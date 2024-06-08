В начале июня 2024 года по Сети разошлась информация о том, что связанная с украинским президентом компания приобрела игорное заведение на берегу Средиземного моря. Фактчекеры из "Проверено.Медиа" выяснили, правдива ли эта новость.

СМИ и Telegram-каналы утверждают, что принадлежащая семье Владимира Зеленского компания Film Heritage, Inc. в начале мая приобрела отель Vuni Palace в частично признанной Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Расположенное в этой гостинице казино в публикациях названо одним из крупнейших в Европе, а стоимость покупки оценивается в 150 млн фунтов. Новостные заметки сопровождаются фотографиями отеля, видео с логотипом турецкой телекомпании OdaTV и ссылкой на соответствующую публикацию на ее сайте.

В последние месяцы в Сети время от времени распространяется информация о покупке Зеленским или его родственниками элитной недвижимости в разных частях света. "Проверено" уже разбирало подобные сообщения о сделках с особняками в США и Великобритании, виллой в Египте и поместьем Геббельса в Германии. Все эти новости оказались фейками.

Во многих публикациях о кипрском казино в качестве первоисточника указано турецкое медиа OdaTV. Это независимое СМИ существует с 2007 года, власти страны неоднократно преследовали его журналистов за их профессиональную деятельность. Заметка о сделке с участием близкой к Зеленскому компании была размещена на сайте OdaTV 1 июня. На момент написания этого разбора публикация удалена, но сохранилась в архиве. К заметке прикреплен тот же полутораминутный ролик, что и к вирусным постам, в самом тексте пересказано содержание видео.

В ролике в качестве единственного доказательства показан интерфейс, как утверждается, "официального сайта отеля-казино Vuni Palace". В нижней части сайта якобы указан владелец гостиничного комплекса — компания Film Heritage Inc.

Фото: screenshot

Это зарегистрированное в Белизе юрлицо действительно упоминалось в вышедшем в 2021 году расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опиравшемся на утечку документов, которая известна как "Архив Пандоры". По данным расследователей, Film Heritage Inc. принадлежала непосредственно Зеленскому до 2019 года, но в преддверии президентских выборов в Украине он передал свою долю жене Елене. На момент проведения расследования белизская фирма входила в сеть связанных с семьей политика офшорных компаний, которая действовала в том числе и на Кипре.

Адрес сайта отеля и казино в ролике не назван, однако на скриншоте в контактном адресе электронной почты упомянут домен casinohotelvunipalacehotel.com. Сайта с таким адресом не существует, а показанный на видео интерфейс можно найти на сайте casinohotelvunipalace.com. Забронировать через него номер в этом отеле невозможно. По данным сервиса Who.is, сайт был зарегистрирован 29 мая 2024 года, то есть за три дня до того, как OdaTV опубликовал впоследствии удаленное расследование. Примечательно, что у сайта нет версии на турецком языке — основном на Северном Кипре.

Судя по доступным в Сети данным, официальный сайт отеля Vuni Palace — vunipalacehotel.com. В сервисе Web Archive главная страница гостиничного комплекса фигурирует с 2006 года, когда заведение встретило первых гостей. Система бронирования на сайте работает бесперебойно (хотя большинство номеров и занято на много месяцев вперед). И самое главное — на этом ресурсе нет никакого упоминания компании Film Heritage. Все это говорит о том, что "альтернативный" сайт был создан с единственной целью — подкрепить информацию, которая вскоре была распространена через СМИ.

4 июня появились и официальные опровержения. Представитель отеля Vuni Palace в разговоре с газетой Cyprus Mail заявил, что гостиницей по-прежнему владеет компания Oscar Group, основанная турком-киприотом Эрдемом Оскаром. В самой компании подчеркнули, что не намерены продавать отель, а Film Heritage не входит в число его собственников.

В тот же день ситуацию прокомментировал президент Кипра Никос Христодулидис. Хотя власти в Никосии не контролируют территорию ТРСК, они считают ее частью единого Кипра (из стран ООН эту позицию официально не разделяет только Турция). После того как поднялась шумиха, Христодулидис заявил, что появившаяся в СМИ информация стала поводом для проведения предварительного расследования, но на текущий момент никаких подтверждений не обнаружено.

Сообщения о покупке семьей Зеленского отеля и казино на берегу Средиземного моря также опровергли в посольстве Украины на Кипре. По мнению дипмиссии, "очередная ложь" направлена на "дискредитацию Украины и ее руководства", а также "на создание дипломатической напряженности между Украиной и Кипром".

Таким образом, утверждение о том, что Владимир Зеленский купил отель и казино на Северном Кипре, опирается на ролик, авторы которого приводят единственное доказательство — ссылку на поддельный сайт этого казино, зарегистрированный незадолго до начала распространения видео. Факт совершения сделки опровергли представители отеля и кипрские власти.

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