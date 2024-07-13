Травма постсоветского человека. По следам мошенников, расхищающих средства ЕС

Сейчас латвийские прокуроры ведут 33 активных уголовных процесса, общая сумма убытков с фондами ЕС оценивается в 65,3 млн евро. Три дела связаны с мошенничеством с НДС, сумма может составить 41,3 млн евро. Наибольшее количество расследований связано с программами регионального и городского развития (18) и сельского хозяйства и развития села (7).



В общей сложности за три года с момента создания EPPO было расследовано 141 дело, начато 45 уголовных процессов. "Для пяти прокуроров это большой объем", - говорит Доникс. По его словам, что количество поступающих материалов растет.



На европейском уровне больше всего уголовных дел было возбуждено в Италии - почти 600 за три года. Но в этой стране больше европейских прокуроров, а также сильная внутренняя служба Guardia di Finanza, которая поддерживает прокуроров. Доникс рассказывает, что итальянцы в свое время сильно обожглись на мафии, когда в стране убивали следователей, прокуроров и судей. С тех пор борьба с организованной преступностью целенаправленно усиливалась. В стране приняты и вступили в силу соответствующие законы.



"Если сравнивать с Латвией, то у нас после упразднения Латвийской Академии полиции все пошло на спад: криминальная разведка, расследования, специалисты готовятся очень быстро и поверхностно. Многие хорошие специалисты ушли и продолжают уходить со службы", - говорит прокурор.



"По моему двадцатипятилетнему опыту, политики в Латвии начинают думать о правоохранительной системе накануне кризиса, и что-то придумывают, только когда кризис уже случился. Похоже, так будет и в этот раз. Очередная дискуссия о том, что нужно укреплять не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность, началась около двух лет назад. Сейчас она должна выйти на финишную прямую. Но мы видим, что, скорее всего, возникнут проблемы с тем, хватит ли бюджета страны для всех нужд. Приоритетом в этом вопросе будут политические расчеты", - говорит Доникс.



Чтобы уменьшить перегрузку и ускорить продвижение дел, прокуроры ЕРРО Латвии планируют в этом и, возможно, в следующем году "целенаправленно управлять и сбалансировать количество поступающих уголовных процессов". То есть сосредоточиться на передаче в суд накопившихся активных уголовных процессов. В разговоре c Delfi Bizness Доникс признает, что это означает замедление работы. "В противном случае, накапливая все больше и больше новых уголовных процессов при тех ресурсах, которыми мы располагаем, мы окажемся в ситуации, когда не сможем правильно и своевременно расследовать их все и добиваться окончательных решений", - говорит он.



Следует уточнить, что прокуроры EPPO получают сообщения от национальных органов, контролирующих распределение средств ЕС, о предполагаемых преступлениях. Изучив материалы, они принимают решение о возбуждении расследования. В этом отношении ничего не изменится - сообщения будут по-прежнему рассматривать. Однако EPPO также проводит собственную аналитическую работу, и именно на нее в ближайшем будущем будет выделяться меньше ресурсов. По словам Доникса, опыт трех лет работы EPPO показывает: самый большой объем аналитической и оперативной информации был получен благодаря работе самих прокуроров и их партнеров (Государственной полиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и другими).



"Мы будем использовать это пространство для маневра [сокращение криминальной разведки и аналитики - ред.], иначе мы окажемся там же, где и многие следователи Государственной или Криминальной полиции. Они просто выгорают на работе", - не скрывает опасений прокурор.



Количество латвийских прокуроров, делегированных в EPPO, в этом году нельзя увеличить, поскольку бюджет EPPO также ограничен.



На продолжительность расследования уголовных процессов влияет и тот факт, что многие экспертизы невозможно провести в Латвии. Зачастую на это уходит полгода и более. В итоге среднее время расследования дела в такой небольшой стране, как Латвия, составляет три-четыре года.



