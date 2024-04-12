В конце марта 2024 года в соцсетях разошлись сообщения, будто советник главы Офиса президента Украины заявил: блокирующие границу польские фермеры работают на Россию, и с ними надо бороться соответствующими методами. Delfi вместе с проектом "Проверено.Медиа" выяснил, выступал ли Подоляк с таким высказыванием.

Подобные публикации начали массово расходиться по Telegram 21 марта. Согласно этим постам, в которых Михаила Подоляка называют украинским советником Зеленского, он опубликовал твит с обвинениями в адрес протестующих в Польше фермеров. Политик якобы заявил, что демонстранты угрожают безопасности Европы и тем самым работают на Путина и Россию. Уточняется, что затем Подоляк сразу удалил твит. В качестве доказательства авторы приводят три скриншота: на одном показан предполагаемый англоязычный твит, на втором — его якобы заархивированная версия, а на третьем — перевод текста на русский язык.



По данным сервиса TGStat, на момент написания данного разбора в Telegram появилось порядка 130 постов на эту тему, в общей сложности они набрали около 1,5 млн просмотров. Среди наиболее популярных каналов, которые написали о предполагаемом твите Подоляка, — "Дядя Слава" (163 000 просмотров), Voblya (142 000), "Шейх Тамир" (134 000), "Белорусский силовик" (101 000), "Федерация" (62 000) и "Яков Кедми" (45 000). Встречаются такие публикации в пабликах и на личных страницах пользователей "ВКонтакте", а также на некоторых новостных сайтах.

Фото: screenshot

Начнём с небольшого уточнения касательно должности Подоляка. На самом деле он не консультирует непосредственно Владимира Зеленского, а с 2020 года занимает пост советника Андрея Ермака — руководителя Офиса президента (ОП) Украины.

Теперь что касается протестов фермеров. Летом 2022 года Евросоюз в рамках реализации мер по поддержке украинской экономики отменил пошлины и квоты на импорт из этой страны, чтобы облегчить транзит по сухопутным маршрутам к другим рынкам. Но из-за логистических проблем это привело к резкому росту поставок и накоплению украинских зерновых в соседних странах Восточной Европы. Ситуация вызвала недовольство и протесты местных фермеров, которые заявили, что более дешёвая продукция из Украины снижает цены на локальные товары и доходы местных сельскохозяйственных предприятий. Так, в Польше, через которую проходит значительная часть украинского зерна, в течение 2023 года фермерские группы устраивали множество акций и демонстраций. С января 2024 года протесты, вызванные в том числе аграрной политикой ЕС, проходят по всей Европе, продолжились они и в Польше. Например, в Варшаве в конце февраля состоялся многотысячный марш, участники которого выступали против импорта продуктов питания из Украины и, по их мнению, избыточного регулирования аграрного сектора со стороны Брюсселя. Более того, время от времени протестующие по всей стране блокируют дороги и переходы через границу с Украиной.

Выступая на украинском телевидении в феврале, Подоляк так прокомментировал акции в Польше: "Польские фермеры, очевидно, понимают, что Украина находится в крайне тяжёлом положении. Я сейчас не про экономику, потому что с экономикой всё понятно. И они вправе реализовывать свои протесты. Ну, у них же претензии к Брюсселю, а не к нам. И вот они решили: "А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку — пойдём на границу с Украиной и унизим украинцев"". На вопрос ведущей о том, есть ли за этими событиями российское влияние и насколько оно может быть велико, советник с улыбкой ответил: "120%. <…> Россия максимально заинтересована". Далее Подоляк назвал Польшу одним из главных и самых ценных партнёров Украины и добавил: "Я бы не хотел, чтобы мы эмоциями сами эскалировали эту проблематику. Нам всё же нужно продолжать общаться с нашими польскими коллегами, информационно и репутационно объяснять, как это выглядит, в том числе для репутации Польши".

Текст твита с вирусных скриншотов в переводе на русский звучит так: "Моё мнение (не могу ручаться за весь Офис). Сейчас польские фермеры подрывают стабильность в Европе и напрямую угрожают безопасности в регионе. Сознательно или нет, но они работают на Россию. И поэтому все они — агенты Путина. И бороться с ними нужно соответствующими методами". Однако множество неточностей на распространяемых скриншотах указывают на то, что изображения были сфабрикованы, а Подоляк не писал и, соответственно, не удалял этот пост.

В своих предыдущих разборах "Проверено" использовало в качестве аргумента, доказывающего сфабрикованность той или иной записи в соцсетях, отсутствие её заархивированных копий. Но в случае с предполагаемой публикацией Подоляка ситуация несколько иная: среди материалов, распространяемых в Telegram и на других ресурсах, есть скриншот, якобы сделанный на сайте Internet Archive. Постоянные пользователи этого сервиса сразу могут заметить на изображении некоторые нестыковки. Во-первых, в левом верхнем углу должно быть указано количество сохранённых копий страницы, а также даты первого и последнего архивирования, чего на распространяемой картинке нет. Судя по тому, что в правом верхнем углу показаны не синие, а серые стрелочки для переключения между разными версиями, у предполагаемого твита Подоляка должна быть лишь одна заархивированная копия, то есть в левом углу должна стоять такая надпись: "1 capture 21 Mar 2024". Во-вторых, на вирусном скриншоте показан интерфейс зашедшего в свой профиль пользователя X с юзернеймом @anwritlana69031 (к нему мы вернёмся позже), однако этого не может быть, поскольку Internet Archive автоматически сохраняет страницы в X в том виде, в котором их покажут не зарегистрированному в соцсети человеку. В-третьих, если верить вирусному скриншоту, архивировался конкретный твит Подоляка, но сохранённая копия выглядит так, как если бы архивировали профиль советника ОП.

Фото: screenshot / Provereno

Сравнение вирусного скриншота (сверху) с нашими, на которых в качестве примера показаны заархивированные страницы Илона Маска: его отдельный твит (в центре) и целый профиль (снизу)

На скриншоте показано, что была сделана копия твита с URL-адресом https://twitter.com/Podolyak_M/status/168044309427251868?s=20 (добавление ?s=20 указывает на то, что постом поделились). В действительности такая ссылка не сохранена в Internet Archive; тем не менее она даёт нам много дополнительной информации.

Каждый объект в X (а раньше в Twitter), будь то твит, личное сообщение, пользователь и т. п., имеет уникальный идентификатор. На ранних этапах развития платформы он представлял собой сравнительно маленькое число, но сегодняшние идентификаторы — это уникальные 64-битные целые числа без знака. Полный идентификатор состоит из отметки времени, специального рабочего номера и порядкового номера. Их генерирует внутренний сервис Snowflake. Имея эти данные, точную дату и время публикации любого твита можно вычислить путём ручного подбора или с помощью проекта TweetedAt. Оказалось, что твит с ID 168044309427251868 должен был быть опубликован ещё 10 февраля 2012 года.

Кроме того, есть метод, благодаря которому можно найти исходный твит, зная лишь его ID. Соцсеть X игнорирует имя пользователя в своих адресах, которые имеют такую форму: https://twitter.com/{Имя}/status/{ID}. При переходе по ссылке с добавленным идентификатором и несовпадающим или недействительным именем соцсеть автоматически перенаправит пользователя на URL-адрес с правильным юзернеймом. Чтобы не делать это вручную, можно воспользоваться специальным инструментом, который добавляет ID в следующий адрес: https://twitter.com/anyuser/status/. Так "Проверено" выяснило, что твита с идентификатором 168044309427251868, который указан на вирусных скриншотах, не существует (возможно, он или разместивший его в 2012 году аккаунт был ранее удалён).

Ещё одну неточность можно найти на втором распространяемом изображении. Согласно разобранному выше скриншоту, твит Подоляка был заархивирован 21 марта, а опубликован часом ранее. Поскольку мы не знаем точное время, когда якобы был сделан снимок экрана, можно предположить, что про польских фермеров политик написал не позднее глубокого вечера 20 марта. Но такая ситуация точно не могла произойти. Дело в том, что на втором скриншоте можно разглядеть дату предыдущего твита Подоляка — 19 марта. При этом в его профиле есть твит, который был опубликован днём 20 марта. Иными словами, если бы скриншот был подлинным, то именно эта дата была бы видна в нижней части изображения.

Фото: screenshot / Provereno

Сравнение вирусного скриншота (слева) и нашего (справа). Фото: соцсети / коллаж "Проверено"

Наиболее ранняя публикация с первым фальшивым скриншотом твита Подоляка среди тех, что отследило "Проверено", появилась 21 марта в 15:03 по московскому времени в Telegram-канале "Свежести" (36 000 просмотров). Самый ранний пост со вторым сфабрикованным снимком экрана мы нашли в канале "Медведь" (18 000 просмотров; 22 марта в 11:03). Оба этих канала неоднократно публиковали фейки, в основном дискредитирующие Украину, а нередко становились первоисточником их распространения.

Теперь вернёмся к профилю Mrs. Smith Jr. (@anwritlana69031), который засветили авторы подделки. Это так называемый бот, то есть аккаунт ненастоящего пользователя, который нужен для продвижения определённой повестки. Страница была создана в апреле 2023 года, и с тех пор её владелец, якобы живущий в США, не поставил ни одного лайка и опубликовал 74 твита. "Проверено" изучило эти твиты и выяснило, что все они написаны единообразно: бот оставлял реплай под постами популярных аккаунтов (среди них зарубежные политики и СМИ) с просьбой перейти по прикреплённой ссылке. Согласно оценке проекта "Блокировщик ботов", действия Mrs. Smith Jr. похожи на поведение ботов из ранней версии "Матрёшки" — новой антиукраинской дезинформационной кампании, направленной против западных медиа. Все 74 твита-комментария этого бота освещали лишь три темы:

с 31 мая 2023-го он разместил восемь просьб посмотреть видеоролик, в котором американцев призывали сотрудничать со Службой внешней разведки РФ;

с 7 июня 2023-го в аккаунте появились 57 просьб подписать петицию о прекращении поставок европейского летального оружия в Украину (к концу марта 2024 года это сделали всего 182 человека);

с 27 июля 2023-го под постами аккаунтов, связанных с Нигерией, бот девять раз писал, что украинцы хотят сделать нигерийцев рабами. При этом приводилась ссылка на нигерийский сайт по поиску работы, где некий Игорь Ткаченко разместил объявление о бесплатной групповой стажировке для африканцев на украинской плантации по производству марихуаны.

Таким образом, Михаил Подоляк не публиковал твит, в котором протестующие польские фермеры названы агентами Путина. Крупные прокремлёвские Telegram-каналы в очередной раз распространили антиукраинскую подделку, авторы которой из-за незнания специфики работы интернет-архива ещё и засветили страницу своего бота в соцсети X.

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