Судя по этим источникам, сказанное президентом США в тот вечер отличалось от цитаты, которую ему приписали в русскоязычных медиа. Дословно Байден заявил: "Мы одинаковые — Япония и США. Возможно, нас разделяет расстояние, но из поколения в поколение нас объединяют одни и те же надежды, одни и те же ценности". В изложении Telegram-каналов слова "нас объединяют" превратились в "мы вместе сражались". Скорее всего, блогеры неверно расслышали сказанное и перепутали две английские фразы: "we are brought together" ("нас объединяет") и "we fought together" ("мы вместе сражались"). Показательно, что американские и англоязычные японские СМИ такой ошибки не допустили.