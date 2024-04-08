Поэтесса Лиана Ланга недавно опубликовала в социальной сети X сообщение, в котором она утверждает, что в Латвии нет ни одного места, где в древности жили славяне". Ланга отмечает, что мифы о Латвии как о месте, где славяне жили с древности, создает российская пропаганда. Delfi.lv проверил эти заявления и нашел доказательства тому, что Ланга в этой публикации права.
Рассказы о древних славянах, живших на территории стран Балтии, как минимум десять лет встречаются в публичной сфере. Их используют российские чиновники и пропагандисты разного масштаба для того, чтобы доказать: балтийская государственность - это фикция, на самом деле это русские земли. Например, в 2009 году вышел документальный фильм "Русские Латвии: десять веков истории". Его автор Игорь Гусев рассказывает о том, что славяне прошли всю Европу и поселились на территории Латвии. Отсутствие захоронений славян в Балтии он оправдывает тем, что у славян существовала традиция погребальных костров, от которых не осталось и следа. Однако это очередная ложь, поскольку в кострищах, найденных в Латвии в Курземе и Земгале, хорошо сохранились различные древние балтийские металлические предметы.
Параллельно с фильмом была издана книга "Занимательная история латышских русских", которая пытается доказать, что русские - это коренной народ Латвии. С ней можно ознакомиться на сайте 9may.lv.
В своем посте Ланга ссылается на опубликованное в начале 2023 года на сайте LA.lv интервью с доцентом факультета истории и философии Латвийского университета Андрисом Шне. Историк утверждает, что нет никаких признаков того, что до XIII века на территории Латвии жили восточные славяне - за исключением торговцев и бродяг,
"Есть только признаки торговли и военного противостояния, но не колонизации или политического господства. Мы точно не видим ничего подобного на территории Латвии до XIII века. По крайней мере, этого нет в свидетельствах материальной культуры, в погребениях. В Курземе, например, ясно видно: да, это скандинавские захоронения. Таких могил - например, кривичей вдоль Даугавы, в Северной Видземе или в Латгалии - нет. Возможно, здесь были отдельные захоронения, связанные с так называемым русским двором в Риге. Он появился, возможно, еще в XII веке, до крестовых походов", - рассказывает Шне в интервью.
Валдис Клишанс, историк и педагог, согласен с этой позицией. В комментарии для Delfi он утверждает, что никаких следов поселений восточных славян в Латвии не найдено. "Раньше в российской пропаганде был тезис о том, что венды, которые были западными славянами и жили на севере нынешней Германии, затем переселились на территорию нынешней Латвии. Это якобы доказывало то, что Балтия - древняя славянская земля. Но это не так. Наши венды, которые, скорее всего, являются финно-уграми, не имеют никакой археологической или лингвистической связи с западнославянскими вендами. Никто не верит в эту теорию", - объясняет Клишанс.
Восточных славян как коренной группы на территории Латвии никогда не существовало, уверен Клишанс: "Если бы что-то подобное было обнаружено, то в советское время возвели бы в культ. Но ничего подобного нет. Напротив, на территории нынешней России и Белоруссии когда-то жили балтийские общины", - добавляет историк. Он подчеркивает, что тезис российской пропаганды о том, что Латвия - древняя славянская земля, больше связан с политическими факторами.
"Например, есть документ конца XII века об основании епископства Икшкиле. В нем говорится, что епископство основано в Рутении. Однако Рутения никоим образом не является Русью. Пропагандисты также используют древнерусские летописи, чтобы утверждать, что полоцкие и псковские князья собирали дань в землях латгалов и эстов. Но это ничего не значит. Они могли собирать дань во многих местах. Славянские группы не жили здесь компактно", - подчеркивает Клишанс.