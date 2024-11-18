В начале ноября 2024 года Telegram-каналы распространили парадоксальное заявление, с которым якобы недавно выступила Урсула фон дер Ляйен. Фактчекеры из проекта "Проверено" выяснили, корректны ли подобные публикации.

До полномасштабного российского вторжения в Украину нефть из РФ занимала около трети европейского импорта этого энергоресурса — по данным Европейского бюро статистики (Eurostat), в четвёртом квартале 2021 года доля доходила до 28%. С конца февраля 2022 года Брюссель постепенно наращивает санкционное давление на Москву, вводя ограничения против физических и юридических лиц, ведомств и компаний, а впоследствии и отдельных секторов экономики. Уже в марте некоторые восточноевропейские лидеры призывали своих коллег на уровне ЕС отказаться от закупок энергоресурсов из РФ и тем самым перестать косвенно финансировать российскую военную машину.

Приписанную фон дер Ляйен фразу о причине, по которой ЕС продолжает импортировать российскую нефть, распространяли в соцсетях ещё в мае 2022 года. Недавняя волна подобных постов началась с публикации в Telegram-канале Antiseptic (1600 просмотров), размещённой 6 ноября в 20:24 по московскому времени без указания на то, что предполагаемой цитате уже более двух лет. К этой публикации автор прикрепил видео, на котором глава Еврокомиссии запечатлена в ходе интервью, при этом на плашке в нижней части экрана заметен логотип MSNBC.

Американский телеканал транслировал запись этого разговора 23 мая 2022 года, он состоялся на полях саммита Global Citizen NOW в Нью-Йорке. Отвечая на вопрос журналистки Мики Брезински о том, не снижает ли продолжающийся многомиллиардный импорт российских энергоресурсов эффективность введённых из-за войны санкций, фон дер Ляйен объясняет, что Европа сильно зависела от нефти и газа из РФ и что на изменение ситуации потребуется время. Далее политик упоминает уже принятые пакеты санкций против РФ, которые дополняет инициатива по развитию зелёной энергетики взамен российских ресурсов. Далее интервьюер спрашивает, есть ли шанс ввести тотальное эмбарго, на что глава Еврокомиссии заявляет (этот момент и попал в отрывок, опубликованный несколькими Telegram-каналами): "Нам нужно быть осторожными. Если мы прямо сейчас, с этого самого момента, полностью отрежем [российскую] нефть, возможно, он (Путин. — Прим. ред.) сможет направить нефть, которую не продаёт в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и продать её дороже. Это пополнит его военный бюджет. Мы должны стратегически подходить к этому вопросу. Именно поэтому так важно объединить остальной мир, чтобы полностью лишить его военного бюджета. Полное эмбарго действительно займёт годы. Но со временем мы избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов всех трёх видов и больше никогда к ней не вернёмся".

Из видеоотрывка, который распространяли отдельные Telegram-каналы, убран не только вопрос и начало ответа фон дер Ляйен, но и её слова о том, что ЕС уже принял пятый пакет санкций против России и готовится принять шестой (к осени 2024 года их было принято уже 14). В пятый пакет, согласованный в апреле 2022 года, вошёл запрет на покупку и транзит российского угля, одобрение шестого в начале июня предусматривало аналогичные меры против сырой нефти (за исключением трубопроводной) и некоторых нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года и с 5 февраля 2023 года соответственно. Ранее от покупки этих энергоресурсов по собственной инициативе отказались некоторые страны ЕС (например, Литва), а другие (например, Польша и Германия) заявили о таких планах.

По оценкам фон дер Ляйен, шестой пакет санкций должен был снизить поставки российской нефти в ЕС на 90%. К концу 2023 года, по данным Eurostat, доля РФ в импорте нефти в Евросоюз упала с довоенных 28% до 3%. Её заменили ресурсы из других стран — в течение 2022 года Брюссель работал над тем, чтобы диверсифицировать пути обеспечения ЕС энергоносителями. Так, фон дер Ляйен подписала меморандум об энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном и трёхстороннее соглашение с Египтом и Израилем. Также были увеличены поставки из США, Норвегии и других стран. В декабре 2022 года Евросоюз присоединился к инициативе "Большой семёрки" о введении ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты. Предполагалось, что это решение поможет избежать ситуации, о которой фон дер Ляйен говорила за полгода до этого в интервью MSNBC. Тем не менее, как неоднократно писали СМИ, Россия как минимум обходит эти ограничения.

Таким образом, хотя по смыслу вирусная цитата соответствует заявлению фон дер Ляйен, эти слова глава Еврокомиссии произнесла около двух с половиной лет назад. С тех пор Евросоюз запретил приобретать многие российские энергоресурсы и, по официальным данным, снизил долю нефти из РФ в своём импорте почти до нуля.

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