В различных социальных социальных сетях появились утверждения о том, что американский миллиардер Илон Маск, купивший два года назад платформу Twitter и переименовавший ее в X, "выкинул" из социальной сети известного американского автора ужасов, фэнтези и научной фантастики Стивена Кинга после того, как тот назвал Маска "новой первой леди Трампа". Слухи набирали обороты, а Кинг в соцсети X пояснил, что он ничего подобного не говорил, "но только потому, что я об этом даже не думал".

Комментируя обвинения в том, что Маск "выкинул" его "из твиттера", Кинг добавил очевидный факт: "Я все еще здесь".

Слухи об "изгнании" Кинга из X циркулируют в различных социальных сетях и, независимо от источника, набирают огромную популярность, в том числе и на самой платформе X.

Fоtо: Ekrānuzņēmums no x.com

Один из пользователей, у которого всего 236 подписчиков, благодаря этой новости заработал огромную популярность: публикацией поделились более 1400 пользователей соцсети и добавили к ней около 400 комментариев. Пост также заметили пользователи Threads в Латвии и стали им делиться.

Fоtо: Ekrānuzņēmums no "Threads"

Это заявление было также широко распространено в Facebook.

13 ноября писатель сам на это отреагировал, написав в соцсети X: "Я вижу, что распространяются слухи, что я назвал Маск-мена новой первой леди Трампа. Я этого не делал, но только потому, что я об этом даже не думал. Также ходят слухи, что Маски выкинул меня из Twitter. Но я все еще здесь".

Fоtо: Ekrānuzņēmums no x.com

Правда, утверждение о том, что Кинг попрощался с соцсетью X, не ново: с тех пор, как Маск возглавил платформу, Кинг критикует его и бросает колкости в его адрес, в том числе постоянно называет сайт "твиттером", хотя Маск и предупреждал его, что это "задевает наши чувства".

Эти колкости время от времени приводят к слухам о том, что чаша терпения Маска переполнена, а Кинг "выкинут" из "твиттера" - такие предположения уже с лета циркулируют в отдельных уголках интернета. Однако, по крайней мере, на данный момент, они не стали реальностью - эти утверждения являются сатирой и не соответствуют действительности.

Fоtо: Ekrānuzņēmums no "Threads"

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