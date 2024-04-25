Гранульное отопление запретят, дрова и брикеты тоже, даже в сельской местности, даже из деревьев, выросших на собственной земле — такие тревожные посты появились в соцсети Х в среду после того, как комиссия Сейма по народному хозяйству рассмотрела и поддержала ко второму чтению поправки к Закону об энергетике. Как заверили в Министерстве климата и энергетики, запрещать отопление гранулами в Латвии никто не собирается.

Обеспокоенность у тех, что читал документы, вызвало предложение установить в законе "обязанность использовать эффективный источник возобновляемых энергоресурсов или безэмиссионные технологии теплоснабжения (технологии, не генерирующие выбросов парниковых газов или выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, например, тепловой насос, солнечные коллекторы), применяя это требование к новым одноквартирным домам или к процессу реновации таких домов, если обновляется в том числе система теплоснабжения такого дома".

Фото: DELFI

Депутаты поддержали эту поправку на заседании комиссии и выдвинули ее на второе чтение в Сейме 25 апреля.

Как заявили в министерстве, поправки к Закону об энергетике нужны для перенятия в Латвии директивы Европейского союза, чтобы способствовать надежности поставок энергоресурсов и производству тепловой энергии из эффективных и доступных по цене источников.

"Домохозяйства смогут продолжать использовать гранулы, брикеты и дрова (топливо из биомассы) для отопления своих домов. Подготовленные министерством предложения дают выбор: использовать для отопления новостройки или реновированного дома биомассу (гранулы, брикеты, дрова) или безэмиссионные технологии – солнечные коллекторы и панели, тепловые насосы. Суть поправок заключается в содействии использованию более чистого и дружественного для окружающей среды топлива, например, замены угля, что позволит улучшить качество воздуха в городах и снизить затраты людей в долгосрочной перспективе", — рассказал министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

В министерстве подчеркнули – "Зеленый курс" дает возможность использовать эффективные, экологически чистые системы отопления, использование которых не только позволяет нам жить в чистой и ухоженной среде, но и экономить. На данный момент в Латвии при поддержке государства установлено более 11 000 различных экологичных технологий – котлы на биомассе, подходящие для гранул, тепловые насосы, солнечные коллекторы с накопительными баками.

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