Критикуя требование проводить предвыборную агитацию только на латышском языке и переводить ее на языки Европейского союза (ЕС), исключая русский язык, лидер списка партии "Стабильность!" на евровыборах Никита Пинин не раз заявлял, что 35% населения Латвии - русские. Однако данные Центрального статистического управления (ЦСУ) свидетельствуют о том, что реальное число этнически русских жителей Латвии на треть меньше, но сам Пинин объясняет это тем, что он "немного перепутал".
Названная Пининым цифра в два раза меньше, чем показывает статистика. "Это глупо, что у наших избирателей есть право получать информацию, например, на португальском или румынском языке, но в то же время 35% жителей нашей страны являются русскими", - заявил Пинин 14 мая в эфире передачи Nākamais, lūdzu! На Delfi TV.
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