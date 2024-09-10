В августе 2024 года в социальных сетях появились публикации о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и миллиардер Билл Гейтс в рамках подготовки к новой пандемии призвали подключить армию к принудительной вакцинации населения. Эти утверждения не соответствуют действительности.

По данным команды фактчекеров The Journal, ложные утверждения о принудительной вакцинации распространялись в социальных сетях в нескольких странах.

"Билл Гейтс и ВОЗ призывают армии задерживать людей, чтобы насильно делать им прививки", - такой пост в соцсети X опубликовал Джим Фергюсон, бывший кандидат в британский парламент от партии сторонников "Брекзита". Он поделился ссылкой на сайт The Peoples's Voice, который уже не раз попадал под пристальное внимание специалистов по проверке фактов в связи с распространением недостоверной информации.

Fоtо: Ekrānuzņēmums no "X"

В статье не приводится никаких дополнительных объяснений или источников информации о том, что Гейтс и ВОЗ якобы обращались к армиям за помощью в этом вопросе. Однако отсутствие ссылок не помешало этим утверждениям распространиться в Instagram, Facebook, Threads, Rumble и на различных веб-порталах. Некоторые из этих публикаций повторяют ранее опровергнутые утверждения о том, что пандемия Covid-19 была спланированной, и что следующая пандемия (на этот раз - птичьего гриппа) уже на повестке дня.

ВОЗ действительно рекомендует населению делать прививки. Согласно данным исследований, вакцины спасли миллионы жизней. Работающее под эгидой ООН агентство также поддерживает исследования вакцин против птичьего гриппа, поскольку эта болезнь начинает поражать и млекопитающих.

Однако заявления о принудительной вакцинации - это "откровенная ложь и опасная дезинформация", заявил представитель ВОЗ изданию The Journal. "ВОЗ предоставляет технические консультации и поддержку государствам-членам. Решения и действия, касающиеся здоровья населения, принимаются суверенными государствами", - пояснил пресс-секретарь.

"Утверждения о том, что ВОЗ поощряет какое-либо участие в этом военных, - злонамеренная дезинформация и ложь. У ВОЗ нет возможности навязывать вакцинацию. Эти утверждения просто не соответствуют действительности", - цитирует его СМИ.

Фонд Билла Гейтса также утверждает, что эти утверждения не соответствуют действительности. AFP, в свою очередь, не нашло достоверных доказательств того, что Билл Гейтс публично высказывал подобное предположение.

Это не первый случай распространения различных ложных утверждений о ВОЗ и вакцинации.

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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