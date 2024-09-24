Спасибо, что читаете "Фактчек" - раздел Delfi, посвященный разоблачению дезинформации. Помогите нам сделать его еще более интересным и полезным! Ответы на нашу анкету займут всего несколько минут.

То, что пропаганда, дезинформация и обман стали частью общественной среды, уже ни для кого не является секретом. Фейковые новости не новы по своей сути — в том или ином виде они существовали с древних времен. Однако по мере изменения технологических возможностей и охвата аудиторий возрастают и возможные последствия злонамеренно распространяемых сообщений, поэтому порталу Delfi важно заботиться о чистоте информационного пространства, ведь оно напрямую затрагивает основы Латвия как демократической страны.

Начиная с августа 2022 года, в разделе "Фактчек" мы публикуем два типа статей — анализ, подготовленный исследователями нашего многолетнего партнера, Центра исследований политики Восточной Европы (Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, APPC), который развенчивает ложные истории, распространяемые Россией и Беларусью, а также проверочные статьи о случаях дезинформации как в Латвии, так и за рубежом. В связи с агрессией России в Украине мы также уделяем особое внимание отголоскам кремлевской дезинформации в информационном пространстве Латвии.

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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