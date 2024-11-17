В конце октября 2024 года русскоязычные Telegram-каналы сообщили, что в Японии в вагонах метро появились плакаты, сравнивающие темнокожих с обезьянами и напоминающие им, что они не в парке развлечений. Сообщается, что таким образом транспортные компании борются с неподобающим поведением приезжих. Фактчекеры из проекта "Проверено" выяснили, насколько корректны подобные публикации.

30 октября в Telegram-каналах распространились изображения постеров, якобы развешанных в метро в неназванном японском городе. На одном плакате с подписью "Пожалуйста, заботьтесь об окружающих" — три обезьяны в вагоне, мешающие другим пассажирам: лисе, белке и медведице с медвежонком. На другом — запрещающий знак с танцующим темнокожим человеком внутри него и надпись: "Никаких цирковых выступлений здесь. Япония — это не тематический парк развлечений". Блогеры утверждают, что плакаты обращены к темнокожим пассажирам — те якобы ведут себя неподобающим образом, пристают к людям и снимают видео для TikTok прямо в заполненных вагонах. Об этом сообщили, например, "Топор+" (2,2 млн просмотров на момент написания этого разбора), "КБ +18" (305 000), "Двач" (298 000), "Эксплойт" (168 000), Kosti (144 000), "Voblya • новости" (133 000), "Эфир 18+" (130 000), "Мышеловка" (127 000) и 4ch (110 000).

Плакат с обезьянами

Fоtо: Telegram

В нижнем левом углу плаката изображён логотип транспортной компании Toei, которой принадлежит одна из двух основных систем подземных железных дорог в японской столице. На сайте перевозчика вирусный постер опубликован в разделе "Плакаты о манерах" вместе с несколькими другими. Каждый из них сопровождается подписями на японском, китайском и английском языках и посвящён поведению в определённой ситуации: например, постер с утками призывает в первую очередь пропускать выходящих из вагона людей и только потом заходить. Как поясняет Toei, таким образом компания пытается напомнить пассажирам о важности соблюдения правил этикета во время поездки.

Fоtо: screenshot

При этом никакие расовые, этнические, социальные или другие группы пассажиров в соответствующем разделе на сайте не упоминаются. Изображённые на вирусном постере приматы, предполагают СМИ, отсылают к популярному в Японии образу трёх обезьян: затыкающей уши, прикрывающей рот и закрывающей глаза. Впрочем, на плакате животные этого как раз не делают.

Эти постеры доступны на сайте Toei с 2023 года. Подобную социальную рекламу в токийском метро начали размещать как минимум тремя годами ранее, но до этого она была оформлена в стилистике комиксов манга.

Fоtо: screenshot

Так, на сайте транспортной компании не сказано, что постер с обезьянами направлен против темнокожих туристов. Это один из серии плакатов с разными животными, демонстрирующими правила поведения в токийском метро для пассажиров всех рас, возрастов и гендеров — как местных, так и приезжих.

Плакат с темнокожим танцором

Fоtо: Telegram

"Проверено" не удалось найти этот плакат ни на сайте Toei, ни на сайте оператора второго токийского метрополитена — Tokyo Metro, ни на сайтах японских ведомств и организаций, регулирующих транспортную сферу. Авторитетные японские и зарубежные СМИ о нём (в отличие от, например, постера с обезьянами) тоже не писали. Отличается и манера рисунка — плакаты, опубликованные на сайте Toei, выполнены в стилистике, характерной для японского изобразительного искусства.

Обратный поиск по изображению показал, что впервые его опубликовал пользователь соцсети X @LamaZense 24 октября в 12:14 по московскому времени. В этом блоге часто появляются посты против темнокожих — в основном на английском языке. Примечательно, что спустя час @LamaZense опубликовал идентичный постер с белокожим персонажем, но вирусным он не стал.

Fоtо: screenshot

В этом блоге можно найти и другие изображения о некультурном поведении туристов в Японии, на которых персонаж выглядит схематично и его этническую принадлежность установить невозможно.

Fоtо: X

Своё авторство @LamaZense подтвердил спустя несколько дней в комментарии к твиту, содержащему его работу.

Fоtо: screenshot

Впрочем, фраза "Япония — это не тематический парк развлечений" придумана не блогером. В последнее время в стране фиксируют резкое увеличение потока туристов — только в первой половине 2024 года, по данным властей, Японию посетили более 21 млн иностранцев, а к концу декабря их число, как ожидается, превысит показатели доковидного 2019-го. Это связано не только со снятием ограничений, введённых из-за пандемии, но и со значительным падением курса йены, что, предположительно, сделало Японию более доступной для путешественников. Однако наплыв туристов радует далеко не всех японцев — ещё в декабре 2023 года совет жителей района Гион в Киото призвал городские власти принять меры против иностранцев, не соблюдающих правила поведения — мешающих гейшам и игнорирующих таблички с просьбой держаться на расстоянии и не прикасаться к традиционным кимоно. В том обращении также упоминалась фраза про парк развлечений, впоследствии появившаяся на вирусной картинке.

Японские государственные органы прислушались к гражданам и начали вводить ограничения для туристов. Так, в марте 2024 года власти Киото запретили путешественникам заходить на некоторые улицы в популярном районе гейш. В апреле в одном из городов неподалёку от горы Фудзи установили высокое заграждение у популярной среди приезжих фотозоны. По словам местной администрации, многие туристы, пытаясь сделать удачный снимок, выходят на проезжую часть, мешают местным жителям, а также оставляют после себя мусор. Однако ни в одном из этих случаев ответственные ведомства не возлагали вину именно на темнокожих приезжих (более того, по официальным данным, подавляющее большинство туристов приезжают в Японию из соседних азиатских стран).

Самая ранняя русскоязычная публикация, которая содержит постеры о борьбе с чернокожими туристами и которую смогло найти "Проверено", появилась в Telegram-канале "Эксплойт" 30 октября в 07:44 по московскому времени. Этот канал ссылается на пост пользователя X @Patrioticos_RD, появившийся накануне. Его автор пишет, что власти Японии официально запретили темнокожим танцевать в помещении и разместили постеры, сравнивающие тех с обезьянами. В описании профиля @Patrioticos_RD говорится, что этот блог ведёт инфлюенсер из Доминиканской Республики. Там же есть ссылка на YouTube-канал, где блогер называет себя патриотическим стражем и консерватором, распространяющим семейные ценности.

Fоtо: screenshot

Таким образом, этот плакат, хоть и отсылает к реально существующей в Японии проблеме, не был вывешен в вагонах метро какого-либо японского города. Изображение первым опубликовал пользователь X, регулярно выступающий с расистскими заявлениями, а впоследствии картинку стали распространять с ошибочной подписью другие правые блогеры.

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