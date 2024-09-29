В этом году исполняется 79 лет со дня окончания Второй мировой войны. Вопросы о том, как она началась, разворачивалась, чем закончилась и к каким долгосрочным последствиям привела, привлекают повышенное внимание.

На Западе доминирует мнение о том, что Вторая мировая война была трагедией и не должна повториться. В риторике современной России события войны трактуются кардинально иначе. Особое внимание нужно обратить на то, что Россию волнует не только история: она стремится использовать события прошлого, чтобы оправдать себя в настоящем и привлечь на свою сторону сторонников.

Без России никак

В России принято считать, что Вторая мировая война началась только с того момента, когда нацистская Германия вторглась в Польшу. Западные лидеры смотрели на это сквозь пальцы. Единственный и настоящий отпор нацистской Германии оказал только СССР. С 1941 года США и Великобритания стали оказывать СССР "ограниченную" поддержку. После войны СССР активно участвовал в создании архитектуры глобальной безопасности, призванной предотвратить возникновение новых глобальных конфликтов: например, поддерживал принцип нерушимости границ в Европе.

Благодаря политике Михаила Горбачева и его команды СССР стал распадаться по швам, и в мгновение ока коллективный Запад начал раскачивать глобальную лодку и дестабилизировать ситуацию. Утверждается, что распад Югославии, Чехословакии и СССР произошел при пособничестве Запада. Поскольку местные нацисты начали выдвигать свои требования, в Восточной Европе вспыхнуло множество конфликтов. Обещание Запада НАТО не расширяться на восток было нарушено при первой же возможности. Согласно этой интерпретации, Западу и этого было мало: в 2014 году в Украине якобы произошел националистический переворот, в какой-то момент ситуация накалилась и в Молдове. Но, конечно, самая сложная ситуация сложилась в странах Балтии, где правят прозападные нацисты, которые имеют наглость провоцировать Россию на открытый конфликт, например, регулярно проводя военные учения или, не дай Бог, размещая военные объекты на своей территории. Мораль этой истории: Запад не извлек уроков из Второй мировой войны. Кремль стремится провести параллели между нацистской Германией и странами Балтии и Украиной; создать впечатление, что страны, находящиеся по соседству с Россией - это пороховая бочка, вокруг которой постоянно летят искры. Затем идут угрозы: еще немного, и будет слишком поздно спасать ситуацию.

Все это части одной публикации, и ее можно считать сборником лучших хитов современной России. В нем на одном дыхании замалчивается любое сотрудничество СССР с нацистской Германией перед Второй мировой войной (например, при разделе Польши) и акцентируется посыл о героической борьбе СССР с нацизмом в Европе. Конечно, не забыта и знаменитая легенда о нерасширении НАТО в Восточной Европе. Проблема здесь заключается в том, что сам Михаил Горбачев признавал, что не получал никаких гарантий, что расширения НАТО не будет.

Основы идентичности

То, что Россия использует годовщину окончания Второй мировой войны, вполне логично. Эта война - краеугольный камень современной российской идентичности. С точки зрения России, это историческое событие, в котором переплелись героизм, самоотверженность, борьба со злом и, в конечном счете, победа над ним. Благодаря этому Россия наряду с США стала одной из доминирующих мировых держав. Естественно, Россия стремится использовать это как пример своих добрых намерений, но это также иллюстрирует одну особенность современной России. Россия последовательно избегает пересмотра своей истории, дистанцируясь от всего нелицеприятного или пытаясь свалить вину на других. Она хочет воплотить в реальности принцип "победителей не судят" - якобы вклад СССР в уничтожение нацизма гарантирует прощение всех грехов.

Стремление использовать прошлое связано не только с желанием подчеркнуть свои прежние достижения. Оно необходимо для обоснования своей политики в настоящем. Россия представляет события Второй мировой и холодной войн как примеры своих благих намерений и стремления обеспечить глобальную стабильность. СССР смог добиться этого не благодаря, а вопреки Западу. Выдвигается идея, что все бедствия в России и прилегающих к ней территорий - прямое следствие безрассудства и двуличия Запада. Таким образом создается представление о том, что Россия - жертва: ее не ценят, а суверенные интересы России злобный Запад агрессивно игнорирует. В представлении современной России невозможно признать революцию 2014 года в Украине логичным и прямым следствием демократического процесса - недовольства населения политическим курсом, выбранным тогдашним правительством. Вместо этого Россия ссылается на "коллективный Запад", который пытается ей навредить. Точно так же усилия стран Балтии, направленные на оборону по военной обороне интерпретируют как "длинную руку" Запада, а не как желание независимых государств защититься от главного источника угрозы в регионе.

Эти сообщения направлены на откровенную демонизацию всех, кто по каким-либо причинам выступает против России. В сочетании с идеей о двуличии Запада это усиливает представление о России как об осажденной крепости: Россия окружена источниками угрозы, и все они так или иначе связаны с нацизмом или симпатизируют ему. Это соответствует риторике России в связи с войной в Украине. Одним из объяснений того, почему она вообще напала на Украину, является то, что украинские нацисты представляли для нее угрозу. Такой подход позволяет очень легко разделить на "своих" и "чужих", даже не пытаясь объяснить интересы и аргументацию различных сторон.

В то же время весь этот набор идей пронизывает ненавязчивый нарратив о том, что с Россией все же лучше сотрудничать. Между строк о нацистах и обидчиках проскальзывает мысль о том, что некоторые исторические процессы, в том числе вооруженные конфликты и войны, происходили потому, что Запад пустил ситуацию на самотек. И именно России пришлось с этим разбираться. Эти тонко замаскированная угроза: что Западу пора разобраться, пока Россия не сделала это самостоятельно.

Суверенитет

На фундаментальном уровне это пример того, как современная Россия относится к своей истории. Российская история - это то, чего хочет Россия. Владимир Мединский, советник российского президента, еще в 2020 году заявил, что России нужен исторический суверенитет, то есть возможность самостоятельно интерпретировать свою историю. Сама эта идея сомнительна. Она предполагает, что российскую историю до сих пор интерпретировали другие - и это современной России, конечно, не нравится. Современная Россия активно пытается провести параллели между настоящим и событиями прошлого века, чтобы создать образ собственного героизма, привлечь сторонников, избегая при этом критики. Не случайно, например, Россия до сих пор пытается переложить ответственность за Катынский расстрел на нацистов.

Таким образом, история выполняет для России две диаметрально противоположные, но дополняющие друг друга функции. С одной стороны, она воспитывает гордость в связи с тем, что Россия готова пожертвовать собой ради "правого дела". Такие героические истории помогают создать впечатление, что Россия готова действовать в одиночку, без участия или поддержки других. С другой стороны, это помогает поддерживать чувство обиды и недовольства. Цель таких сообщений - не только очернить Запад, но и донести до аудитории, что Запад не заслуживает доверия и что он уже давно настроен против России, которая не сделала предосудительного не сделала.

Статья выражает мнение автора и может не совпадать с позицией редакции.

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