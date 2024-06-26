Foto: social media

Пользователи соцсетей делятся якобы сделанным недавно в США снимком, на котором виден огромный кальмар. Delfi проверил, откуда взялось это изображение.

22 июня сообщество Incredible World в Facebook опубликовало снимок кальмара исполинских размеров. "​Сегодня выбросило на пляж Джакс, к северу от пирса", — гласит подпись к изображению. Запись собрала более 7700 лайков и 1000 репостов. Той же картинкой делились и другие группы в этой соцсети.

Foto: screenshot

В публикации указано, что снимок был сделан 21 июня на некоем пляже Джакс. Вероятно, имеется в виду один из городских пляжей в Джексонвилле, штат Флорида. Однако ни в региональной, ни в национальной американской прессе нам не удалось обнаружить заметок о столь экстраординарном событии. Более того, по интернету разошлась всего одна фотография, хотя появление гигантского кальмара должно было бы привлечь внимание местных жителей (впрочем, даже попавшие в кадр люди проходят мимо головоногого, не обращая на него никакого внимания).

Фактчекеры из проекта Snopes и агентства dpa изучили изображение с помощью инструмента обратного поиска по картинке от Google. Они выяснили, что впервые фотография была опубликована 1 июня. Ее в составе слайд-шоу разместил в Instagram пользователь @best_of_ai_. Подборка иллюстраций сопровождалась, как подчеркивает автор, вымышленной историей о пришествии на некий пляж гигантского осьминога.

Foto: screenshot

Использованная в юзернейме аббревиатура AI — сокращение от artificial intelligence, то есть "искусственный интеллект". В описании профиля этого пользователя Instagram говорится, что он "экспериментирует с разными AI-сервисами, темами и стилями", а результаты публикует вместе с небольшими текстовыми зарисовками.

Таким образом, вирусная картинка была создана с помощью искусственного интеллекта и снабжена соответствующим дисклеймером от автора. Однако многие интернет-пользователи впоследствии начали выдавать изображение за реальную фотографию.

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