЕС. Если смотреть по годам, то количество случаев одинаково: по семь в 2020, 2022, 2023 годах, 4 в 2021 году. Тенденций к росту нет.
LAD регулярно совершенствует механизмы контроля и сотрудничает с правоохранительными органами и EPPO, проводит просветительскую работу среди фермеров, информирует их через фермерские организации. У LAD нет полномочий выполнять функции правоохранительных органов, поэтому при обнаружении нарушений LAD информирует правоохранительные органы, чтобы они могли провести дальнейший контроль с использованием имеющихся в их распоряжении средств.
LAD регулярно совершенствует механизмы контроля и сотрудничает с правоохранительными органами и EPPO, проводит просветительскую работу среди фермеров, информирует их через фермерские организации. У LAD нет полномочий выполнять функции правоохранительных органов, поэтому при обнаружении нарушений LAD информирует правоохранительные органы, чтобы они могли провести дальнейший контроль с использованием имеющихся в их распоряжении средств.
Служба поддержки села
Громкие случаи: картели
Заместитель директора по вопросам развития программ и проектов CFLA Гундега Шулца и директор департамента аудита фондов ЕС Министерства финансов Ната Ласмане в интервью Delfi Bizness заявили, что наиболее громкие случаи мошенничества с фондами ЕС в Латвии - это, безусловно, картели. Самый известный из них - картель строительных компаний, которые участвовали в десятках конкурсов на общую сумму 687 миллионов евро.
Шулца и Ласмане не скрывают, что методы, используемые для обмана ЕС, со временем стали более изощренными. "Часто подают поддельные документы, чтобы добиться какого-то решения на нашей стороне, или чтобы убедить в том, что какая-то работа уже сделана. На самом деле это не так, и средства утекают в пользу какого-то человека или компании. Бывают также различные манипуляции с закупками, но это не всегда мошенничество, это также может быть результатом незнания", - говорит Шулца.
С 2014 года по делам о мошенничестве со структурными фондами ЕС, относящимся к компетенции CFLA, было вынесено шесть обвинительных приговоров, а по одному делу прокурор вынес предписание о наложении штрафа. В этих случаях виновные были приговорены к условному тюремному заключению или штрафу. В то же время существует значительная доля дел, по которым расследование было прекращено за отсутствием доказательств. Кроме того, не все потенциально выявленные нарушения доводятся до стадии уголовного расследования. Это происходит только с самыми серьезными случаями, когда у CFLA есть реальные подозрения в совершении уголовного преступления.
Ласмане убеждена, что к успеху приводит строгий контроль. "Я всегда говорю, что наша система контроля направлена на то, чтобы расследовать было нечего", - говорит она, признавая, что это дает почву для критики. Дело в том, что административное бремя ложится и на добросовестных исполнителей проектов.
Цифровые процессы очень помогают надзорным органам, открывая новые возможности для проверок, улучшая сотрудничество между органами власти и предотвращая махинации.
Шулца утвержлает, что CFLA регулярно проводит обучение бенефициаров и следует принципу "Сначала консультируй". Однако проведенный Министерством финансов в 2022 году опрос показал, что в латвийское общество в целом довольно толерантно к махинациям, особенно с государственными деньгами. Однако принятие закона об информаторах принесло много пользы. "Мы чувствуем это. Информаторов становится все больше и больше. И это, безусловно, повысило вовлеченность общества и количество расследованных дел, связанных с мошенничеством в ЕС", - отмечает Шулца.
Шулца и Ласмане не скрывают, что методы, используемые для обмана ЕС, со временем стали более изощренными. "Часто подают поддельные документы, чтобы добиться какого-то решения на нашей стороне, или чтобы убедить в том, что какая-то работа уже сделана. На самом деле это не так, и средства утекают в пользу какого-то человека или компании. Бывают также различные манипуляции с закупками, но это не всегда мошенничество, это также может быть результатом незнания", - говорит Шулца.
С 2014 года по делам о мошенничестве со структурными фондами ЕС, относящимся к компетенции CFLA, было вынесено шесть обвинительных приговоров, а по одному делу прокурор вынес предписание о наложении штрафа. В этих случаях виновные были приговорены к условному тюремному заключению или штрафу. В то же время существует значительная доля дел, по которым расследование было прекращено за отсутствием доказательств. Кроме того, не все потенциально выявленные нарушения доводятся до стадии уголовного расследования. Это происходит только с самыми серьезными случаями, когда у CFLA есть реальные подозрения в совершении уголовного преступления.
Ласмане убеждена, что к успеху приводит строгий контроль. "Я всегда говорю, что наша система контроля направлена на то, чтобы расследовать было нечего", - говорит она, признавая, что это дает почву для критики. Дело в том, что административное бремя ложится и на добросовестных исполнителей проектов.
Цифровые процессы очень помогают надзорным органам, открывая новые возможности для проверок, улучшая сотрудничество между органами власти и предотвращая махинации.
Шулца утвержлает, что CFLA регулярно проводит обучение бенефициаров и следует принципу "Сначала консультируй". Однако проведенный Министерством финансов в 2022 году опрос показал, что в латвийское общество в целом довольно толерантно к махинациям, особенно с государственными деньгами. Однако принятие закона об информаторах принесло много пользы. "Мы чувствуем это. Информаторов становится все больше и больше. И это, безусловно, повысило вовлеченность общества и количество расследованных дел, связанных с мошенничеством в ЕС", - отмечает Шулца.
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