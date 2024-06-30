17 июня во время и сразу после матча сборных Румынии и Украины на чемпионате Европы по футболу в Telegram-каналах разошлись свидетельства провокационного поведения румынских болельщиков. Delfi проверил подлинность представленных в доказательство фото и видео.

Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Румынии и Украины состоялся в Мюнхене и завершился победой балканской команды со счетом 3:0. В преддверии игры организаторы турнира заявили, что стюарды в ходе досмотра зрителей будут изымать найденные российские флаги, чтобы избежать возможных провокаций. Ранее триколоры замечали на матчах Сербия — Англия и Германия — Шотландия.

Хотя инцидентов с флагом РФ во время встречи команд Румынии и Украины удалось избежать, в соцсетях распространились сообщения о провокациях, якобы устроенных румынскими болельщиками. Например, Telegram-канал Mash (1,1 млн просмотров) рассказал о флаге самопровозглашенной ДНР, который фанаты якобы вывесили на стадионе посреди матча, а в канале "Прямой Эфир • Новости" (752 000 просмотров) появилось видео, на котором фанаты прямо во время игры скандируют фамилию Владимира Путина. Об этих происшествиях рассказали также российские, британские, итальянские и другие СМИ.

Несмотря на широкое освещение обоих предполагаемых инцидентов в прессе и соцсетях, Delfi не обнаружил сообщений об этом на сайтах европейской, украинской и румынской футбольных федераций.

Снимок, на котором виден вывешенный на трибунах флаг ДНР, представляет собой скриншот из трансляции матча. В правом верхнем углу виден замазанный логотип — это эмблема российского видеосервиса Okko, который показывал часть игр Евро-2024. Издание "Проверено" изучило эту запись, а также трансляции в других странах (каналы и стриминги, купившие права на показ матчей, должны передавать одну и ту же картинку) и обнаружило, что скриншот был сделан в конце 32-й минуты матча, вскоре после того, как румынские футболисты открыли счет. Никакого флага за спиной у бокового судьи не было, только рекламный экран.

Fоtо: screenshot

Судя по всему, скриншот был обработан с помощью фоторедактора и затем распространен по соцсетям. Вскоре после того, как интернет-пользователи разоблачили подделку, многие СМИ, рассказавшие о демонстрации флага ДНР на матче, выступили с опровержением своих более ранних заметок, некоторые даже принесли читателям извинения.

Что касается видео с румынскими болельщиками, скандировавшими "Путин!", проект Les Observateurs французского телеканала France 24 обратился за комментарием в УЕФА. Там фактчекерам ответили, что представители организации не слышали подобных кричалок во время игры в Мюнхене.

Аналогичный инцидент уже происходил в июле 2022 года — тогда во время квалификационного матча Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и стамбульским "Фенербахче" турецкие фанаты после пропущенного их командой гола стали выкрикивать фамилию российского президента. Из-за этого случился скандал, главный тренер украинского клуба Мирча Луческу демонстративно не пришел на пресс-конференцию, а о провокационном поведении болельщиков "Фенербахче" рассказали и турецкие, и украинские СМИ.

Украинский государственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, комментируя предполагаемый инцидент на игре чемпионата Европы в Мюнхене, заявил, что аудиодорожка была наложена на оригинальный ролик одного из румынских футбольных фанатов и содержит фрагмент песни "Путин — х**ло". Ее впервые исполнили в 2014 году поклонники украинских клубов "Шахтер" и "Металлист". Пели эту песню и этим летом в Германии — например, поклонники грузинской сборной прямо во время матча против Турции (эпизод даже попал в трансляцию на российском телевидении, но из записи его вырезали).

Как пишет "Проверено", утверждение украинского ведомства выглядит правдоподобным. "В частности, на вирусном видео явно слышен напев "ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла", отличающий песню украинских болельщиков. Также слово "Путин" в "румынской" кричалке звучит во второй раз очень похоже на первый, будто скандирование скопировали и использовали в аудиодорожке снова. Мелкие отличия могут быть связаны с интершумом, также присутствующим на видео", — отмечает издание.

Fоtо: Provereno

Проект также изучил ролики румынских СМИ и YouTube-каналов о предполагаемом инциденте с кричалкой про Путина. Под ними есть множество комментариев людей, которые были на матче в Мюнхене, — они утверждают, что ничего подобного не слышали. Фактчекеры из итальянского проекта Open нашли по публикациям в соцсетях болельщика, смотревшего игру на стадионе, — по его словам, никаких кричалок про Путина на матче не было, наоборот, румынские фанаты поддерживали своих визави (это подтверждает и корреспондент немецкого таблоида Bild).

Наконец, испанское издание Marca опубликовало запись того же момента, что и на вирусном ролике, но с другого ракурса. Судя по табло, видео было снято вскоре после гола, забитого румынской сборной. "Невероятно представить, чтобы румынские болельщики массово кричали "Путин!" вместо того, чтобы праздновать успех своей команды", — отмечает "Проверено".

Fоtо: screenshots

Более того, на вирусном видео запись идет в обратном порядке: сначала показано табло с анимацией "Гол", затем лицо украинского футболиста и только потом празднование его румынских соперников. Это видно и по поведению болельщиков: один из них сначала трясет кулаками перед собой, после чего резко отводит их за голову. При исполнении кричалок порядок обычно противоположный: фанат выбрасывает руку вперед из-за затылка.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разошедшийся по соцсетям ролик — это результат монтажа. Сначала его автор инвертировал реальное видео, опубликованное в соцсетях одним из румынских болельщиков, а затем наложил на него аудиодорожку с кричалку про Путина.

Проект софинансирует Европейский союз через Программу грантов Европейского парламента в сфере коммуникаций. Европейский парламент не принимал участия в подготовке материалов проекта, и любая информация или мнения, выраженные в связи с этим проектом, не накладывают на ЕП каких-либо обязательств или ответственности. Ответственность за проект в соответствии с действующим законодательством несут исключительно авторы, интервьюируемые, редакторы или распространители программы. Европейский парламент также не несет никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате реализации данного проекта.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !