В ночь на 14 апреля на Ближнем Востоке произошло то, что долгое время считалось в регионе сценарием "судного дня" - Иран, который многие годы угрожал уничтожить Израиль, впервые нанес прямой удар ракетами и беспилотниками. К масштабным жертвам и разрушениям и немедленной эскалации конфликта это, однако, не привело.

В общей сложности по Израилю было запущено 170 беспилотников, 30 крылатых и 120 баллистических ракет. Это был ответ Тегерана на израильский удар по посольству Ирана в Дамаске, который прозошел 1 апреля. Тогда погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала.

Иранская атака продолжалась более пяти часов. В воскресенье командующий иранской армией Мухаммед Бегери заявил, что все цели атаки "были достигнуты": по его словам, целью ударов былиа "разведывательный центр" и авиабаза, с которой 1 апреля взлетали израильские истребители F-35. "Оба этих центра были практически уничтожены", - сказал Багери.

В Тегеране "успешный удар" праздновали толпы демонстрантов. Иранское государственное телевидение показало кадры, на которых Израиль охвачен пламенем. Видео сильного пожара за шоссе показывали несколько раз во время прямых телерепортажей.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Иранское ТВ утверждало, что иранские беспилотники и ракеты успешно преодолели противовоздушную оборону Израиля и уничтожили цели. Эти кадры также были опубликованы несколькими другими иранскими СМИ.

A video broadcast by Iran's state TV tonight claiming to show the impact of Iran's retaliatory attack on Israel “minutes ago” is old. In fact, it shows fire in Texas and was published in March. pic.twitter.com/EOFDCFlrtd — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) April 14, 2024

Однако британская компания Би-би-си выяснила, что кадры обстрела, показанные по иранскому телевидению, были сделаны не в Израиле. На самом деле на видео двухмесячной давности запечатлен лесной пожар в районе чилийского города Винья-дель-Мар. Видео, на котором можно услышать голос говорящей по-испански женщины, было размещено в TikTok в феврале.

Correction: the video started showing up on social media earlier in February showing fire in Chile. https://t.co/uTeaNpaAmK — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) April 14, 2024

Противовоздушную оборону пробить не удалось

В иранских СМИ этот удар называли успехом, но со стороны он выглядел скорее как провал. Израильская армия заявила, что перехватила 99% выпущенных ракет и беспилотников. Жертв не было, ранения получила семилетняя девочка, а авиабазе в пустыне Негев был нанесен незначительный ущерб.

То, что иранский удар не был успешным, признает и американский аналитический центр Institute For The Study Of War (ISW). Эксперты отмечают, что Израилю не удалось поразить лишь несколько баллистических ракет из 320 воздушных целей. В этом ему помогли США и другие партнеры. Большинство ракет и беспилотников были сбиты еще до того, как попали в воздушное пространство Израиля.

ISW поясняет, что Иран использовал ту же тактику комбинированного удара, что и Россия в Украине. Но по ряду факторов она оказалась гораздо менее успешной, чем у союзника Тегерана - Москвы.

Во-первых, иранским беспилотникам и ракетам пришлось преодолеть более 1 000 километров через Ирак, Сирию и Иорданию. Это дало Израилю и его союзникам несколько часов, чтобы идентифицировать, отследить и сбить цели. Россияне запускают беспилотники и ракеты с оккупированных украинских территорий или из России, что дает украинским ПВО гораздо меньше времени на реакцию и действия.

Во-вторых, Израиль обладает очень мощной системой ПВО. Возможности Украины ограничены, кроме того их приходится распределять по длинной линии фронта. Территория Украины намного больше территории Израиля, что делает практически невозможным создание плотного защитного купола. Украина также не имеет возможности осуществлять воздушное нападение на цели, как это делают Израиль и его союзники, отмечает ISW.

Материалы по проверке фактов финансируются Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation. The sole responsibility for any content supported by the European Media and Information Fund lies with the author(s) and it may not necessarily reflect the positions of the EMIF and the Fund Partners, the Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!