С конца августа 2024 года пользователи соцсетей распространяют фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен раскрашенный в сине-жёлтые цвета памятник Ленину в одном из населённых пунктов, взятых ВСУ в ходе операции в Курской области. Мы проверили достоверность подобных постов.

На вирусном снимке запечатлён памятник Ленину, раскрашенный в цвета украинского флага. На постаменте при этом написано по-украински: "Слава Украине — Героям слава". С подписью, что снимок был сделан в Курской области, его опубликовали Telegram-каналы "Труха⚡️Наступ | Курськ" (75 000 просмотров на момент написания этого разбора) и "Типичная Украина — Новости" (45 000), многочисленные пользователи Facebook, X и других соцсетей. Тогда же фото разместили в канале "Милитарист" (97 000) с комментарием "ВСУ продолжают воевать с памятниками", не уточнив, впрочем, где именно был сделан снимок. Новость также широко разошлась по украиноязычному и англоязычному сегменту соцсетей.

Fоtо: screenshot

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. По словам президента Украины Владимира Зеленского, к 19 августа украинская армия контролировала около 100 населенных пунктов на территории более 1200 квадратных километров. В сентябре российская армия начала проводить в регионе крупные контратаки, 12 сентября эту информацию подтвердил и Зеленский. В тот же день Минобороны РФ отчиталось об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области.

В вирусных постах не уточняется, в каком именно городе или поселке находится памятник Ленину, перекрашенный в цвета украинского флага. На скульптуре, постаменте и близлежащих зданиях не видны последствия боевых действий, а на деревьях на заднем фоне нет листвы, что нехарактерно для Курской области в августе-сентябре.

Судя по результатам обратного поиска по изображению в Google, это фото было сделано по меньшей мере девять лет назад. Например, очень похожим снимком в ноябре 2015 года проиллюстрировало свою заметку российское государственное агентство ТАСС, а автор статьи на сайте Украинской службы Би-би-си отмечал, что фото сделано в поселке Чернухино в Луганской области Украины. В то же время британский таблоид Daily Mail называет местом съёмки село Великая Новосёлка в Донецкой области.

"Проверено" не удалось найти оригинал вирусного снимка, но в августе 2014 года украинские СМИ активно рассказывали о перекраске памятника Ленину в Великой Новосёлке. Утверждалось, что это сделала инициативная группа из числа местных жителей. Изначально надпись "Слава Украине — Героям слава!" на постаменте выглядела иначе, но, судя по сделанной в феврале 2015 года фотографии, использованной в публикации Associated Press, впоследствии она приобрела тот же вид, что и на вирусном снимке якобы из Курской области. Как пишут на местных сайтах, памятник Ленину в Великой Новосёлке демонтировали в сентябре того же года в рамках реализации политики декоммунизации, теперь на его месте расположен монумент в честь основания посёлка.

Fоtо: screenshot

Что касается памятников Ленину на занятой ВСУ территории Курской области, то в середине августа российские и украинские СМИ сообщили о сносе такого монумента в приграничной Судже. Мэр города тогда заявил, что не может подтвердить эту информацию. Побывавшие в городе журналисты 16 августа сделали несколько снимков памятника — он был серьёзно повреждён, но оставался на постаменте. 19 августа Украинская служба Би-би-си сообщила, что статую всё-таки снесли — соответствующую фотографию в редакцию прислал источник, находившийся на тот момент в городе.

Таким образом, вирусный снимок был сделан не в Курской области в августе-сентябре 2024 года, а не позднее 2015 года в Донецкой области.

Fоtо: Publicitātes foto

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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