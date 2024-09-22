Кандидат в президенты США Дональд Трамп, которого журналисты не раз ловили на ложных утверждениях, в августе обвинил свою соперницу Камалу Харрис в использовании искусственного интеллекта, который якобы помог изобразить толпу сторонников Харрис на одном из митингов ее кампании. Однако специалисты по проверке фактов пришли к выводу, что обвинения Трампа совершенно необоснованны.

"Кто-нибудь заметил, как Камала "мухлевала" в аэропорту? В самолете никого не было, и она прибегла к ИИ и создала "толпу" из так называемых последователей. Но на самом деле их не существует!" - написал Трамп 11 августа на своей платформе Truth.

"Никого там не было", - продолжил Трамп в другом посте.

Трамп комментирует митинг Харрис 7 августа в Детройте, штат Мичиган. По данным AFP, сначала история о нарисованной толпе появилась в соцсетях правых активистов. Только потом за ее распространение взялся Трамп.

Fоtо: Ekrānuzņēmums

Инструменты искусственного интеллекта действительно помогают распространять дезинформацию, и их потенциал вызывает особое беспокойство в преддверии выборов в США. Но на этот раз утверждения о том, что изображения митинга Харрис были сгенерированы, не имеют под собой никаких оснований.

Во-первых, на митинге, в котором приняли участие тысячи людей, присутствовали и журналисты, которые снимали все происходящее, отмечает AFP. Ряд СМИ также располагает фотографиями и видеозаписями мероприятия с разных ракурсов.

Now that’s how you pull up in Detroit. pic.twitter.com/l9BHPQ9czK — Daniel Wessel (@da_wessel) August 7, 2024

Телерадиокомпания BBC, в свою очередь, нашла исходную фотографию, сделанную участниками акции на митинге. Позже она была использована в фейковых новостях. Изображение более блеклое, чем распространенные впоследствии фотографии, но других признаков редактирования BBC обнаружить не удалось.

Хани Фарид, эксперт по цифровой криминалистике из Калифорнийского университета в Беркли, рассказал AFP, что единственными видимыми изменениями изображения были регулировка яркости и контрастности, а также, возможно, повышение резкости изображения.

Два инструмента, предназначенные для обнаружения присутствия искусственного интеллекта на изображениях, также не смогли найти никаких следов ИИ, сказал эксперт.

Кроме того, некоторых участников митинга можно найти на других фотографиях с мероприятия, отмечает СМИ.

Перевод с латышского Delfi.

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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