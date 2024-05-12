Foto: social media

Российские СМИ и прокремлевские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 8 мая неизвестные взломали подсветку одной из главных берлинских достопримечательностей и вывели на сооружение проекцию Знамени Победы. Delfi разобрался, правдива ли эта новость.

"В Берлине этой ночью неизвестный взломал проекцию на Бранденбургских воротах и напомнил немцам о победе Советской Армии над фашистами в ходе Великой Отечественной Войны, которую они так тщательно пытаются забыть. [...] То ли еще будет. Мы за дедов до конца", — написала в своем Telegram-канале утром 8 мая глава российской организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Ее пост, сопровождавший якобы снятым в немецкой столице видео, набрал более 258 тысяч просмотров.

О состоявшейся в центре Берлина акции также рассказали некоторые российские СМИ (например, "Аргументы и факты", "Царьград" и "360") и крупные Telegram-каналы, в числе которых "Прямой эфир" (736 000 просмотров), "Поздняков 3.0" (334 000) и "КБ" (257 000). Написала об инциденте и белорусская NEXTA, отметив, впрочем, что "не может подтвердить подлинность данного видео". Всего же были опубликованы три ролика и три фотографии, якобы доказывающих проведение акции со взломом проектора у Бранденбургских ворот.

Foto: social media

Ежегодно 8 и 9 мая в немецкой столице проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Из-за вторжения в Украину местная полиция уже не впервые запретила (с некоторыми исключениями) демонстрировать на территории мемориалов, куда в эти дни приходят люди, российские флаги, георгиевские ленточки и символы, прославляющие российскую агрессию.

Бранденбургские ворота действительно время от времени подсвечивают в цвета национальных флагов, обычно по печальным поводам. Подобное происходило после терактов в Париже, Лондоне, Иерусалиме, Стамбуле или Брюсселе, а также в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все эти случаи широко освещала пресса и рядовые интернет-пользователи в соцсетях.

Однако об акции, в ходе которой на достопримечательность якобы спроецировали Знамя Победы, местные СМИ ничего не написали. Пользователи соцсетей публиковали только те фото и видео, которые ранее появились в прокремлевских изданиях и Telegram-каналах. Это как минимум подозрительно, ведь Бранденбургские ворота находятся в самом центре Берлина, их регулярно посещают и горожане, и туристы.

Свидетельства фальсификации есть и на самих вирусных снимках и роликах. Во-первых, на одной и той же колонне на разных фотографиях проецируемые буквы расположены по-разному, хотя на видео нет никаких признаков колебания проектора.

Foto: screenshot
Foto: screenshot

Во-вторых, нереалистичной выглядит проекция на своде Бранденбургских ворот. Получить столь яркое и четкое изображение на параллельной земле поверхности при использовании проектора, установленного на расстоянии в несколько десятков метров от достопримечательности, очень трудно. Фрагменты вирусных фото и видео можно сравнить с теми, которые были сняты при подсвечивании сооружения ранее.

Foto: screenshot

В-третьих, в одном из роликов на заднем плане видны полицейские машины с красно-синими мигалками, хотя на автомобилях берлинской полиции установлены, как правило, только синие.

Наконец, в-четвертых, в ночь на 8 мая задний план ролика вообще не мог так выглядеть. Территорию за Бранденбургскими воротами еще 6 мая перекрыли почти на три месяца, сейчас она огорожена и заставлена строительными материалами. Рабочие возводят там фанзону к чемпионату Европы по футболу, который в этом году пройдёт в Германии.

Foto: screenshot earthtv.com
Foto: screenshot evangelisch.de

Судя по всему, изображение Знамени Победы, якобы спроектированное на Бранденбургские ворота, было добавлено на отснятые заранее видео и фото с помощью программ для редактирования.

Фактчекинговый проект "Проверено" обратился за комментарием в полицию Берлина, которая, как утверждается в проверяемых публикациях, начала проверку по факту инцидента. "На основе всех данных, имеющихся у берлинской полиции, [можно сказать, что] циркулирующие в социальных сетях видео и фотографии предполагаемой проекции на Бранденбургские ворота — оптическая/графическая подделка", — сообщили изданию в ведомстве. Аналогичный комментарий получили и журналисты Berliner Zeitung.

Более того, фейковый характер фото и видео признали даже некоторые российские пропагандистские ресурсы. Например, связанное с RT и расположенное в Берлине видеоагентство Ruptly опубликовало в Telegram пост, в котором говорится: "Слишком хорошо, чтобы быть правдой: в сети расходится видео, на котором Знамя Победы появилось на Бранденбургских воротах. Но мы точно знаем, что это видео — фейк. К большому нашему сожалению".

Как отмечает "Проверено", годом ранее в прокремлевских Telegram-каналах расходился аналогичный фейк — о Знамени Победы, якобы повешенном над зданием Рейхстага. В 2024-м за неделю до появления истории про Бранденбургские ворота тот ролик обрёл новую волну популярности — интернет-пользователи стали утверждать, что на самом деле он снят этой весной.

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