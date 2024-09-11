После ареста создателя приложения Telegram Павла Дурова в социальных сетях появились слухи о том, что Франция потеряла 17 миллиардов долларов, потому что правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приостановило сделку по покупке 80 истребителей Rafale. Эти основанные на фальшивой информации и поддельных фотографиях, приписываемых международному каналу Al Jazeera, распространяют прокремлевские источники.

Портал Delfi уже писал, что история с задержанием Дурова в дает повод для распространения самых разных домыслов и конспирологических теорий.

Например, пользователей социальных сетей ввели в заблуждение, что приложение Telegram на их айфонах автоматически исчезнет (подробнее). Также были зафиксированы кампании по дезинформации, в рамках которых распространялись сообщения, что Дуров был арестован, поскольку "Запад не смог бороться с Россией", и "за этим арестом стоят США". Некоторые источники утверждают, что арест - это попытка остановить работу Telegram, потому что эта платформа якобы раскрывает правду.

Похожая история произошла и с французским контрактом с ОАЭ. Проект по противодействию дезинформации EUvsDisinfo выяснил, что нет никаких достоверных источников, подтверждающих эти сообщения. История о том, что об этом событии сообщил канал Al Jazeera, является выдумкой. Тем не менее, прокремлевские источники продолжают массово распространять эту дезинформацию

"Замороженный" военный контракт

После задержания Дурова в сети стали распространяться слухи о том, что ОАЭ заморозили контракт на покупку истребителей Rafale. Слухи распространяются на платформе Х, они основаны на фальшивом видео с логотипом Al Jazeera. Видео собрало более 100 000 просмотров. Однако ОАЭ не делали никаких подобных заявлений, а видео содержит следы монтажа и никогда не было показано в эфире катарского телеканала.

Fоtо: DELFI

Видео, в котором используется логотип Al Jazeera и распространяются ложные утверждения о замораживании военных действий, никогда не транслировалось через принадлежащие Al Jazeera каналы. Журналисты France 24 изучили все официальные аккаунты Al Jazeera в Instagram, Facebook, X и TikTok, но не нашли никаких подтверждений подобной информации.

Многие профили на платформе X публикуют и информацию о том, что ОАЭ приостановили контракт на покупку истребителей Rafale у Франции в ответ на арест Дурова 24 августа. Однако на самом деле власти ОАЭ не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, а видео, распространяющее эти утверждения, является фальшивкой.

Fоtо: DELFI

Эта информация похожа на предыдущие прокремлевские дезинформационные кампании, которые часто используют такие тактики, как распространение фейковых новостей и поддельные сюжеты западных СМИ. Подобная фальшивая информация распространялась и в других случаях, например, на платформе Matriochka ("Матрешка"), которая часто распространяет российскую пропаганду.

26 августа власти ОАЭ потребовали обеспечить консульский доступ к Павлу Дурову, который является гражданином этого государства. Однако в этом заявлении не упоминался контракт на 80 истребителей Rafale, который был заключен в 2021 году между Францией и ОАЭ. Нет достоверной информации о замораживании такого контракта, резюмирует Rfance 24.

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

Fоtо: Publicitātes foto

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