В середине мая в соцсетях распространился ролик, автор которого, как утверждается заснял Фредерика X на балконе одного из особняков в центре Копенгагена — монарх якобы поддержал шедших в то время по улице пропалестинских демонстрантов. Delfi разобрался, кто изображен на видео на самом деле.

11 мая этот ролик появился в Telegram-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева. "Король Дании Фредерик X с палестинским флагом приветствует демонстрацию солидарности с сектором Газа и Палестиной, проходящую в Копенгагене", — гласила подпись. Видео также публиковала российская газета "Известия" и русскоязычная версия турецкой газеты Yeni Şafak, оно широко разошлось и по соцсетям с подписями на разных языках.

В интернете доступны многочисленные портреты Фредерика X, занявшего датский престол в январе после отречения его матери Маргрете II. При сравнении этих фотографий со стопкадрами вирусного ролика видно, что монарх совсем не похож на мужчину, размахивающего палестинским флагом. В частности, король обычно носит бороду, а герой ролика гладко выбрит.

Как выяснил журналист BBC Шаян Сардаризаде, на самом деле видео было снято вовсе не в Копенгагене, как утверждается во многих вирусных публикациях, а в шведском городе Мальмё. Это можно понять по фасаду запечатлённого на записи здания с балконом (оно расположено по адресу Slottsgatan, 30), а также по близлежащим строениям. На соседнем доме по-шведски написано "Средняя школа для девочек в Мальмё" — это учебное заведение функционировало в здании до середины XX века.

Foto: screenshots / Provereno

9 мая жители Мальмё протестовали против участия Израиля в "Евровидении", которое проходило в том же городе. Демонстранты с палестинскими флагами прошли маршем по улицам Мальмё; по оценкам полиции, в акции приняли участие около 10 тысяч человек.

Мужчину, который с балкона приветствовал участников шествия и размахивал флагом Палестины, запечатлели сами участники акции — один из таких постов обнаружили фактчекеры из проекта "Проверено". Журналисты телеканала France 24 нашли снимок того же человека на том же балконе в фотоотчёте на сайте турецкого телеканала TRT Haber о прошедшей в Мальмё демонстрации.

From today’s demonstration in Malmö against Israel’s participation in Eurovision. At least 10 000 and possibly up to 15 000 people marching against genocide! #BoycottEurovision 🇵🇸 pic.twitter.com/lx5UBWEYdz — lizzie 🇵🇸 (@elizabeth_w96) May 9, 2024

Фредерик X недавно действительно посещал Швецию по приглашению короля Карла XVI Густава, но визит состоялся 6-7 мая, а его программа была ограничена Стокгольмом. Канцелярия датской королевской семьи в комментарии фактчекерам из испанского проекта Newtral подтвердила, что на видео запечатлён не датский монарх.

Таким образом, вопреки вирусным публикациям, король Дании не приветствовал участников демонстрации солидарности с Палестиной и не размахивал палестинским флагом. Вирусный ролик с человеком, которого многие интернет-пользователи приняли за Фредерика X, был снят в шведском городе Мальмё.

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!