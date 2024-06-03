Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

На минувшей неделе ряд анонимных аккаунтов в социальной сети X поделились видеороликом, в котором якобы можно услышать новую песню российской музыкальной группы Little Big. В ней высмеивается президент США Джо Байден. Хотя в клипе можно увидеть лицо лидера группы Ильи Прусикина, этот ролик — фейк.

Foto: Publicitātes foto

Как пояснил порталу Delfi руководитель Департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихардс Бамбалс, в ходе мониторинга и анализа информационного пространства упомянутая бот-кампания была выявлена и в Латвии. В то же время, согласно общедоступной информации, публикация с фейковым клипом Little Big распространяется на нескольких языках в нескольких регионах.

"То, что анонимные аккаунты с признаками ботов распространяют и делятся контентом в социальных сетях, не новшество. Это фиксировалось и ранее, включая один из самых серьезных эпизодов, который произошел в феврале этого года, когда боты распространяли призыв "не смешивать спорт с политикой" после того, как некоторые латвийские хоккеисты приняли участие в спортивном мероприятии в России. Кампания попала в поле зрения экспертов 21-22 мая, хотя видео уже было опубликовано на платформе Twitter/X (зафиксированы публикации с не менее 500 тысячами просмотров) как минимум двумя неделями ранее (самая ранняя публикация была датирована 9 мая), оно доступно и на других платформах, например, Youtube", — пояснил Бамбалс.

Однако он подчеркнул, что в Латвии эта кампания не получила широкого распространения и не была замечена. Бамбалс напомнил, что X — далеко не одна из самых популярных платформ среди латвийцев, ей пользуется сравнительно небольшая часть жителей, что подтверждают и проведенные Госканцелярией исследования аудитории. Возможно, Латвия — далеко не основная целевая аудитория, и латышский язык мог быть выбран случайно из множества языков, на которых была замечена активность ботов.

Кроме того, эксперт отметил, что возможными целями кампании могут быть дискредитация действующего президента США и его администрации за полгода до президентских выборов, а также распространение антиамериканских настроений на более широкую аудиторию. Распространенный кремлевский метод "хахаганды" использовался в попытке достичь в информационном пространстве выгодных Кремлю политических целей с помощью плохого юмора и высмеивания. Новшеством, в отличие от предыдущей активности ботов, наблюдавшейся в Латвии, является использование российских знаменитостей и искусственного интеллекта для создания и распространения видео. Этот случай также демонстрирует, что возможности широкого распространения все более правдоподобного контента в социальных сетях становятся доступнее.

"Думаю, что это еще один эпизод, который заставит Европейскую комиссию повторно обратить внимание на деятельность X на европейском рынке, учитывая, что эта платформа в качестве предлога использует свободу слова, чтобы допустить почти бесконтрольную публикацию и распространение контента", — отметил Бамбалс.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit