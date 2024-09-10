Пользователи социальных сетей опасаются, что мессенждер Telegram может автоматически исчезнуть с их iPhone: ходят слухи, что такое решение приняла компания Apple. Созданный порталом Delfi.lt проект "Детектор лжи" проверяет эти утверждения. На фото выше - Павел Дуров, создатель Telegram.

Сообщения о том, что Apple планирует убрать Telegram из App Store и автоматически удалить приложение со смартфонов, не соответствует действительности. Ни Apple, ни Telegram никогда не объявляли о подобных планах. Примечательно, что подобные слухи ходили еще в 2021 году. Тогда негосударственная организация "Коалиция за безопасный интернет" подала против Apple иск, утверждая, что компания не удаляет Telegram из своего магазина, хотя есть доказательства того, что через мессенджер распространяется язык вражды.

Журналисты "Детектора лжи" выяснили, что на этот раз опасения по поводу удалении Telegram появились в социальных сетях сразу после ареста основателя проекта Павла Дурова в Париже 24 августа. В социальных сетях стали быстро распространяться теории о том, что Apple может удалить приложение из App Store и автоматически удалить его с телефонов пользователей. Некоторые пользователи даже делились инструкциями, как исправить ситуацию.

Однако обратный поиск изображений показал, что подобные слухи распространялись еще в 2021 году, вместе с советами о том, как "обойти систему". Разумеется, эти советы ненадежны и вводят в заблуждение.

Fоtо: DELFI

Поводом для появления вышеупомянутых слухов послужили события 2021 года, когда "Коалиция за более безопасный интернет" подала иск против Apple за то, что та не удалила Telegram из App Store. Организация утверждала, что приложение пропагандирует религиозную и расовую ненависть. Аналогичные действия были предприняты и в отношении приложения Parler, которое использовалось для планирования незаконных действий, в том числе беспорядков в Вашингтоне у Капитолия.

После ареста Дурова в Париже эта старая история про удаление Telegram просто снова приобрела актуальность и начала новую жизнь в социальных сетях.

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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