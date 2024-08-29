"Нет здесь никаких огородов - это все бутафория", - заявляли в конце июля активисты политической партии "Младолатыши", после того как заглянули в дыру в заборе строительной площадки Дворца спорта. Они пришли к выводу, что вместо этой территории для овощных грядок было выбрано место в парке Гризинькалнса, где проходят Ghetto Games. Портал Delfi выяснил, что овощные грядки в квартале Дворца спорта все еще есть, но на меньшей территории. В свою очередь, жители микрорайона упомянули об устройстве огородов в парке Гризинькалнса, но это не повод конфликтовать со спортсменами. В Рижской думе также отметили, что в самоуправлении не было никаких дискуссий или решений по поводу такой идеи.

Удивляясь заброшенной территории, бывший дипломат и лидер партии "Младолатыши" Рудолфс Бреманис своим 2000 подписчикам в социальной сети Facebook и более 5000 подписчикам в Telegram рассказывал, что какие-то "прогрессивные" обещали, что "каждый рижанин" сможет получить грядку и выращивать огурцы в "знаменитых огородах Риги".

"Оказалось, это просто заброшенная, деградирующая территория, никаких овощей, только разбросанные кучи чернозема", - прокомментировал Бреманис, который не так давно пытался пройти в Европарламент по списку партии "Младолатыши".

Бреманис дополнил свой ролик заголовком "Буря проливает свет на коррупцию в "огородах" Рижского Дворца спорта?". По его мнению, это актуально, так как у "Элбакяна [Раймонда] хотят отобрать GhettoGames [площадку в Гризинькалнсе], чтобы там разбить такие же заросшие огороды, потому что здесь через 10 лет наконец-то собираются строить какие-то дома, а эту огородную землю якобы для чего-то убирают, и поэтому у Элбакяна отбирают его территорию Ghetto Games."

Fоtо: Ekrānuzņēmums

Подобные "слухи" в социальных сетях разместила и бывший депутат Сейма Глория Гревцова, которая после потери мандата депутата баллотировалась в ЕП со второй позиции по списку партии "Младолатыши": "Ходят слухи, что на территории Ghetto Games планируют организовать огороды. Зеленые активисты пытаются убедить всех, что они очень нужны. Не постигнет ли территорию Гризинькалнса та же участь, что и бывшую территорию Рижского Дворца спорта, которая с масштабным открытием была отдана под огороды, но теперь стоит заросшая и не используется, и, похоже, что и не использовалась!".

Заявления обоих "Младолатышей" не соответствуют действительности. Территория бывшего Дворца спорта между улицами Кришьяня Барона, Артилерияс, Тербатас и Лиелгабалу принадлежит застройщику Estera Development.

Как рассказала порталу Delfi руководитель маркетинга и продаж компании Инга Аргале, предприятие заключило договор аренды с созданным жителями города объединением Artilērijas dārzi в промежуточный период развития территории с 2020 по 2023 год, на три года выделив место для обустройства огородов и проведения различных культурных и образовательных мероприятий.

Поскольку уже в конце этого года или в начале следующего года начнутся строительные работы на углу улиц Тербатас и Лиелгабалу, согласно условиям договора, огороды с этой территории уберут в сентябре, но с арендаторами был подписан новый договор, выделив на овощные и цветочные ящики территорию поменьше вдоль улицы Барона. Поэтому огороды и не были видны "наблюдателям" со стороны улицы Тербатас. Аргале также добавила, что места, на которых не ведутся строительные работы, в будущем можно будет отвести под овощные и цветочные клумбы, и возможность разбить свой огород предусмотрена и для тех, кто в дальнейшем решит купить квартиру в одном из проектов застройщика.

Fоtо: Ekrānuzņēmums no "Facebook"

О том, что огороды на территории Дворца спорта по-прежнему востребованы и ухожены, свидетельствуют фотографии, которые порталу Delfi прислала автор и куратор идеи огородов Ренате Лагздиня. На снимках видны и овощи, и укроп, пострадавший от сильного ветра. Она также добавила, что о садоводах в центре Риги расскажет и передача Kultūrdobe на Латвийском телевидении (LTV). Объединение не претендует на территорию Ghetto Games в Гризинькалнсе, так как считает, что огородами должны заниматься жильцы соседних домов. По мнению Лагздини, в парке нужно сохранить спортивную функцию.

Fоtо: biedrība "Artilērijas dārzi"

Fоtо: biedrība "Artilērijas dārzi"

Fоtо: biedrība "Artilērijas dārzi"

Хотя Гревцова не ответила на просьбу Delfi назвать имена "зеленых активистов", которые хотят выращивать овощи на территории Ghetto Games, можно предположить, что это намек на "Общество микрорайона Гризинькалнс" (Grīziņkalna apkaimes biedrības, GAB), которое в начале весны оспорило в суде решение Рижской думы о передачи части территории парка в безвозмездное пользование Gheto Games еще на пять лет.

Член правления GAB Андрей Калначс в беседе с порталом Delfi подчеркнул, что хотя Административный суд на первый взгляд признал решение Рижской думы противоправным, это не может помешать муниципалитету законным путем устранить противоправные аспекты этого процесса и передать территорию в безвозмездное пользование Ghetto Games. "GAB выступает за уважительное сосуществование всех сторон, организацию использования парка в соответствии с современной практикой и регулирование шум от мероприятий, чего Рижская дума не может сделать уже 10 лет, несмотря на жалобы жителей", - отметил он.

Калначс добавил, что в социальных сетях распространяются различные версии дезинформаторов о дальнейшей судьбе Гризинькалнского парка, начиная от создания автопарковок и заканчивая строительством магазина, но ни одна из них не соответствует действительности. "Не было проведено никаких опросов жителей, воркшопов по идеям или других мероприятий, поэтому утверждение, что жители Гризинькалнса на территории Ghetto Games хотят иметь общественные огороды, откровенно ложное", - подчеркнул он. Общество не обращалось в Рижскую думу с таким предложением, но изложило различные сценарии, иллюстрирующие, что на выделенной для Ghetto Games территории возможны и другие функции, которые не создают регулярного, мешающего шума. В то же время Калначс напомнил, что именно муниципалитет может принять решение о более подходящей функции для это территории.

В Рижской думе порталу Delfi заявили, что в самоуправлении не было никаких дискуссий или решений по поводу идеи создания огородов в Гризинькалнсе. Исполняющий обязанности руководителя Отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс пояснил, настоящие огороды в парках, особенно в охраняемой территории исторического центра, создавать нельзя. Огороды в коробках теоретически можно разбить на этой территории, но возможность создания части парка как закрытой территории для нужд части жителей маловероятна.

"Например, Ghetto Games организуют общественные мероприятия с большим количеством участников, но такие огороды предпочтительнее размещать в местах, которые не являются общественной территорией", - заявил представитель думы.

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