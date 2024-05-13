После состоявшегося в субботу финала главного европейского вокального конкурса в соцсетях стал распространяться снимок, на котором якобы запечатлены участники мероприятия. Delfi проверил достоверность таких публикаций.

11 мая в шведском Мальмё состоялся финал конкурса "Евровидение". На следующий день в Telegram стало распространяться фото: пятеро мужчин стоят на фоне пресс-вола с логотипом "Евровидения", при этом двое из них одеты только в юбки, ещё по одному — в блестящие трусы, пышное платье и короткие шорты. Все герои снимка обуты в туфли на каблуках, на их телах — множество татуировок, а на лицах — яркий макияж. "Интересно, а по каким таким причинам у нас больше не транслируют "Евровидение"? Почему туда больше никого не посылают от России? У нас что, закончились дегенераты?" — прокомментировал снимок блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков (197 000 просмотров на момент написания этого разбора).

Российский "военкор" Юрий Котенок опубликовал эту фотографию вместе со скриншотами из трансляции "Евровидения" и увязал эти кадры с российским вторжением в Украину (115 000 просмотров; орфография и пунктуация автора сохранены): "Боевые действия на территории бывшей Украины воспринимаются иными как некая абстракция, оторванная от их "реальной" жизни. Эти люди глубоко ошибаются, и оттого будут неминуемо страдать. Война коснется каждого, рано или поздно. Дьявол в нашем мире наглеет с каждым днём по грехам нашим. [...] Мы — русские, с нами — Бог! А на той стороне — беснование и вырождение. У них бесы пляшут на потеху сатане, а мы сражаемся. Мы правы ещё и поэтому. И тут не будет компромиссов, сколько ни дари бесноватым айфоны... Эти мерзкие хари обстреливают Белгород. Была б их воля, били бы и по Москве".

Фото: screenshot

"Евровидение" — даже после отстранения РФ от конкурса в 2022 году из-за начала полномасштабной войны в Украине — традиционно вызывает остро негативную реакцию у российских официальных лиц и провластных спикеров. ""Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно", — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (734 000 просмотров).

К посту спикера российского внешнеполитического ведомства прикреплено видео с нарезкой из выступлений некоторых участников конкурса, сопровождающееся музыкой к сцене бала сатаны из сериала "Мастер и Маргарита". Среди конкурсантов, вызвавших возмущение Захаровой, — обыгравшая в своем номере обряд изгнания дьявола представительница Ирландии Bambie Thug (6-е место), выступавший бо́льшую часть номера без штанов (а точнее, шортов) участник дуэта Windows95man из Финляндии (19-е место), украинская рэп-исполнительница alyona alyona (они в паре с Jerry Heil стали третьими, в ролике Захаровой исполнительницы названы представительницами киевского режима), певший в окружении полуголой подтанцовки британец Олли Александер (18-е место), одетые в корсеты и сапоги на высоком каблуке танцоры в номере испанской группы Nebulossa (22-е место). Досталось и победителю "Евровидения" Немо из Швейцарии — они (певец идентифицирует себя как небинарную персону и просит использовать в отношении себя именно это местоимение) вышли на сцену в юбке.

На распространившемся в этом контексте фото, однако, есть несколько деталей, заставляющих усомниться в его подлинности. Так, на пресс-воле за спиной изображенных людей буква V на логотипе "Евровидения" выполнена в виде белого сердца, однако в реальности его традиционно окрашивают в цвета страны, принимающей конкурс. Соответственно, если бы фотография была сделана в 2024 году, то на этом месте был бы флаг Швеции в форме сердца. Вызывает вопросы и сам пресс-вол. В правом нижнем углу видны два логотипа, в которых использован набор непонятных символов, а не буквы латинского алфавита.

Фото: social media

Более того, строение рук людей, якобы посетивших "Евровидение" в Мальмё, неестественно. Так, правая рука второго человека слева длиннее, чем могла бы быть в реальности. При этом он кладет на плечо человека по центру сразу две кисти, на одной из которых нет большого пальца. У руки, лежащей на талии второго человека справа, пальцы и вовсе как будто срослись. Такие визуальные ошибки — характерная черта изображений, созданных с помощью нейросетей.

Фото: social media

Как выяснили фактчекеры из грузинского проекта "Детектор мифов", впервые картинка с подписью "Победители "Евровидения-2025"" была опубликована вечером 11 мая пользователем @RadioGenoa в соцсети X. Твит, носивший, по всей видимости, сатирический характер, набрал более 1,4 млн просмотров. В своих постах @RadioGenoa поддерживает антимигрантские, расистские и исламофобские нарративы, некоторые его твиты направлены против трансперсон.

Фото: screenshot

Таким образом, вирусное фото было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, а не снято во время "Евровидения". Использование этого изображения без соответствующего дисклеймера в публикациях, вышедших на следующий день после завершения конкурса, и тем более в одних постах со скриншотами из официальной трансляции мероприятия вводит читателей в заблуждение.

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