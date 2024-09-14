В августе в социальных сетях появилось видео, котором утверждалось: бронетехника армии Польши направляется на границу, поскольку страна вступает в войну против России. Эти утверждения оказались ложными.

"Срочные новости: президент Польши произносит речь в преддверии войны с Россией. Множество польских танков перевозится к границе", - сказано в сообщении, которое на китайском языке было опубликовано на платформе X.

На видео показана колонна грузовиков, которые перевозят на прицепах танки. С обочины дороги и моста за этим нПольша, у которой есть общая граница с Украиной и Россией, активно поддерживает Киев в его борьбе с российским вторжением. Страна ускорила модернизацию своих вооруженных сил после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Варшава действительно предоставила Украине военную помощь на миллиарды евро, в том числе танки и военные самолеты. Но польские войска и солдаты не принимают непосредственного участия в войне против России.

Видео распространялось не только на платформе X, но и на Facebook, Youtube и китайской социальной медиаплатформе Douyin. По данным AFP, на видео запечатлена колонна техники, которую перевозят после завершения военного парада в Варшаве в День вооруженных сил Польши 15 августа. Видео было снято на одной из улиц в центре города.

Посты, вводящие в заблуждение, появились в социальных сетях вскоре после мероприятия, посвященного победе Польши над Советским Союзом в 1920 году. Польские СМИ сообщили, что в этом году в параде приняли участие более 2 000 солдат, в том числе представители стран-союзников. В параде участвовала и военная техника, в том числе танки.

Президента Польши Анджей Дуда в своей торжественной речи действительно упоминал вторжение России на Украину, но не говорил, что "Польша готовится к войне с Россией". В тексте речи, опубликованном на официальном сайте президента Польши, говорится, что Польша должна сделать все, "чтобы никто не осмелился на нас напасть".

Перевод с латышского Delfi.

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