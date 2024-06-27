Глава кафедры славистики Филологического факультета Вильнюсского университета на примере Литвы рассуждает о том, почему необходимо сохранить русский язык в странах Балтии.

Сейчас общество активно обсуждает судьбу русского языка в школах. Я хочу рассказать, как менялись мои отношения с родным языком и каким я вижу русский язык в Литве. Свою поддержку Украине я выразил уже в начале войны. Я глава Кафедры славистики Филологического факультета Вильнюсского университета. Думаю, что знание русского языка необходимо из соображений национальной безопасности, а также для изучения исторического, политического нарратива и выявления пропаганды.

Как менялось мое отношение к русскому языку

Мои отношения с русским языком абсолютно естественны для человека, выросшего в Литве в русской семье – это мой родной язык. Я вырос в русскоязычном окружении среди книг на русском языке – даже Джек Лондон и Майн Рид были на русском. Русский язык был языком моих близких друзей, языком, на котором я учился в школе, университете, на нем я читал газеты и журналы. Отчасти это сохранилось.

В поздний подростковый период и в молодости определенное место занял польский язык, но это был язык не для живого общения, а для чтения. Польские газеты и журналы были интереснее советских, в книжном "Драугисте" можно было купить книги авторов, которых в СССР не издавали. Литовский в мою жизнь пришел во времена Саюдиса: это был язык митингов и СМИ, он стал смелее, за ним местные русскоязычные издания не поспевали.

К тому времени я уже окончил русскую филологию в Вильнюсском университете и начал преподавать. Так родной язык стал языком моей профессии. ВУ полностью отвечает идее универсальной высшей школы, в которой представлены все виды знаний. Здесь, как и в других достойных университетах, в числе других иностранных языков и литературу издавна преподают и исследуют русский язык и литературу. Как раз здесь можно развивать по-своему особенные направления, например, исследовать особенности местного русского языка, который отличается от других вариантов русского в силу влияния польского и литовского языков и реалий, анализировать творчество авторов, которые жили и живут в Литве и писали/пишут на русском языке.

Изменилось ли мое отношение к русскому языку? В детстве я просто не думал об этом. Социолингвистические данные показывают, какие языки люди разного возраста и происхождения в Литве оценивают как самые красивые, нужные, престижные. Я не считаю, что русский красивее литовского или польского. В профессиональной сфере он мне нужен больше всего, в кругу родственников и близких – он естественная реальность. О его престиже в Литве и говорить нечего. Русский язык вызывает мрачные ассоциации.

Ведь это был язык оккупационной армии, компартии и советских репрессивных органов. И этот колорит русского языка стал особенно ненавистным, когда Россия напала на Украину. Я это ощутил не только извне, когда значительно ухудшилось отношение к русскому, но и изнутри. Иногда использовать его, например, в социальных сетях, противно. Однако я нахожу опору в том, что важно, чтобы важное для меня было доступно и тем, кто другими языками не владеет.

Почему в Литве надо сохранить глубинное знание русского языка

Быть может, кому-то покажется странным, но я начал бы с литовской культуры и исторического наследия. В наших архивах и библиотеках хранятся ценные документы и другие материалы на русском языке, которые могут помочь осознать богатство и разнообразие литовской культуры.

Например, у нас есть тысячи охраняемых объектов, связанных с художником мирового значения Мстиславом Добужинским, который жил и творил в Литве, это не только картины, костюмы и эскизы театральных декораций, но и разные рукописи на русском языке. До сих пор должным образом не освоены работы философа и историка культуры Льва Карсавина, которые он писал в лагере. Эти труды сохранили литовские политзаключенные. Сделать это наследие актуальным и реинтегрировать его в современную культуру могут специалисты с определенной подготовкой. Если бы исследователи не владели русским языком, то не было бы великолепных работ, например, Виды Бакутите об истории Вильнюсского театра, Лаймы Лаучкайте об изобразительном искусстве в Вильнюсе начала XX века, Йоланты Ширкайте о Виленской художественной школе, Хельмутаса Шабасявичюса о балете межвоенных лет в Литве.

Еще один важный аспект владения русским языком – безопасность. Мы находимся на границе Западной цивилизации, поэтому обязаны лучше других понимать ценности "русского мира", знать их мотивы, прогнозировать поведение, узреть настоящий смысл исторического и политического нарратива российской власти. Мы должны уметь легко отбрасывать в сторону ложный нарратив, однако в наши дни этот нарратив повлиял на тысячи людей и не только в России – сегодня он распространяется не только на русском языке. Его корни кроются в особенности русской культуры. Легко отменить спектакль или концерт, намного сложнее выяснить, что в этой культуре генерирует ксенофобскую ненависть практически ко всему миру, гордость за преступления, милитаристское бесчинство, готовность жертвовать свои жизни и жизни других людей. Это работа не для многих, а для хорошо подготовленных специалистов, которые понимают Россию и могли бы помочь в выборе верных решений в сфере дипломатии. контрпропаганды, обороны, безопасности.

Наконец, я слышал мнение, что война рано или поздно закончится. Мне очень хочется верить в победу Украины, но Россия, какая бы они ни была, останется. Она останется нашей соседкой, быть может, неудобной и опасной, но с большим экономическим потенциалом. Поэтому сама география побудит оживление определенных торговых и предпринимательских отношений. Кроме того, русский язык может быть полезен для поддержания экономических и дипломатических отношений с другими странами, в которых этот язык по традиции занял важное место: Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, страны Средней Азии. Тут не хватит уровня знаний, который получают в школе, изучая русский как второй иностранный, нужен деловой русский язык, нужно знание коннотаций слов, фразеологизмов, особенностей невербальной коммуникации, культурный контекст. Без русского может быть сложнее поддерживать дипломатические связи с теми же странами и сотрудничать в международных организациях.

Как начатая Россией война изменила контекст преподавания в вузе и отношение к роли культуры

То, что сейчас происходит в мире, в нашей стране, в нас самих, не может не отражаться в содержании преподавания. Например, на Филологическом факультете были подготовлены такие варианты программы: русская филология и украинистика, польская филология и украинистика, литовская филология и украинистика. Однако, видимо, в силу неопределенных перспектив на рынке труда, они не вызвали интереса у студентов. Удалось предложить студентам в Вильнюсе курс истории театра и кино в Украине, который читает беженец из Украины профессор Киевского национального университета культуры и искусства Валерий Панасюк. Мы обновили программу русской филологии, больше внимания уделяем славянским языкам, фольклору, мифологии, ввели такие предметы, как "история и культура Центрального и Восточного регионов Европы", "Геополитические перемены и язык", "Российская имперская культура".

В этом году мы принимаем на программу изучения языков и культуры Центрального и Восточного регионов Европы в рамках двух специализаций: русистика и полонистика. В программе для магистров русистики пересмотрены и обновлены предметы "Восток и Запад в российской культуре", "Развитие культуры ВКЛ", "Исследование языка медиа" и др. Кстати, роль культуры нередко понимается упрощенно, как российские имперские амбиции, причины агрессии и военных преступлений объясняют Федором Достоевским и балетом. Однако это азбука антропологии: нормы морали и поведения формирует окружение в целом, окружение, в котором человек растет, начиная с семьи и заканчивая школой, этикетом, праздниками, памятниками, телевидением, шоу-бизнесом и т.д. Если говорить коротко, убийц, насильников и грабителей взрастил не Антон Чехов, а военные парады, которые проходили десятилетиями, коляски в форме танков, сериалы о смелых и благородных агентах спецслужб и репрессивных органов. Вряд ли мы можем тут что-то изменить, но в наших силах понять, как это происходит. Бессмысленное отрицание и запреты тут не помогут.

Будущее русского в Литве Мы уже сейчас видим, что русский язык в публичной жизни используется в узкой сфере. Во-первых, хочу упомянуть СМИ, которые, кстати, ориентированы не только на русскоязычную аудиторию внутри страны, но и за ее пределами. Важно, чтобы среди голосов, которыми Литва обращается к миру, был и русский язык. Я надеюсь, что ради блага страны этот сектор будет развиваться, чтобы предоставлять адекватную информацию на языке, который используют в нашем регионе. Тенденции последних десятилетий показывают, что школ с русским языком обучения станет меньше. Кстати, уже сейчас в этих школах на русском преподают лишь часть предметов. Спектакли Вильнюсского старого театра зрители смотрят и, наверное, будут смотреть на русском с литовскими титрами или на литовском с русскими титрами. На границе публичной и частной жизни будут действовать театры самодеятельности, литературные группы, будут проходить вечера любителей романсов, если их участники не утратят энтузиазм и творческий потенциал.

Русский язык не принадлежит России и тем более ее власти. Это язык русских Литвы, а большинство из них - лояльные граждане Литвы и патриоты своей страны. Кроме того, русский язык для общения широко используют представители нацменьшинств. Поляк с белорусом или украинцем, украинец с татарином и др. чаще всего говорят по-русски. По мере роста экономики Литву постепенно росло число экономических мигрантов из Беларуси, России, Украины. События в Беларуси в 2020–2021 г. привели к наплыву большого числа иммигрантов из этой страны. Из-за войны в Литву хлынули беженцы из Украины и политэмигранты из России. Данные о мигрантах, которые есть в СМИ, не дают сведений о том, сколько в числе иммигрантов из России вернувшихся на родину литовцев. Но в любом случае, весной этого года в Литве было 74 000 граждан Украины, 63 000 граждан Беларуси, 15 000 россиян. Язык общения этих новых социальных групп русский. Какими языками владеют около 23 000 иммигрантов из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана? Маловероятно, что они знают английский, а литовский в скором времени не выучат. Я не думаю, что в ближайшее время численность этих групп значительно сократится. Однако это скорее сфера частной жизни и небольшой сегмент.

Изменится ли Россия? История показывает, что после коротких прояснений, например, после падения царизма или коммунизма, Россия снова и снова сворачивает в тупик тоталитарной диктатуры. Московское государство с момента своего появления стремилось к расширению своих границ, Литва с этим сталкивалась не раз. Сложившаяся в XV–XVI вв. теория "Москва – Третий Рим" гласит, что Россия - единственный остров настоящей веры и аутентичных ценностей, к остальному миру относятся как к враждебному океану ереси и пороков. В этой доктрине кроются мощные истоки империализма и ненависти к Западу, миру Первого Рима. От Запада Россия обычно перенимала не ценности, а технологии, а заимствованные структуры, такие как суды или парламент, неизбежно превращались в имитации. Доктрина "Третьего Рима" - это основа государственной идеологии сегодняшней России и, кажется, через школу, искусство и пропаганду она глубоко укоренилась в сознании россиян.

Однако во все времена там появлялись, пусть и немного, свободные духом и бесстрашные люди. В памяти осталась фотография митинга солидарности с Литвой, который состоялся в январе 1991 г, когда вся Манежная площадь в Москве была наводнена людьми (их было около 0,5 млн), которые держали плакаты "Руки прочь от Литвы!" и "За вашу и нашу свободу!" Это была не единичная такая акция в крупных городах России. Мы помним, как Москва и Санкт-Петербург восстали против Государственного комитета по чрезвычайному положению (самопровозглашенный политический орган в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года, группа высокопоставленных противников распада СССР предприняла попытку переворота "августовский путч", добиваясь отстранения с должности Михаила Горбачева).

Хочется вспомнить об этом и верить в это, тем более, что у нас есть доказательства изменений основ культуры и цивилизаций. В начале XX в. Макс Вебер в классическом труде "Протестантская этика и дух капитализма" доказывал, что протестантское мышление поощряет предприимчивость. Из этого следует, что католические регионы в экономическом плане всегда будут отставать от протестантских. Сегодня мы видим, что это не так. Что произошло? Объяснения можно найти в решениях Второго Ватиканского собора по широкому спектру социально-политических 1962–1965 г. Спустя 20 лет эти изменения уже отражались в экономических показателях. Хочется верить, что Россия все-таки изменится. Тем более, что это отвечает нашим интересам, поэтому мы должны работать в этом направлении.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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