С тех пор как 20 июля 1969 года, 55 лет назад, человек впервые ступил на Луну, вокруг этого события появилось бесчисленное множество конспирологических теорий. Дополнительный импульс им придали возможности искусственного интеллекта. В социальных сетях появилось изображение известного американского режиссера Стэнли Кубрика на съемочной площадки, будто он "инсценировал" высадку человека на Луну. Изображение не новое, но время от времени распространяется на различных каналах сторонников этой теории. Результат проверки фактов, однако, свидетельствует о том, что изображение было сгенерировано искусственным интеллектом.

Первый шаг на Луну почти 55 лет назад сделал американец Нил Армстронг, за ним последовал его коллега Баз Олдрин, а их коллега Майкл Коллинз остался в орбитальном корабле, 30 раз облетев вокруг Луны. США готовились к "Аполлону-11" несколько лет, вложив в проект миллиарды долларов. За высадкой первого человека на Луну, которую транслировали с экранов телевизоров, наблюдали более 600 миллионов человек по всему миру. Астронавты провели на Луне более двух часов, собирая образцы с поверхности, делая фотографии и проводя научные эксперименты. Затем трое астронавтов вернулись на Землю и через пять дней, 24 июля, приземлились в Атлантическом океане.

С тех пор на Луне побывали 12 человек, все американцы. Это дало повод любителям конспирологии предположить, почему с тех пор ни один советский или российский космонавт не высаживался на Луне.

Утверждение о том, что человек никогда не высаживался на Луну, - одна из самых обсуждаемых теорий заговора. Ее сторонники утверждают, что экспедиция "Аполлона" была инсценирована на съемочной площадке, чтобы продемонстрировать превосходство США над Советским Союзом во время Холодной войны. Теория о том, что это достижение было подделано, основана на различных предположениях, которые неоднократно опровергались в прошлом.

В последние годы искусственный интеллект помогает генерировать новые "доказательства" для этой теории заговора. Один из самых популярных примеров - созданное с его помощью изображение, на котором режиссер Кубрик изображен на съемочной площадке, напоминающей кадры из экспедиции на Луну. Изображение циркулирует в социальных сетях с сентября 2022 года. Несмотря на то что несколько старых постов на Facebook и X были удалены после того, как были опровергнуты как дезинформация, они продолжают всплывать в других источниках.

🇺🇸🔴 Director Stanley Kubrick:



"I have committed a major fraud on the #American public, which I will now explain in detail: In collaboration with the U.S. government and #NASA, we faked the moon landing.



All the moon landings were staged, and I was the one who filmed them all."… pic.twitter.com/6fvDXft1kt — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) May 13, 2024

Ряд фактчекеров, в том числе Reuters, используя обратный поиск изображений, сделали вывод, что эта картинка и другие похожие иллюстрации сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. В июле 2022 года их создатель Митч Гейтс поделился изображении в группе в Facebook под названием AI Art Universe. Группа описывается как место, "посвященное созданию благоприятной и инклюзивной среды для тех, кто интересуется пересечением искусственного интеллекта, дизайна и искусства".

После того как другой пользователь спросил Гейтса в разделе комментариев о происхождении изображений, автор указал, что "название группы - это и есть тот ответ, который вы ищете".

Сгенерированное искусственным интеллектом изображение не доказывает, что Стэнли Кубрик инсценировал высадку на Луну, подчеркивает Reuters.

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