Потенциальные мирные переговоры между Россией и Украиной уже несколько месяцев находятся в центре дискуссий. В западных СМИ в роли инициатора мира рассматривается Украина, с российской же стороны картина прямо противоположная. При помощи тактики манипуляции информацией Россия создает представление об Украине как об агрессивном государстве, которое отвергает мирные переговоры. Себя же Россия позиционирует как рационального и мирного партнера по переговорам, который, помимо прочего, выступает с собственными предложениями и инициативами.

Кто на самом деле хочет мира?

В начале лета Владимир Путин озвучил, на каких условиях он готов вступить в мирные переговоры. Предложение хозяина Кремля включало такие условия, как вывод украинских войск из Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка и признание этих областей Киевом в административных границах - а не только на территории, которую фактически контролирует армия России. Выдвигается также требование отмены санкций, а также отказа Украины от идеи вступления в НАТО. Украинская сторона эти условия отвергла. Кремль в собственном информационном пространстве подает их как разумные, справедливые и щедрые по отношению к Украине. На самом деле они означали бы победу России в войне против соседа.

Отказ от этих "справедливых и щедрых" условий используется для того, чтобы построить антиукраинский нарратив, в котором Киев предстает как неразумная и проконфликтная сторона. В публикациях не обозначается тот факт, что Украина выдвинула свои условия переговоров - в том числе и уважение к территориальному суверенитету страны. Таким образом при помощи манипуляций информацией Россия пытается создать образ миролюбивого игрока, который в то же время от своих целей не отступает.

При этом Россия готова предложить свои аргументы и теории по поводу того, почему Украина отвергла предложения о мирных переговорах. Часто приводится аргумент, согласно которому в Украине якобы принят закон, запрещающий прямые мирные переговоры с Россией. Важно отметить, что в указе, изданном президентом Владимиром Зеленским в октябре 2022 года, фигурируют прямые переговоры с президентом России Путиным, а не с Россией в целом. Эта "неточность" в трактовке закона позволяет скрыть тот факт, что хозяин Кремля исключен из переговорного процесса - иначе могло бы возникнуть впечатление, что он персона нон грата. Кроме того, это демонстрирует персонификацию власти: глава государства в России приравнивается к государству, и наоборот.

Россия пытается создать впечатление, что ее условия для мирных переговоров становятся все более жесткими по мере изменения ситуации на фронте - например, украинского наступления в Курске. Эта тактика прослеживается и в международных попытках урегулирования конфликта, когда Россия отказывается участвовать в форматах, где выдвигаются невыгодные условия. Со ссылкой на экспертов утверждается, что Курск - это доказательство того, что Украина не хочет мирных российских инициатив. Очевидно, что в будущем Россия будет вести мирные переговоры с гораздо более жестких позиций.

В российском информационном пространстве активно создает у аудитории представление о некомпетентности украинского предложения, с одной стороны, и о скрытых мотивах и давлении на Россию - с другой. Дискредитируя условия Украины, Россия оставляет только одну альтернативу - принять условия Кремля.

Делегитимизация партнера по переговорам

Весной этого года в Украине должны были пройти президентские выборы. Они не состоялись из-за военного положения в стране. Сомнения в легитимности Зеленского используются как фактор, который препятствует возможности мирных переговоров. Представители российского государства - например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров - утверждают, что по этой причине переговоры с нынешним украинским руководством невозможны. Она же используется для критики в адрес руководства Украины и для обоснования необходимости российских "спецоперации" в целом.

Дмитрий Медведев, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности, утверждает, что люди, которые сейчас представляют Украину, не уполномочены говорить о мирных переговорах, то есть все это - просто "пустая болтовня". Песков же утверждает, что с юридической точки зрения Зеленский потерял свою легитимность несколько месяцев назад. Он признает, что украинский конфликт чрезвычайно сложен, но его причина, по словам Пескова, понятна: из Украины пытаются сделать антироссийский центр. Россия в целом выступает за мир при условии обеспечения национальной безопасности и выполнения задач, поставленных в рамках "спецоперации". Если эти цели достигнуты не будут, принудить Россию к миру не удастся. Зеленский же намеренно пошел на эскалацию конфронтации, перейдя в наступление в Курске, чтобы поставить под угрозу возможность переговоров.

В целом сконструированный Россией образ киевского руководства во главе с президентом Зеленским - это образ нелегитимного правящего режима, чьи действия, как довоенные, так и нынешние, направлены на эскалацию конфликта, русофобию и создание угрозы для России и ее соотечественников. Таким образом, Кремль пытается совместить две части собственного нарратива. Одна часть оправдывает проведение спецоперации по спасению соотечественников от репрессивного внутриполитического режима Зеленского. Другая часть рассказывает о нелегитимном лидере, который стремится раздуть конфликт, а не искать решения для его прекращения. Такие манипуляции направлены как на дискредитацию условий мирных переговоров, выдвинутых Украиной, так и на то, чтобы оправдать явный отказ России от участия в них, чтобы не выглядеть недоговороспособной и сохранить имидж "миротворца".

Третий лишний

Что касается потенциальных мирных переговоров, то дискуссия в информационном пространстве касается не только их проведения и условий, на которых они могут состояться, но и того, будут ли они проходить при чьем-либо посредничестве. На первый взгляд, если основываться на публично доступной информации, посредник при мирных переговорах нужен обеим сторонам. Но если внимательно изучить российское информационное пространство, то вопрос о присутствии третьей стороны становится менее однозначным. Особенно когда речь идет о посреднике с Запада.

В российских СМИ можно часто увидеть обвинения в адрес потенциальных посредников. Среди них выделяются коллективный Запад, Великобритания, США и Германия. "Формула мира" Зеленского постоянно критикуется и подается как ультиматум, который Украина и Запад пытаются навязать России. Мирные саммиты подаются как "проявление обмана со стороны англосаксов и их украинских марионеток". Их цель - продвижение нежизнеспособной украинской "формулы мира". Эта точка зрения дополняется, например, заявлением Лаврова о том, что Запад не допустит честных переговоров с Россией на основе принципов ООН, а также публичными сомнениями в том, что Киев готов к миру, а "кураторы" на него в принципе согласны.

Такая характеристика ситуации и контекста лишь подпитывает уже сложившийся нарратив, в котором усилия Украины по интеграции в западные институты характеризуются как попытки США и Запада манипулировать Украиной и подчинить ее себе для достижения стратегической победы над Россией. Это вписывает возможность мирных переговоров в более широкий контекст конфликта между Россией и Западом, отвлекая внимание от условий, предлагаемых Украиной, и исключая ее как независимого актора.

Похожим образом дискредитируются и другие страны Запада, которые публично заявили о своей приверженности мирному процессу. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о готовности присоединиться к процессу мирных переговоров связывают с тем, что партия Шольца потерпела поражение на выборах в федеральных землях на востоке страны. Утверждается, что Шольц хочет урегулировать конфликт, чтобы получить преимущество перед победившими на выборах политическими силами - AfD и BSW, которые, кроме всего прочего, считаются, прокремлевскими. Внешнеполитическое влияние канцлера также подвергают сомнению: он, в отличие от Ангелы Меркель, не имеет личных контактов с Путиным, а с Зеленским и руководством США находится в сложных отношениях. Из этого можно сделать вывод, что текущая политическая ситуация не позволяет вести эффективные мирные переговоры между Россией и Украиной.

Мирные переговоры 2022 года в Стамбуле упоминаются как существенный компонент. Российские СМИ подхватили заявление президента Турции Эрдогана о том, что определенные лоббистские группы не хотели, чтобы стамбульские переговоры завершились успешно. Это помогло им оживить кремлевский нарратив о том, что с Украиной якобы удалось прийти к соглашению. Однако в числе причин, по которым соглашение так и не вступило в силу, не упоминается агрессивная и жестокая атака российских войск на гражданское население. Вину возлагают на Великобританию, которая якобы систематически препятствует урегулированию украинского конфликта, поддерживая инициативы, которые ставят под угрозу мирные усилия в Украине. Якобы в 2022 году стамбульские переговоры сорвались именно по вине премьера Бориса Джонсона.

Если потенциальной третьей стороной в переговорах является страна Запада, то в российской публичной сфере отношение к такому посреднику формируется при помощи утверждений о его некомпетентности или нежелании добиться мира. "Пророссийские" страны, наоборот, превозносятся, а их риторика по поводу переговоров используется для усиления кремлевского нарратива. Неизменным элементом в этом контексте является нежелание и неспособность Украины самостоятельно установить мир.

Значительная часть нарратива в российском информационном пространстве - это акцент на том, что Владимир Путин готов к мирным переговорам. При этом у Украины якобы неустойчивая позиция в вопросе прекращения войны, и это проявляется в эскалации конфликта и заставляет вспомнить о "неудачном опыте" стамбульских переговоров, которые не привели к результату. На сайте vedomosti.ru, например, последовательно сообщается, что Россия не была приглашена на мирный саммит в июне, хотя президент РФ Путин неоднократно говорил о готовности участвовать в переговорах. Для того чтобы манипулировать восприятием потенциальных мирных переговоров в информационном пространстве, российские СМИ используют тактику избирательного использования фактов - от умалчивания до интерпретации, чтобы создавать предпочтительного для Кремля представления о возможности мира: Россия хочет мира, но Украина настаивает на эскалации конфликта.

Статья выражает мнение автора и может не совпадать с позицией редакции.

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

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