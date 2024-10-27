Широкое беспокойство части общества вызвала идея с 1 января 2025 года ввести в Латвии две кадастровые стоимости - универсальную и фискальную. Представители объединения "Младолатыши" (Jaunlatvieši) и их единомышленники активно распространяют тревожные сообщения о том, что вместе с введением нового порядка в следующем году налог на недвижимость (NĪN) увеличится в три или даже в семь раз. Однако это не так - нынешняя кадастровая стоимость, привязанная к рыночным данным 2012 года, будет, как и прежде, использоваться для расчета платежей по NĪN и других взносов в 2025 году. Таким образом, налог не увеличится, подчеркнули в Министерстве юстиции.

Кадастровая стоимость в Латвии не обновлялась уже более 10 лет и поэтому предоставляет неполную информацию о стоимости объектов недвижимости в стране. Кадастровая стоимость используется для самых разных целей, среди которых расчет NĪN является лишь одной. Неточные значения, в свою очередь, оказывают негативное влияние на привлечение инвестиций, территориальное развитие, планирование политики и принятие решений по вопросам развития в различных сферах, поясняли в министерстве.

Для того, чтобы обновоить кадастровую стоимость в соответствии с актуальной ситуацией на рынке недвижимости, но в то же время избежать резкого скачка платежей NĪN, 30 мая 2024 года Сейм принял поправки к Закону о государственном кадастре недвижимости. Изменения предусматривают, что в 2025 году быдут разделелены и действовать две кадастровые стоимости - универсальная, которая будет характеризовать актуальную стоимость недвижимости, и фискальная, которая будет использоваться для расчета налогов и взносов и останется "замороженной" или неизменной в соответствии с ситуацией на рынке в 2012-2013 годах. Таким образом, ставки NĪN для жителей в следующем году останутся неизменными.

В октябре на Портале правовых актов проходит публичное обсуждение проекта правил Кабинета министров "База кадастровой стоимости для расчета универсальной кадастровой стоимости".

Именно этот процесс стал причиной, почему на эти "тихие" изменения обратили внимание "Младолатыши". Самые видные персонажи политической силы - Рудолфс Бреманис, Артурс Клебахс и другие активно призывают пользователей включиться в процесс, писать комментарии на Портале правовых актов, чтобы выступить против роста NĪN. Клебахс утверждает, что при чтении законопроекта, который также содержит пояснения и инфографику, неясно, повысится налог или нет, и есть ли какие-либо обещания. "Сейчас мы вынуждены брать инициативу в свои руки и с таким шумом и гамом требовать объяснений", - заявил активист.

Fоtо: Ekrānuzņēmums

Посеянный создателями контента в социальных сетях стран нашел отклик: к правилам уже добавлено более 2000 встревоженных комментариев, в которых преобладают опасения, что увеличение кадастровой стоимости немедленно приведет к росту платежей NĪN. Однако это не так - обновление кадастровой стоимости не повлияет на расчет платежей по NĪN, так как текущая кадастровая стоимость, привязанная к рыночным данным 2013 года, будет использоваться для этих целей и в 2025 году, подчеркнули в Минюсте.

Кадастровая стоимость была заморожена с 2012-2013 годов, когда было принято это решение, чтобы предотвратить увеличение платежа NĪN. С тех пор политики не могут договориться о приведении в порядок кадастровой стоимости и реформе NĪN, в то время как цены на недвижимость продолжают расти, а нынешняя стоимость все дальше и дальше уходит от ситуации более чем 10-летней давности. Поэтому, если бы кадастровая стоимость была "разморожена", рост налога был бы очень стремительным, чего политики до сих пор пытались избежать, продлевая срок действия "замороженной" стоимости. Пока никаких решений найти не удалось.

Хотя сбор NĪN и налоговые скидки применяют самоуправления, за размер налога ответственность несет Министерство финансов. На данный момент закон предусматривает, что совершенствовние методики кадастрового оценивания и утверждение новой базы кадастровой стоимости должно быть осуществлено до 15 июня 2027 года. Следует отметить, что решение об изменениях в NĪN, как и в случае с любыми налоговыми изменениями, должен принимать Сейм.

Тем временем Бреманис, пытаясь сгустить краски, пугает, что налог будет поднят "по-тихому", чтобы отобрать у людей недвижимость. "Если раньше этот процесс был долгим и сложным, то теперь это пара месяцев, и если вы задолжали муниципалитету, то это происходит автоматически, без суда", - в одном из своих видео сказал бывший дипломат. В Минюсте подчеркнули, что это не правда: "Не существует такого порядка, который позволил бы за короткий период или в ускоренном порядке отнять у человека недвижимость за опоздание с уплатой налога".

Если налог не уплачен вовремя, муниципалитет сначала высылает предупреждение, после чего может обратиться к судебному исполнителю для принудительного взыскания. Следует напомнить, что должник имеет право потребовать рассрочки уплаты долга. Если должник не отвечает на повестку судебного исполнителя об уплате налога, взыскание направляется в первую очередь на зарплату, сбережения и другие доходы должника. Согласно 3-й части 570-й статьи Гражданского процессуального закона, взыскание может быть направлено на недвижимость должника только в том случае, если оно не может быть получено в разумный срок всеми другими средствами принудительного исполнения.

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