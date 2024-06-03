На минувшей неделе ряд анонимных аккаунтов в социальной сети X поделились видеороликом, в котором якобы можно услышать новую песню российской музыкальной группы Little Big. В ней высмеивается президент США Джо Байден. Хотя в клипе можно увидеть лицо лидера группы Ильи Прусикина, этот ролик — фейк.

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Как пояснил порталу Delfi руководитель Департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихардс Бамбалс, в ходе мониторинга и анализа информационного пространства упомянутая бот-кампания была выявлена и в Латвии. В то же время, согласно общедоступной информации, публикация с фейковым клипом Little Big распространяется на нескольких языках в нескольких регионах.

"То, что анонимные аккаунты с признаками ботов распространяют и делятся контентом в социальных сетях, не новшество. Это фиксировалось и ранее, включая один из самых серьезных эпизодов, который произошел в феврале этого года, когда боты распространяли призыв "не смешивать спорт с политикой" после того, как некоторые латвийские хоккеисты приняли участие в спортивном мероприятии в России. Кампания попала в поле зрения экспертов 21-22 мая, хотя видео уже было опубликовано на платформе Twitter/X (зафиксированы публикации с не менее 500 тысячами просмотров) как минимум двумя неделями ранее (самая ранняя публикация была датирована 9 мая), оно доступно и на других платформах, например, Youtube", — пояснил Бамбалс.

Однако он подчеркнул, что в Латвии эта кампания не получила широкого распространения и не была замечена. Бамбалс напомнил, что X — далеко не одна из самых популярных платформ среди латвийцев, ей пользуется сравнительно небольшая часть жителей, что подтверждают и проведенные Госканцелярией исследования аудитории. Возможно, Латвия — далеко не основная целевая аудитория, и латышский язык мог быть выбран случайно из множества языков, на которых была замечена активность ботов.

Кроме того, эксперт отметил, что возможными целями кампании могут быть дискредитация действующего президента США и его администрации за полгода до президентских выборов, а также распространение антиамериканских настроений на более широкую аудиторию. Распространенный кремлевский метод "хахаганды" использовался в попытке достичь в информационном пространстве выгодных Кремлю политических целей с помощью плохого юмора и высмеивания. Новшеством, в отличие от предыдущей активности ботов, наблюдавшейся в Латвии, является использование российских знаменитостей и искусственного интеллекта для создания и распространения видео. Этот случай также демонстрирует, что возможности широкого распространения все более правдоподобного контента в социальных сетях становятся доступнее.

"Думаю, что это еще один эпизод, который заставит Европейскую комиссию повторно обратить внимание на деятельность X на европейском рынке, учитывая, что эта платформа в качестве предлога использует свободу слова, чтобы допустить почти бесконтрольную публикацию и распространение контента", — отметил Бамбалс.

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