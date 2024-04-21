В Telegram-каналах распространилось заявление американского президента, якобы сделанное им во время мероприятия с участием японского премьер-министра. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, насколько достоверны эти публикации.

11 апреля в Telegram начал расходиться короткий ролик, в котором президент США Джо Байден, как утверждается, говорит: "Мы одинаковые — Япония и США. Нас может разделять расстояние, но поколение за поколением мы сражались вместе за общие надежды и общие ценности". В это время рядом стоит премьер-министр Японии Фумио Кисида. Судя по обстановке и одежде политиков, на видео запечатлён некий торжественный приём.

Многочисленные Telegram-каналы усмотрели в этом заявлении Байдена лицемерие или по крайней мере забывчивость американского лидера. "Джо Байден не смог произнести тост без шпаргалки и заявил, что во время Второй мировой войны США и Япония "боролись за общие ценности"", — написал канал "Правдивости" (177 000 просмотров на момент написания этого разбора). "Zлой пруф️" (180 000) прокомментировал видео так: "Дед Бидон разъяснил прищурившемуся любителю суши, что США и Япония на протяжении многих поколений сражались вместе за общие идеалы, а злой Путин зачем-то разбомбил Перл-Харбор, а потом ещё сбросил две ядерные бомбы на японские города". Авторы многих других каналов, например "Ньюсач / Двач" (206 000), "Соловьёв" (200 000), "Путин в Telegram" (185 000) и "Дядя Слава" (180 000), хоть и высказались более обтекаемо, но всё равно обвинили президента США в том, что он "забыл, на чьей стороне была Япония во Второй мировой войне". Процитировали заявление Байдена и в эфире телеканала "Россия 1". "И ведь не поспоришь: и в Перл-Харборе, и во время битвы за Иводзиму американцы с японцами без друг друга и правда же не могли бы обойтись", — подчеркнул автор сюжета.

8 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Вашингтон с недельным государственным визитом. По сообщениям СМИ, в повестке визита было обсуждение около 70 вопросов, в том числе укрепление оборонных связей США и Японии на фоне усиления Китая. 10 апреля в Белом доме состоялся торжественный ужин, организованный Байденом в честь визита Кисиды.

Именно на этом приёме было снято видео, фрагмент из которого разошёлся по Telegram-каналам. Полную запись тостов, которыми президент США и его гость открыли торжественное мероприятие, опубликовали телеканал C-SPAN и YouTube-канал журнала Forbes. Отрывками трансляции также делилось агентство Associated Press. Полный текст произнесённого Байденом тоста можно найти на официальном сайте Белого дома США.

Судя по этим источникам, сказанное президентом США в тот вечер отличалось от цитаты, которую ему приписали в русскоязычных медиа. Дословно Байден заявил: "Мы одинаковые — Япония и США. Возможно, нас разделяет расстояние, но из поколения в поколение нас объединяют одни и те же надежды, одни и те же ценности". В изложении Telegram-каналов слова "нас объединяют" превратились в "мы вместе сражались". Скорее всего, блогеры неверно расслышали сказанное и перепутали две английские фразы: "we are brought together" ("нас объединяет") и "we fought together" ("мы вместе сражались"). Показательно, что американские и англоязычные японские СМИ такой ошибки не допустили.

Размышлениями о сходстве США и Японии американский лидер подытожил личную историю, которую рассказал в начале тоста: "Через несколько дней после моей инаугурации, более трёх лет назад, я получил большой блестящий красно-синий конверт, обклеенный стикерами. Внутри были письма японских школьников, которые заикаются, как и я когда-то в детстве. Когда учительница рассказала своему классу, что в детстве я тоже страдал от заикания, дети засияли, заулыбались и сказали: "Мы одинаковые". Что ж, мы действительно одинаковые — Япония и США".

Премьер-министр Фумио Кисида и Юко Кисида с президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден перед государственным ужином. Источник: White House Facebook page

В своём выступлении Байден не заявлял, что США и Япония вместе сражались во Второй мировой войне. Наоборот, он несколько раз напомнил, что когда-то две страны были "заклятыми врагами" и что дружба между ними пришла на смену "разрушительной вражде, которая царила до этого". В ответном тосте японский премьер Кисида подтвердил, что страны прошли длинный путь, который привёл к "непоколебимой" дружбе.

США и Япония установили стабильные торговые и дипломатические отношения в середине XIX века, когда Страна восходящего солнца в ходе реставрации Мэйдзи отказалась от политики изоляции и стала открыта миру. В Первой мировой войне Вашингтон и Токио были союзниками и поддерживали Антанту. Отношения обострились в 1931 году из-за вторжения Японии в Маньчжурию, а спустя девять лет власти азиатской страны заключили военно-политический союз с гитлеровской Германией и Италией под руководством Муссолини. Во Второй мировой войне США и Япония были прямыми военными противниками и вели боевые действия друг против друга. В 1951 году Токио подписало Сан-Францисский мирный договор и приняло так называемую доктрину Ёсиды (по имени премьер-министра Японии в 1946–1954 годах), согласно которой Япония выступала союзницей США в холодной войне. В последующие десятилетия страны активно сотрудничали в разных сферах, а примирение символически закрепили на высшем уровне посредством государственных визитов. В 2016 году Барак Обама стал первым американским президентом, посетившим разрушенную ядерной бомбардировкой Хиросиму, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ побывал в американском порту Перл-Харбор, после нападения на который США вступили во Вторую мировую войну. "Визит лидеров двух стран демонстрирует силу примирения, которая превратила бывших противников в ближайших союзников", — написал тогда Белый дом.

Самая ранняя найденная "Проверено" публикация, в которой неверно процитированы и интерпретированы слова Байдена, появилась в Telegram-канале "Такер Карлсон на русском и другие" 11 апреля в 04:43 по московскому времени (14 000 просмотров). В подписи к ролику автор использовал ошибочный перевод "сражались вместе за общие надежды и общие ценности" и от себя добавил: "Особенно во Второй мировой войне…" Через три минуты канал "Ne.Сахар Live" (18 000 просмотров) разместил то же видео с комментарием: "Старина Джо вновь забыл выпить таблетки и опозорился — он не смог произнести тост без шпаргалки и забыл на чьей стороне сражалась Япония во Второй мировой войне". Ещё сильнее цитата искажена в появившейся через час публикации канала "Голос Мордора" (56 000): "Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны США и Япония "боролись за общие ценности"". Однако большинство каналов скопировали текст из поста, который появился в Telegram-канале "Вести" (34 000 просмотров) в 09:01. В нём говорилось: "Джо Байден не смог произнести тост без шпаргалки и заявил, что во время Второй мировой войны США и Япония "боролись за общие ценности"". Именно эта формулировка появилась, например, в публикациях каналов "Соловьёв" и "Путин в Telegram".

Таким образом, Байден не говорил о том, что США и Япония за что-либо вместе сражались. Он использовал фразу "we were brought together" ("нас объединяют"), а не "we fought together" ("мы вместе сражались"). Многие распространявшие видео Telegram-каналы не только привели неправильный перевод, но ещё и додумали цитату, утверждая, что Байден в тот момент говорил непосредственно про Вторую мировую войну.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram