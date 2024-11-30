В ноябре 2024 года Telegram-каналы и СМИ растиражировали фотографию, якобы сделанную в Сумской области. На снимке, как сообщается, показаны контейнеры с надписью Mobile Morgue и логотипом американской компании по производству безалкогольных напитков. Фактчекеры из проекта "Проверено" выяснили, насколько достоверна эта история.

К примеру, Telegram-канал "Архангел спецназа Z" (357 000 просмотров на момент написания этого разбора) разместил вирусное фото с таким описанием: "Когда украинские жители думают о сотрудничестве с Coca-Cola, то они сразу же думают о газировке. Но у компании были другие планы на Украину и военный конфликт в частности. На фотографии вы видите коллаборацию Coca-Cola с Международным Красным Крестом: в Сумы были поставлены десятки мобильных моргов в стандартной для колы красно-белой расцветке и любимой украинской вышиванке, чтоб лежать там было приятно. Почему вдруг в Сумы завезли такие штуки? Операция в Курской области сильно ударила по живой силе врага, который потерял тысячи человек за своё желание пропиариться. Можно было везти всех в морг, но они и так переполнены. К тому же далековато. Зато в такой бокс можно складировать тела, как селёдку в консерву, и потом в утиль, никто даже спрашивать не будет. И это фото просочилось только в Сумах, а ведь есть другие участки фронта, где есть подобные контейнеры".

Fоtо: screenshots

Для начала "Проверено" постаралось отследить первоисточник разошедшейся фотографии. Например, издание "Украина.ру" у себя в соцсетях заявило, что снимок прислали его подписчики. Однако мы выяснили, что в Сети фото появилось несколькими часами ранее. Так, самая первая публикация с вирусным изображением (среди найденных нами) была размещена 15 ноября 2024 года в 16:01 по московскому времени в прокремлёвском Telegram-канале "Кот Костян" (69 000 просмотров). "Необычная гуманитарная помощь с Запада. Вслед за мобильными котельными компания Coca-Cola начала поставлять на Украину мобильные морги, потому что обычных не хватает. Сумская область", — гласила подпись. Такие же посты с разницей в несколько минут в течение получаса разместили каналы "Одесское общественное телевидение Z" (10 000 просмотров), Zanoza (9200), "Медведь" (7700) и "Шаман Раху" (5200). "Проверено" уже неоднократно упоминало эти каналы в своих разборах, поскольку они нередко оказывались первоисточниками распространения антиукраинской дезинформации.

Выше упоминались мобильные котельные, которые Coca-Cola передала Украине. Об этой гуманитарной помощи стало известно ещё прошлой осенью. Например, Facebook-аккаунт Вознесенского городского совета 7 ноября 2023 года сообщал, что совместно с Украинским Красным Крестом компания передала администрации города три аварийные блочно-модульные котельные: одну мощностью 200 кВт отправили в центр первичной медико-санитарной помощи, ещё две передали для нужд детского сада и лицея (200 кВт и 500 кВт соответственно). В пресс-релизе также отмечалось, что в течение сентября и октября 2023 года территориальные общины Украины получили 37 подобных мобильных котельных. По словам Андрея Бублика, директора по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове, эти установки компания закупила у украинского производителя.

Fоtо: Facebook @Miskavladavoznesenska

Котельная видна на заднем плане

Спустя год, 4 ноября 2024-го, украинское подразделение Coca-Cola в своих соцсетях (Instagram и Facebook) заявило, что совместно с Украинским Красным Крестом продолжит помогать населению Украины. "В этом отопительном сезоне мы добавим ещё 60 мобильных котельных к тем 45, которые были предоставлены в прошлом году… Всего 105 котельных мощностью около 600 МВт обогреют до 600 000 кв. м помещений медицинских и образовательных учреждений, а также жилых домов", — говорилось в постах. 14 ноября в Красном Кресте сообщили, что одну из таких установок мощностью 200 кВт получила Веселиновская гимназия в Киевской области. Уточнялось, что модульные котельные в этом году отправятся в 30 учебных заведений.

При этом в публикациях Coca-Cola приводился снимок, фрагмент которого практически полностью идентичен интересующему нас изображению. На нём с того же ракурса запечатлены похожие контейнеры, на которых нанесён логотип компании и вышиванка. Однако, в отличие от вирусной фотографии, на них по-украински написано лишь "Мобильная котельная".

Fоtо: Instagram @cocacola_ua

Совпадает не только ракурс, но и тени

Для наглядного сравнения "Проверено" наложило распространяемый в Рунете снимок поверх оригинального фото от Coca-Cola (сравнение можно посмотреть здесь). Оказалось, что, помимо надписей на котельных, на изображении были изменены насыщенность и оттенок цветов, а в нижней левой части картинки неаккуратно замазаны части веток куста. Кроме того, у отредактированного фото увеличена длина.

Фактчекеры из проекта "Ґвара Медіа" обратились в пресс-службу представительства Coca Cola в Украине с просьбой прокомментировать сообщения о предоставлении ВСУ мобильных моргов. В компании такую информацию назвали фейком. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины также опроверг новость о поставке мобильных моргов.

Fоtо: gwaramedia.com

Таким образом, компания Coca-Cola не передавала украинским властям мобильные морги. На самом деле прокремлёвские Telegram-каналы и СМИ распространяют отредактированное фото, на котором изначально были показаны мобильные котельные, предназначенные для обогревания гражданских объектов.

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