В начале ноября 2024 года, вскоре после успешных для Трампа президентских выборов, разошлась новость: посвященная ему страница на сайте, где активисты ведут список врагов Украины, удалена. Фактчекеры из проекта "Проверено" выяснили, достоверна ли эта информация.

Как сообщалось, победа Дональда Трампа над Камалой Харрис на выборах президента США вынудила администрацию украинского портала "Миротворец" удалить профиль американского политика из базы данных лиц, объявленных врагами Украины. Ранее политика якобы внесли туда за высказывания о статусе Крыма.

Сайт "Миротворец" функционирует с весны 2014 года. Он получил известность из-за публикаций с персональной информацией людей, которые, по данным или оценке активистов, причастны к поддержке самопровозглашённых ДНР и ЛНР, посещали аннексированный Крым или просто делали враждебные высказывания в отношении Украины. Ресурс не раз критиковала ООН, представители Евросоюза и ОБСЕ из-за возможной угрозы безопасности лиц, чьи личные данные были там размещены. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не располагает рычагами для закрытия сайта.

Сообщения о том, что Трамп внесён в базу "Миротворца", появились летом 2018 года. Согласно неподтверждённым источникам, незадолго до этого президент США в неофициальной беседе с другими лидерами "Большой семёрки" заявил, что Крым — российский, поскольку его жители говорят на русском языке. Официально Белый дом отказался комментировать эту информацию. В Госдуме тогда предсказали, что Трамп попадет в скандально известную базу, и уже через несколько дней об этом сообщили русскоязычные ресурсы и опубликовали соответствующий скриншот.

Fоtо: social media

По состоянию на 8 ноября 2024 года страницы о Трампе на сайте "Миротворца" действительно нет. Она могла бы остаться в базе проекта Internet Archive, где её попыталось найти "Проверено". Стандартная форма окончания адреса личных страниц на "Миротворце" — написанная латиницей фамилия, а затем через дефис имя. Например, если требуется запись в базе о некоем Иване Петрове, можно попробовать задать в поиске Internet Archive адрес https://myrotvorets.center/criminal/petrov-ivan, и соответствующий человек будет найден. Однако с Трампом этот метод не работает (как с его коротким именем, так и с полным), то есть архив либо не зафиксировал такую страницу за всё время её существования, либо её никогда не было.

Сам скриншот тоже вызывает вопросы. Во-первых, в заглавии карточки сперва пишется фамилия внесённого в базу человека, затем его имя — например, именно так оформлена страница о публицисте Такере Карлсоне, симпатизирующем Трампу. В случае с предполагаемой записью об избранном президенте США это правило не соблюдено.

Fоtо: social media / screenshot

Во-вторых, фотография Трампа по контуру вместо синей рамки снабжена эффектом тени, чего в других известных "Проверено" случаях не делалось.

Наконец, новость шестилетней давности о том, что Трамп попал в базу "Миротворца", не ретранслировало ни одно авторитетное украинское СМИ, а по соцсетям и пророссийским ресурсам распространялся один и тот же скриншот, причём его ни разу не сопроводили ссылкой на соответствующую запись на сайте проекта. Зато, по сообщениям украинских СМИ, сам "Миротворец" опроверг наличие страницы, посвящённой Трампу, прокомментировав новость так: "Эта фейк-атака делается с целью введения в заблуждение западных дипломатов". Летом 2018 года даже прокремлёвское издание "Царьград" опровергло существование записи о Трампе в "Миротворце", снабдив публикацию соответствующим скриншотом.

Fоtо: screenshot

Таким образом, доступные на сегодняшний день источники свидетельствуют, что страницы, посвящённой Трампу, на сайте "Миротворец" никогда не было, а следовательно, она не могла быть удалена осенью 2024 года. Это подтвердили и представители украинского проекта — на публикацию украинского депутата Марьяны Безуглой об удалении отреагировал директор "Миротворца" Роман Зайцев. В своем фейсбуке он охарактеризовал поступок народной избранницы как сознательное распространение фейков российской пропаганды в информационном поле Украины. В тот же день на главной странице "Миротворца" появилась подборка, как утверждалось, фейковых скриншотов со знаменитостями, якобы попавшими в базу, за разные годы. Был там и скриншот с Трампом.

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