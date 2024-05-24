Теракт, произошедший 22 марта этого года в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", стал для России средством информационных манипуляций и обмана для продвижения своей политической и информационной повестки. Сразу после теракта российские чиновники и правоохранители выступили с заявлениями о вине Украины в теракте, а последующее расследование якобы обнаружило "четкие признаки" причастности США. Кроме того, как это обычно и бывает, информационные манипуляции, которые являются одним из излюбленных инструментов России, были приписаны коллективному Западу, Эти действия послужили для поддержания характерных для России месседжей о коллективном Западе как внешнем враге, цель которого — уничтожить Россию.

Виновен, даже если не доказано

Уже в первые часы после теракта в кремлевском нарративе главным его виновником была объявлена Украина и отдельно подчеркнута причастность Владимира Зеленского и его администрации. Это преподносилось как почти самоочевидный факт без необходимости проверок или доказательств.

Российский нарратив об Украине как заказчике теракта выборочно подкреплялся подборкой "доказательств". Утверждалось, что в украинских спецслужбах якобы созданы исламистские подразделения, транслировались видеозаписи с признаниями задержанных, которые вроде бы подтвердили украинский заказ – все это вместе с найденными в их телефонах изображениями украинского флага послужило подтверждением прежних тезисов.

Такое сочетание дезинформации и доказательств, полученных российской стороной, создало благоприятные условия для того, чтобы позже выступить с официальными заявлениями, объявив Украину террористическим государством, ответственным не только за "Крокус", но и за другие теракты на территории России

Одна из целей всех этих утверждений и доказательств - развитие и поддержание идеи об Украине как угрозе для России. В апрельском заявлении Минобороны РФ говорится, что со дня теракта заявления в армию подали 16 тысяч добровольцев, что обусловлено желанием защитить Россию от Украины и отомстить за "Крокус". Поэтому обвинение украинского "режима" в теракте нацелено на внутреннюю мобилизацию общества в борьбе с Украиной как врагом России и террористическим государством, а также отражает критику со стороны той части общества, у которой может возникнуть соблазн обвинить в произошедшем российские службы безопасности.

Заговор против России

С растущей интенсивностью распространялся и поддерживался нарратив о причастности США (и Великобритании) к нападению террористов. Эту информационную "реальность" пытаются обосновать, рассказывая о том, что украинские спецслужбы подчинены Америке, а также о коллективной деятельности Запада за происходящее в Украине, которая за последние десять лет превратилась в "очаг терроризма". Контроль США над Киевом преподносится как общеизвестный факт, так же как и то, что США являются создателем террористических организаций, например, ИГИЛ-К. Таким образом, подтверждается необходимая связь двух "заговорщиков" - США и Украины. Информационное пространство загрязняется и другими "откровениями", якобы доказывающими, что ИГИЛ-К не несет основной ответственности за произошедшее. Например, упоминается факт, что террористы не взорвали себя и были с открытыми лицами.

В апреле российские ответственные органы выступили с официальными обвинениями в финансировании теракта против украинской энергетической компании Burisma Holdings, ранее связанной с сыном президента США Джо Байдена. Таким образом, в информационной кампании Кремля выстроилась определенная цепочка "закономерностей" относительно теракта, осуществленного якобы совместно США и Украиной. Официально МИД РФ отвергает участие США в расследовании, тем самым передавая все полномочия по выработке "правильных выводов" в руки Кремля и подведомственным ему учреждений.

Выводы России, с которыми выступили ответственные представители в ходе расследования, прямым образом направлены на деморализацию США и поддержание имиджа врага, угрозы и основного противника в российском обществе. Принять общепризнанную версию ИГИЛ-К как единственного ответственного за теракт России несподручно, поскольку широкой общественности известно, как игнорировались или, по крайней мере, не воспринимались достаточно серьезно предупреждения США об угрозе терроризма. Свалить все на сговор Запада и Украины легче, потому что это служит оправданием тому, почему внутренние структуры России не смогли предотвратить нападение террористов. Кроме того, это продолжает подпитывать российскую теорию о заговоре США и их союзников с целью развалить Россию изнутри. Этому угрожающему взаимодействию с Западом противопоставляется партнерство с Китаем, который объявлен ключевым союзником России в борьбе с терроризмом, и под этим идеологическим прикрытием Китай может продолжать поддерживать военные действия России в Украине, а также реализовывать свои экономические интересы в России. Это помогает развеять внутрипролические опасения о тесном сотрудничестве России с Китаем и формирует еще одну точку соприкосновения на внешнеполитическом "фасаде".

Мерило человечности западного общества

Столь же важна и эмоциональная часть информационных манипуляций, хотя она и реплицируется отдельно от официальной риторики. В попытке показать бесчеловечность западного общества по контрасту с выраженной поддержкой и сочувствием жертвам в публичном пространстве распространялись несколько нарративов.

Один из них – манипуляция западными СМИ, то есть утверждения о том, что проявлять сочувствие жертвам теракта или отражать его "истинные обстоятельства" на Западе запрещено, вместо чего закрепляется нарратив о вине ИГИЛ-К, а данные российского расследования о причастности к инциденту "украинских исламистов" или западных спецслужб игнорируются, при этом есть попытки дискредитировать российское расследование и способствовать распространению теорий заговора о предполагаемой причастности российских спецслужб.

Отдельные упреки направлены и в адрес стран Балтии, в том числе Латвии, подчеркивая безразличие стран Балтии и их официальных представителей по контрасту с сочувствием "остального мира". Было отмечено, что в Латвии якобы запрещено выражать соболезнования погибшим в результате теракта, что в свою очередь подтверждает, что Латвия знает, кто организовал теракт, и поддерживает эту сторону. Что же касается Запада, то он изменил свое отношение и стал гораздо активнее выражать соболезнования, потому что не хочет "остаться за бортом" после того, как остальной мир проявил солидарность с Россией в связи с ее потерями.

Манипуляции ведутся и с тем фактом, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ-К – формируется мнение, что США и их союзники перекладывают вину на исламских террористов, тем самым пытаясь помешать расследованию в Российской Федерации. Кроме того, возродился нарратив о том, что террористические организации, включая ИГИЛ-К, созданы и финансируются США, и их настраивают против России и ее союзников в Центральной Азии. Такие информационные манипуляции предпринимаются, чтобы оправдать неспособность России предотвратить атаку террористов, несмотря на на своевременные предупреждения извне. В то же время это расчеловечивает западное общество в целом, демонстрируя степень враждебности, которая якобы существует по отношению к России.

Одной из тактик Кремля по распространению дезинформации является подавление информации, когда информационное пространство наводняется различными взаимопротиворечивыми или фактологически неадекватными версиями произошедшего, тем самым правда "закапывается", и реализуется несколько информационных целей одновременно. Например, хотя Путин подтвердил, что теракт совершила ИГИЛ-К, это не помешало созданию нескольких информационных потоков, где настоящими виновниками названы США и союзники или Украина. Объединяющая цель информации, распространяемой после теракта в публичном пространстве, заключается в том, чтобы подчеркнуть стремление Запада разрушить Россию и ее единство, мотивировать россиян к мобилизации для войны в Украине и еще раз подчеркнуть человечность России в сравнении с безразличием западного общества, которое является частью создаваемого Кремлем образа внешнего врага.

* Материалы по проверке фактов финансируются Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

Первый канал. ФСБ опубликовал видео допроса подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл". Pieejams: https://www.1tv.ru/news/2024-04-07/474354-fsb_opublikovala_video_doprosa_podozrevaemyh_v_terakte_v_krokus_siti_hole

ТАСС. Лавров заявил что Украина стала откровенно террористическим государством. Pieejams: https://tass.ru/politika/20442999

TACC. Лавров: причастность Украины к множеству терактов в РФ ни у кого не вызывает сомнений. Pieejams: https://tass.ru/politika/20443051

TACC. С начала 2024 года свыше 4,5 тыс. жителей Подмосковья заключили контракты с МО РФ. Pieejams: https://tass.ru/armiya-i-opk/20441539

TACC. Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в "Крокусе" и украинских националистов. Pieejams: https://tass.ru/proisshestviya/20559667

Baltnews. Теракт в "Крокусе": западным СМИ запретили показывать сочувствие к русскому народу. Pieejams: https://baltnews.com/Russia_West/20240408/1026264770/Terakt-v-Krokuse-zapadnym-SMI-zapretili-pokazyvat-sochuvstvie-k-russkomu-narodu.html

Baltnews. Теракт в "Крокус Сити Холле". Латвия не разделила скорбь российского народа. Pieejams: https://baltnews.com/Russkie-Pribaltiki/20240325/1026257493/Terakt-v-Krokus-Siti-Kholle-Latviya-ne-razdelila-skorb-rossiyskogo-naroda.html

Baltnews. Жителей Латвии тошнит от Киевской повестки. Pieejams: https://baltnews.com/Russkie-Pribaltiki/20240325/1026257331/Zhiteley-Latvii-toshnit-ot-kievskoy-povestki-.html

Baltnews. Maрия Захарова: люди со всей планеты следили за трагедией и сопереживали. Pieejams: https://baltnews.com/Russia_West/20240327/1026259019/Mariya-Zakharova-lyudi-so-vsey-planety-sledili-za-tragediey-i-soperezhivali.html

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