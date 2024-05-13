На этой неделе у Delfi Plus юбилей. Нам исполнилось пять лет! Сегодня по пути в редакцию я думал — ну и что тут такого? Ребенок столько времени проводит в детском саду. Однако если оглянуться на эти пять лет, то кажется, что прошла вечность. А может, и не одна.

Мы с трудом пережили пандемию, а потом столкнулись с кровавым нападением России на украинский народ. В 1995 году вся Латвия прильнула к экранам телевизоров, чтобы увидеть, как рушится Скрундский локатор. В 2022-м мы наблюдали за тем, как сносят памятник в Парке победы.

Менялся мир вокруг нас: например, в Латвию пришли Burger King, Lidl и Decathlon, но мы потеряли телеканал LNT, любимый рижанами XL Pelmeni и прекрасный ресторан Vincents. Мы попрощались с Мартиньшем Ритиньшем, Лилитой Озолиней, Светланой Блесс (популярная актриса, известна по роли Крысы Корнелии в пародийных спектаклях-"капустниках" Национального театра — прим. переводчика), Янисом Лусисом и многими другими легендарными соотечественниками. Мы завоевали "бронзу" в хоккее, а в баскетболе доказали, что входим в число сильнейших в мире.

На собственном опыте мы испытали американские горки банковских процентных ставок и ждали их снижения после каждого заседания Европейского центробанка. Рекордная инфляция вынуждала компании закрываться или принимать антикризисные меры. В первую очередь, на себе их ощутили работники — наши близкие, друзья и соседи.

Когда я думают о политике, я ловлю себя на мысли, что масштабы бессовестности, которые мы видим со стороны партий, скоро перестанут кого-либо удивлять. О некоторых таких случаях я писал на прошлой неделе в этой своей статье . Она о том, почему я не в восторге от новых результатов Индекса свободы прессы.

Все это лишь малая часть того, чему мы были свидетелями за последние пять лет. Сейчас, когда мы отмечаем юбилей Delfi Plus, я бесконечно благодарен десяткам тысяч подписчиков, которые нас поддержали.

Я отчетливо помню тот день, когда мы опубликовали нашу первую платную статью. Это был репортаж Ансиса Иванса "Огромные нацистские шлюзы и легенда о немецкой подлодке в бункерах Польши " .

Я должен был выбрать, какой будет первая статья, и какую ее часть оставить бесплатной — чтобы продолжить чтение, нужно было купить подписку. Как только я это сделал, на соседнем экране появилась надпись о том, что на данный момент подписчиков ноль. Ноль! Есть ли гарантия, что хоть кто-то прислушается к аргументам Delfi о том, что для коммерческих СМИ это единственный способ сохранить качественную журналистику в Латвии? Ноль превратился в единицу, затем в два, три, четыре. Сейчас, когда я пишу эти строки, цифра на экране выросла до 26 474.

Это мотивирует! Мотивирует, потому что мы видим, что наша работа нужна, что ее ценят читатели, слушатели и зрители. За это я хочу сказать всем вам большое спасибо!

Delfi продолжает работать над контентом, который мотивирует и вас. Эксперт Delfi по Евровидению Томс Акменс только что освещал конкурс, проходящий в Мальме. Мы запустили специальный раздел о Чемпионате мира по хоккею: там вы найдете новости, интервью и текстовые трансляции игр сборной Латвии. Приближаются выборы в Европарламент, и на Delfi TV в мае будут идти дебаты. А над главными материалами Delfi на первой странице отображается время, оставшееся до начала голосования. Для нас важно, чтобы вы нашли момент и пришли к избирательным урнам, чтобы отдать свой голос. Только так, все вместе, мы можем сделать Латвию лучше.

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