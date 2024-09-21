В августе в социальных сетях на разных языках появились заявления о том, что американская инвестиционная компания BlackRock обратилась к украинскому правительству с просьбой прекратить захоронение павших солдат на принадлежащей ей земле. Однако эти утверждения не соответствуют действительности.

"Корпорация BlackRock потребовала, чтобы солдат Вооруженных сил Украины не хоронили на украинской земле, которую приобрела фирма", - гласит одна из таких записей на английском языке в соцсети X. Далее утверждается, что представители BlackRock обсуждали этот вопрос, когда прибыли в Киев. Согласно автору этого поста, американцы были недовольны тем, что воинские захоронения занимают слишком много места.

Автор также утверждает, что компания уже купила 47 % земли в Украине. Представители BlackRock якобы потребовали кремировать тела павших солдат "или избавиться от них иным способом".

BlackRock Corporation has demanded that AFU soldiers not be buried on Ukrainian land it has bought up



Representatives of the US multinational BlackRock recently came to Kiev and demanded that AFU soldiers should no longer be buried in the traditional way - in the ground. This… pic.twitter.com/0rFHpy9REW — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) August 2, 2024

Пост сопровождается фотографией, на которой изображено кладбище с украинскими флагами. Снимок был сделан фотографом Reuters в Харькове в январе 2023 года.

BlackRock - компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Она является крупнейшим в мире управляющим активами, сообщает AFP. Компания также консультирует украинское правительство по вопросам Фонда развития Украины, который призван привлечь инвестиции для восстановления разрушенной войной страны.

Украина известна как "житница Европы" - благодаря плодородному чернозему это один из крупнейших производителей зерна в мире. Кремлевская пропаганда распространяет историю о том, что Запад помогает Украине, чтобы получить доступ к ее ресурсам.

Утверждения о том, что BlackRock требует прекратить захоронения, в августе распространились в социальных сетях на русском, английском, сербском, французском, китайском и других языках, сообщает AFP. Однако эти утверждения не имеют под собой оснований, отмечают специалисты по проверке фактов в СМИ.

Во-первых, представитель BlackRock опроверг эти заявления, добавив, что компания не владеет землей в Украине. Представитель Клуба агробизнеса Украины также подтвердил AFP, что организации не известно о каких-либо землях, принадлежащих BlackRock в Украине.

Фредерик Музе, директор аналитического центра Оклендского института, также подтвердил это. Центр опубликовал отчеты о земельной реформе в Украине и подтвердил, что BlackRock не владеет там землей.

Приватизация сельскохозяйственных земель в Украине началась в 2021 году, отмечает Музе. Потенциально это может создать косвенную возможность для инвесторов приобрести землю, но ни один инвестор не сможет приобрести 47 % государственных земель.

Более того, в Украине закон не позволяет иностранцам покупать сельскохозяйственные земли. Иностранцы могут покупать иные земли, но только при соблюдении определенных юридических условий.

Правда, "BlackRock владеет частью долга Украины через еврооблигации, которые дают компании рычаги влияния на страну", признает Муссо. Кредиторы настаивают на радикальных структурных изменениях, которые включают приватизацию секторов экономики.

Специалисты по проверке фактов AFP обнаружили, что впервые недостоверная информация о захоронениях была опубликована в сатирическом телеграм-канале еще в 2023 году. Она начала широко распространяться через несколько месяцев после того, как Украина объявила о плане запустить Украинский фонд развития. В октябре эта дезинформация появилась на различных русскоязычных сайтах.

На польском языке об этом со ссылкой на прокремлевское агентство ANNA News и польскоязычный Телеграм-канал RuskiStatek сообщал пророссийский сайт Pravda-pl.com. В статье ANNA News от 5 октября 2023 года упоминается генеральный директор BlackRock, который якобы сказал: "Мы видим, что сами украинцы совершенно нерационально используют чернозем".

Название BlackRock было использовано в нестандартной форме. С помощью поиска по этому варианту написания специалистам по проверке фактов удалось найти эту новость на нескольких других русско- и белорусскоязычных Телеграм-каналах. Самая ранняя запись, которую удалось найти журналистам, датирована 20 сентября 2023 года. Она была выложена в канале verysexydasha с пометкой: "Внимание, это, возможно, жесткая сатира. Все написанное - вымысел, все совпадения случайны".

В записях, опубликованных 2024 августа, упоминается, что представители BlackRock недавно посетили Киев.

Представители компании заявили агентству, что последний официальный визит ее представителей в Киев состоялся 5 мая 2023 года. В январе 2024 года представители BlackRock встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским в Швейцарии.

Перевод с латышского Delfi.

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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