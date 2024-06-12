Критикуя требование проводить предвыборную агитацию только на латышском языке и переводить ее на языки Европейского союза (ЕС), исключая русский язык, лидер списка партии "Стабильность!" на евровыборах Никита Пинин не раз заявлял, что 35% населения Латвии - русские. Однако данные Центрального статистического управления (ЦСУ) свидетельствуют о том, что реальное число этнически русских жителей Латвии на треть меньше, но сам Пинин объясняет это тем, что он "немного перепутал".